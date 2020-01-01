Бриллианты - это навсегда… А продажи переходят в онлайн

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(pymnts.com) - Вес в каратах, огранка, цвет и чистота. Эти показатели известны как «четыре С» при оценке бриллиантов, а вскоре для этого самого роскошного предмета роскоши может добавиться новая «С»: торговля (commerce). Ну, а точнее - электронная торговля. Бриллианты находят надежную онлайн-площадку, поскольку сдвиг к цифровой технологии перемещает их в новый канал предпочтений потребителей.

«Интернет довольно сильно изменил процесс продаж, - сказал изданию PYMNTS Джефф Беккер (Jeff Becker), владелец D.NEA Diamonds, нового онлайн-сервиса электронной торговли. - Сейчас существует довольно много хорошо себя зарекомендовавших онлайн-продавцов бриллиантов. Цены очень агрессивные по сравнению с реальными ювелирными магазинами ввиду меньших накладных расходов и более широкого охвата. По мере того, как потребители становятся более искушенными и образованными, им становится удобнее совершать покупки на основе технических характеристик и фотографий в Интернете. Это оказывает давление на некоторые физические розничные магазины и побуждает интернет-пользователей агрессивно конкурировать за растущий сегмент бизнеса».

В этом «растущем сегменте» присутствуют такие громкие имена, как Tiffany и De Beers, а также специализированные онлайн-ювелиры, например, Blue Nile. Согласно августовскому отчету компании, Diamonds-USA.com продает на своем веб-сайте бриллианты на сумму свыше $500 млн, что составляет более $400 000 за одно изделие.

«Сегодня онлайн-продавец может предлагать те же бриллианты, что и местный продавец, по гораздо более конкурентоспособной цене, - говорится в отчете. - Так почему покупатель будет по-прежнему отдавать предпочтение покупке своих украшения где-то, а не в Интернете? В Интернете можно получить расценки от десятка продавцов в режиме реального времени в течение часа. Сколько реальных магазинов вы сможете посетить за такое же время? Интернет увеличивает объем исследований, позволяя покупателям заключать самые выгодные сделки, прилагая небольшие усилия».

D.NEA только что начала свое цифровое присутствие в начале августа. По словам Беккера, сейчас большой тенденцией является переход от природных бриллиантов к изготовленным в лаборатории камням. Это неоднозначная тема в ювелирных кругах, и высказываются очень противоречивые точки зрения. Беккер отметил, что бизнес природных алмазов и бриллиантов остается практически без изменений, и рудники были закрыты по всему миру во время пандемии. Между тем, бизнес лабораторных бриллиантов растет примерно на 15-20 процентов в год.

«Очевидно, что намечается тренд в направлении выращенных в лаборатории бриллиантов, но не без серьезного сопротивления со стороны определенных сегментов бизнеса, - сказал он. - D.NEA занимается выращенными в лаборатории бриллиантами более десяти лет. На мой взгляд, технология выращивания алмазов наконец-то достигла точки, в которой качество работает на основных потребителей. Поскольку качество находится на одном уровне, а продукт остается таким же на молекулярном уровне, он более экологически безопасен, не отягощен какими-либо этическими проблемами, которые могут иметь некоторые природные бриллианты, а цена ниже».

Конечно, существует традиционная сторона вопроса, согласно которой единственный бриллиант - тот, что добывается на руднике. И хотя пандемия и связанные с ней экономические потрясения ударили по бизнесу предметов роскоши, такие компании, как De Beers, признают возможность, будь то онлайн или офлайн. Фактически, в письме De Beers дилерам дается прогноз, что бриллианты станут большим подарком 2020 года, и содержится призыв к своим розничным продавцам позиционировать бриллианты как замену другому пострадавшему сектору: путешествиям.

«Серия интервью в июле 2020 года, данных независимыми ювелирными ритейлерами и местными ювелирными сетями, показывает, что опыт ритейлеров отражает то, что данные указывают на сокращение расходов на путешествия, - сообщает De Beers. - Их клиенты, которые сохранили работу и/или квалифицировались как состоятельные люди, продолжали покупать как обычно, и, фактически, средняя цена покупок увеличилась. Многие считают, что это связано с доступными дискреционными средствами, которые раньше выделялись на путешествия, развлекательные мероприятия и изысканные блюда».

Хотя инерция определенно имеет тенденцию к онлайн-продажам, эта категория продаж находится на начальной стадии. В отчете Bain до начала пандемии показано, что электронная торговля составляет от 5 до 10 процентов всего рынка. «Тем не менее, электронная торговля развивается, и крупные розничные торговцы ювелирными изделиями с бриллиантами в США и Китае увеличили свои онлайн-продажи до 13 процентов и 11 процентов соответственно, - говорится в отчете. - Повышение прозрачности ценообразования и оптимизация розничных запасов, вызванные электронной торговлей, окажут существенное влияние на спрос и цены на бриллианты».