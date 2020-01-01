Объем производства алмазов падал, теперь он пикирует

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Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - В 2019 объем мировой добычи алмазов просел на 6,9% году, что стало самым глубоким падением за последнее десятилетие. В стоимостном выражении объем производства упал на 6,2%. Для этого были веские причины, и вот теперь, в 2020 году, наш обновленный прогноз объема производства предусматривает еще более значительное снижение.

Объем производства алмазов в цифрах

Согласно последним данным Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP), в 2019 году добыча алмазов составила 138,2 млн каратов. В стоимостном выражении объем производства составил $13,6 млрд. Это самое глубокое падение объема производства алмазов с 2009 года, когда Великая рецессия привела к большому снижению экономической активности и потребительского спроса по всему миру.

Большинство ведущих стран-производителей пострадали от резкого падения объемов производства, в общей сложности на 24,6%. В остальных странах-производителях объем производства снизился на 14%.

Добыча в России, по сути, объем производства компании АЛРОСА, выросла, несмотря на снижение спроса на алмазное сырье. Основная философия АЛРОСА заключается в том, что компания не сокращает добычу в ответ на снижение спроса. Она также не снижает цены. Вместо этого она добывает алмазы и ждет, когда спрос снова вырастет. Когда это происходит, у них есть запасы необходимых товаров, в то время как другие алмазодобывающие компании должны наращивать объемы производства.

Для использования такого подхода есть несколько других причин, некоторые из них связаны с внутренним давлением, но до тех пор, пока распространение COVID-19 не форсировало события, АЛРОСА придерживалась этой политики.

Снижение объема производства на 6,2% в стоимостном выражении меньше и не столь необычное. В 2018 году общая стоимость объемов производства алмазов снизилась на 8,9%. В 2010 году она упала на 10,7%.

Аномальный рост объемов производства на нисходящем рынке

Наиболее важный вывод о падении мировой добычи алмазов состоит в том, что в последние несколько лет наблюдалось избыточное предложение алмазного сырья. Рост добычи был оторван от реального спроса и привел к накоплению складских запасов бриллиантов в той части алмазопровода, которая занимается производством бриллиантов.

Снижение спроса началось на потребительском уровне. В недавнем прошлом потребители были менее склонны платить высокую цену за ювелирные изделия с бриллиантами. Это оказало давление на ритейлеров и постепенно повлияло на цепочку создания стоимости через оптовую продажу, производство бриллиантов, торговлю алмазным сырьем и объемы добычи, вызывая снижение цены. Рост объема производства только усугубил ситуацию.

Ущерб алмазному бизнесу из-за избыточного предложения

В течение 2016-2018 годов De Beers, АЛРОСА, Rio Tinto и другие крупные производители алмазов продавали добытые объемы без учета какого-либо значительного падения реального спроса. Тем самым они вызвали затоваривание алмазным сырьем, которое нанесло ущерб алмазному бизнесу и в конечном итоге вынудило алмазодобывающие компании резко сократить добычу в 2019 году.

Раньше De Beers сокращала предложение, когда цены падали, и увеличивала его, когда цены были слишком высокими. Компания подверглась широкой критике за такую ​​практику. По иронии судьбы, когда De Beers сделала именно то, что от нее требовали многие, - просто продавала все добытое алмазное сырье, не обращая внимания на движения цен, - это оказалось вредным для алмазного бизнеса в целом.

Реальная оценка мирового объема производства алмазов

На самом деле объем мировой добычи алмазов из-за контрабанды был немногим выше 138,2 млн каратов. По сообщениям, определенное количество алмазов вывозилось контрабандой из стран их происхождения. По оценкам, эта практика имела очень ограниченные масштабы. Согласно этим сообщениям, незаконное перемещение через границу происходило главным образом из центральноафриканских стран-производителей, но не только из них.

Ключевыми вопросами являются объемы контрабанды и их доля от общего объема производства. Бόльшая часть объема добычи, составляющая почти 80% добываемой продукции, приходится на очень организованные страны, которые не подозреваются в контрабанде. К остальным относятся некоторые страны-нарушители с ограниченным контролем. Незаконная торговля осуществляется в основном из ограниченного числа этих стран.

Дополнительные неучтенные объемы камней из таких стран, как Венесуэла, Центральноафриканская Республика и Камерун, оцениваются примерно в 700 000 каратов.

В целом, с учетом 138,2 млн каратов, указанных в отчете KP, и контрабанды алмазов, реальная мировая добыча алмазов достигает 138,9 млн каратов. Таким образом, контрабанда составляет 0,5%.

Прогноз мирового объема производства алмазов

По завершении более чем половины 2020 года, разрушительного для мировой экономики, когда режим самоизоляции охватил многие страны и почти полностью прекратились продажи алмазного сырья, стало ясно, что объем производства алмазов в 2020 году будет значительно ниже, чем в 2019 году.

На основе уже опубликованных отчетов об объемах производства и обновленных планов алмазодобывающих компаний на год, добыча алмазов в 2020 году, по оценкам, сократится на 22%. Используя данные KP, она составит 108 млн каратов в 2020 году, или 108,5 млн каратов с учетом всей мировой добычи, включая контрабанду.

Снижение объемов добычи алмазов на 22% - очень консервативный показатель. Он не учитывает реальную возможность того, что несколько рудников, которые были закрыты или переведены на уход и техобслуживание в последние месяцы, могут не открыться до восстановления алмазного рынка.

Более агрессивный прогноз, который учитывает проблемы, стоящие перед алмазодобывающими компаниями в Канаде, высокие складские запасы ведущих производителей алмазов, и влияние снижения цен на менее прибыльные небольшие рудники, а также этот спад могут привести к уменьшению объема еще на несколько миллионов каратов, до 103 млн каратов, то есть, к падению объемов производства на 25%.

Итог

Обратите внимание на покупательский спрос. На этом может заканчиваться цепочка поставок, но на этом начинается спрос!