Несмотря на снижение цен, De Beers прогнозирует восстановление продаж во втором полугодии до $1,6 млрд

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(miningmx.com) - По мнению аналитиков Morgan Stanley, состояние De Beers во второй половине финансового года увеличится, и объем продаж достигнет $1,6 млрд. Результаты во втором полугодии, частично обусловленные приближающимся праздничным сезоном в конце года, который традиционно является периодом роста продаж De Beers, также могут обратить вспять отток денежных средств в размере $500 млн по сравнению с первым полугодием.