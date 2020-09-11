Tiffany обещает бόльшую прозрачность для бриллиантов на фоне растущей озабоченности по поводу социальной ответственности

Сегодня

Автор: Элана Лин Гросс (Elana Lyn Gross)

(forbes.com) - 18 августа Tiffany & Co. объявила о том, что будет раскрывать всю историю своих новых бриллиантовых колец; похоже, отрасль впервые стремится привлечь клиентов, которые заботятся о качестве, а также о социальной и экологической ответственности.

Поскольку спрос на выращенные в лаборатории бриллианты растет, вполне вероятно, что Tiffany и другие ювелиры хотят развеять опасения по поводу конфликтных алмазов и устойчивости, которые долгое время преследовали алмазную отрасль.

С октября этого года ювелирная компания, которая работает 183 года, будет предоставлять сертификат Tiffany Diamond с указанием региона или страны происхождения бриллианта, а также места огранки и полировки, сертификации, гарантии качества и места вставки в ювелирные изделия.

Tiffany заявляет, что раскрытие страны, в которой обрабатывается и закрепляется каждый камень, делается впервые мировыми компаниями, занимающимися ювелирными изделиями класса «люкс», и это делается после прошлогоднего заявления о том, что Tiffany первой предоставит страну или регион происхождения своих бриллиантовых колец.

Двадцать лет назад лидеры алмазной отрасли, включая компанию Tiffany, приняли Кимберлийский процесс (Kimberley Process), направленный на прекращение мировой торговли конфликтными алмазами, которые он определяет как «алмазы, используемые для финансирования войн против правительств», но критики заявили, что это определение слишком узкое и не охватывает вопросы, связанные с соблюдением прав человека и проблем устойчивости.

В 2018 году правозащитная организация Human Rights Watch определяла, из ответственных ли источников получают свои драгоценные камни и минералы 13 крупнейших мировых ювелирных брендов, и Tiffany возглавляет список, тем не менее, в отчете говорится, что «ни одна из компаний не может идентифицировать все отдельные рудники, откуда происходят их бриллианты».

Несмотря на недавние «предложения, сделанные во время карантина», продажи обручальных ювелирных изделий Tiffany упали почти на 97% в годовом выражении, с $280,4 млн до $142,5 млн, полученных в первом квартале 2020 года, а общие чистые продажи упали почти на 45%, с более чем $1 млрд до $555,5 млн.

Отступление

Согласно отчету, составленному в 2018 году MVI Industries, занимающейся маркетинговыми и аналитическими исследованиями, касающимися драгоценных камней, ювелирных изделий и часов, около 70% миллениалов рассматривают вопрос о покупке обручального кольца с выращенным в лаборатории бриллиантом. Выращенные бриллианты имеют тот же химический состав, что и традиционные алмазы, но обычно они дешевле.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ

До 1930-х годов мужчины редко делали предложение с бриллиантовым обручальным кольцом, но кампания «Бриллиант навсегда» (A Diamond Is Forever), проведенная De Beers Group в 1947 году, как говорят, стала катализатором этой тенденции. По данным De Beers, к 1951 году восемь из каждых 10 невест получали предложение с бриллиантовым обручальным кольцом. Даже De Beers поддерживает выращенные в лаборатории бриллианты. Она инвестировала более $94 млн в компанию Lightbox Jewelry, производящую выращенные в лаборатории бриллианты.