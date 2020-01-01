Почему новый курс компании Lucara может изменить алмазный рынок

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - 15 июля Lucara Diamond, владелец рудника Карове (Karowe) в Ботсване, объявила о заключении «принципиально новой» сделки с антверпенской бельгийской группой HB. Сделка предусматривает, что Lucara будет продавать все свои «специальные» алмазы (весом свыше 10,8 карата) компании HB до конца года.

Это большое дело для HB, так как на руднике Карове добыто много крупных специальных камней, в том числе алмаз Lesedi La Rona (Наш свет) весом 1 109 каратов. Но это также является крупной сделкой и для Lucara, которая получает 70% своего дохода от крупных камней.

Но интересно то, как составлена эта сделка. Согласно условиям, требуется, чтобы HB первоначально заплатила компании Lucara цену бриллианта, определяемую при оценке с помощью «современной технологии сканирования и планирования», за вычетом производственных затрат компании HB и неуказанной комиссии, которую также называют “платой”». HB должна заплатить компании Lucara эту первоначальную предварительную цену в течение 60 дней после получения камня, что является редким случаем предоставления кредита алмазодобывающей компанией.

Во вторник (11 августа) во время телеконференции по доходам Эйра Томас (Eira Thomas), главный исполнительный директор Lucara, назвала сделку ответом на «цепочку поставок, которая, честно говоря, немного нарушена».

«В этой цепочке создания стоимости есть участники, действительно получающие прибыль за счет кого-то другого, - говорит она. - Мы давно осознали важность достижения лучшего соответствия [между алмазодобывающей компанией и огранщиками]. По сути, мы здесь используем технологии, чтобы избавиться от гадания при покупке алмазов, и мы создаем более оптимизированную и эффективную цепочку создания стоимости», - заявила она.

Томас говорит, что и Lucara, и HB будут «заинтересованы в максимальном увеличении стоимости получающихся бриллиантов». Если получившийся бриллиант будет фактически продан дороже цены, которую заплатила Lucara, то Lucara получит разницу, а если она будет ниже, компания HB берет на себя убыток.

«Анализ, проведенный HB, будет консервативным, - сказала по телефону Зара Э. Болдт (Zara E. Boldt), финансовый директор и корпоративный секретарь Lucara. - Они не могут взыскать суммы, на которые их цена при оценке превышает их фактическую продажную цену».

Lucara отказалась от комментариев, помимо пресс-релиза и сообщения по конференц-связи, и к моменту публикации не удалось связаться с HB, чтобы получить комментарии. Тем не менее, отраслевой аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky) считает, что эта сделка выгодна обеим сторонам, но особенно для Lucara, которая из-за COVID-19 не выставляла на рынок большинство своих специальных алмазов во втором квартале. По его словам, поскольку специальные камни по своей природе редки, а рынок для них ограничен, могут быть трудности в их оценке.

«Когда алмазодобывающие компании продают свое алмазное сырье, обычно в цене заложена скидка, - говорит он. - Производитель говорит: “Я не знаю, каким будет рынок бриллиантов к тому времени, когда я продам его. Поэтому мне нужно обезопасить себя. Я готов заплатить только определенный процент от того, по какой цене, на мой взгляд, я смогу продать бриллианты”».

«С учетом того, как это соглашение составлено, Lucara, по сути, получит часть от того, за какую сумму будет продан бриллиант. Таким образом, эта скидка или тот предел погрешности, который производитель бриллиантов учитывает при покупке алмазного сырья, по сути, исчезает по этому соглашению. Производитель бриллиантов не обязан брать на себя риск рынка бриллиантов, который он брал бы, если бы он просто купил алмазы заранее. Теоретически, алмазодобывающая компания должна была бы получить больше за свое алмазное сырье», - добавил он.

Томас отметила, что цены на бриллианты в целом сохраняются лучше, чем цены на алмазное сырье, и сделка обеспечит Lucara гарантированный денежный поток.

Что от этого получит компания HB, которая все-таки берет на себя часть риска? «По этой же причине сайтхолдеры De Beers заключают долгосрочные контракты, - говорит Зимниски. - Почему они это делают? Потому что они имеют стабильные поставки. Если вы являетесь исключительным производителем бриллиантов, вы получаете все исключительные алмазы, добытые на ведущем алмазном руднике по производству специальных камней».

HB также получает гарантии покрытия своих производственных затрат, а также комиссионные/платы. (Чтобы действительно согласовать интересы этой пары, это, скорее всего, будет больше напоминать комиссию, а не фиксированную плату, поскольку доход HB будет увеличиваться с увеличением продажной цены. Lucara молчит.) Учитывая, что производители бриллиантов постоянно жалуются, что их прибыль сокращается, это может дать HB больше, чем стандартная схема алмазодобытчик-огранщик. С другой стороны, Lucara также считает, что она также получит более выгодные цены на свой товар, и это должно откуда-то появиться.

Такая схема кажется очень серьезным испытанием: она будет дйствовать только до конца года. Нет никаких признаков того, что это будет продолжаться и дальше.

По телефону Томас сказала, что не верит, что ее компания полностью откажется от тендеров или других инструментов продаж, но будет использовать разные каналы.

«Бывают моменты, когда это имеет смысл, и тендер на товары очень уместен. А бывают случаи, когда имеет смысл продавать товары через [платформу продажи алмазов Lucara] Clara или по такому соглашению, как, например, с HB. Но мы определенно считаем, что необходимо совершенствование внутри цепочки поставок, и именно к этому должна начать двигаться вся отрасль», - сказала она.

Конечно, хотя хорошо иметь гарантированного покупателя, нет никакой гарантии, что ваш гарантированный покупатель сможет справиться со всем, что дает природа. В ноябре 2015 года, на той же неделе, когда был обнаружен алмаз Lesedi, на руднике Карове также был добыт камень весом 815 каратов. Такое непросто было бы «переварить» даже для производителя бриллиантов «с самым большим аппетитом». В том редком случае, если Lucara снова сделает двойную выгодную находку, тендеры могут быть более привлекательным вариантом.

Уже давно ведутся дискуссии о стандартных отраслевых методах продажи алмазного сырья - сайтах и тендерах. Это похоже на новую инновационную модель. Томас отметила, что даже De Beers хочет скорректировать свою систему сайтов, а Марк Кутифани (Mark Cutifani), генеральный директор материнской компании Anglo American, сказал, что «цепочка создания стоимости алмазов должна развиваться в соответствии с требованиями времени».

Нет никаких признаков того, что De Beers заинтересована в такого рода схемах. Но я не удивлюсь, если она будет отслеживать ее.