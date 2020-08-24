JCK Virtual 2020: De Beers изучает настроение потребителей в время эпидемии COVID-19

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Потребители ждут сообщения, которые дают «безопасность» и «позитив» в эти тревожные времена, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) во вступительной речи на выставке JCK Virtual 2020 Luxury: «Время устанавливать связи: изменение настроения потребителей и уникальная роль бриллиантов в новой нормальности».

Он основывал свое наблюдение на «надежном» исследовании потребителей, проведенном его компанией, в ходе которого в США было опрошено 2 800 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 65 лет с семейным доходом не менее $75 000, а также такое же количество в Китае и Индии.

«COVID-19 коренным образом изменил наше отношение к понятию нормальности», - сказал он, отметив, что вещи, ранее бывшие обычными, например, покупка пакета молока, теперь считаются риском для здоровья.

«Сейчас людям тяжело. Они ощущают себя как в момент перемен и непредсказуемости, и это повлияло на доверие потребителей», - добавил он.

Однако он отметил, что люди приспосабливаются к своему новому образу жизни.

«В США две трети опрошенных чувствуют, что они привыкают к новому образу жизни, - сказал он. - В Китае, который продвинулся дальше, лучше и быстрее преодолел пандемию, 85% людей чувствуют, что их образ жизни стал привычным, а четверть людей чувствуют, что полностью свыклись с образом жизни и работы и возвращаются к своему образу жизни до пандемии».

De Beers также обнаружила, что главными эмоциональными потребностями потребителей являются «безопасность, стабильность и контроль».

Но сразу за этим идет желание иметь «позитив и надежду», сказал он.

«Постоянные волны негативных новостей заставляют нас всех жаждать признаков надежды и счастья», - добавил он.

Он назвал это «центральной и важнейшей областью» для ювелирных изделий с бриллиантами и эмоциональным посланием, которое они передают.

«Нет более мощного символа безопасности и стабильности, чем продукт, который существует уже миллиарды лет и будет существовать еще миллиарды лет. И, конечно же, бриллианты являются основным символом романтических союзов, которые обеспечивают основную эмоциональную безопасность для многих из нас в жизни», - заявил он.

Об этом свидетельствуют видеоролики ювелиров розничной торговли, которые заявили, что их потребители жаждут возвращения к «нормальной жизни» после этого долгого, неспокойного периода.

Неудивительно, что Кливер утверждал, что бриллианты могут помочь дать эти ощущения, и сказал, что потребители остаются открытыми для бриллиантов как категории.

Вот некоторые из результатов исследования De Beers:

- В Соединенных Штатах почти 60% всех мужчин выразили намерение совершить покупку для второй половинки.

- Около трети женщин заявили, что намерены сами покупать себе украшения с бриллиантами.

- Более 80% из тех, кто намеревается потратить деньги в этой категории, покупали самостоятельно или дарили украшения с бриллиантами за последние два года.

Большинство потребителей заявили, что «ощущения потребителя» были самым важным при покупке подарка, наряду с «тем, как это демонстрирует отношение к получателю подарка».

«По мере приближения этого праздничного сезона, наше общение с клиентами должно и впредь подчеркивать давно известную силу бриллиантов передавать как эмоциональное значение, так и внутреннюю красоту чуда природы», - сказал он.

Кливер отметил, что в это время растущей неопределенности люди также ищут высококачественные товары, которые будут долго служить. Обычно это изделия классического дизайна, хотя некоторых потребителей с более высоким доходом, которые в большей степени чувствуют нормальность, интересуют эксперименты, выходящие за рамки привычного.

Что касается того, где потребители будут покупать ювелирные изделия с бриллиантами, исследование De Beers показало, что потребители хотят делать покупки как в обычных магазинах, так и в Интернете, и небольшое предпочтение отдается покупкам в реальном магазине.

«Бренды и ритейлеры должны продолжать инвестировать в онлайн-каналы, такие как социальные сети и веб-сайты, для поддержания связи со своими клиентами. Но они также должны быть готовы принять в своих магазинах тех клиентов, которые собираются делать покупки лично…. Американские потребители [считают] местных независимых ювелиров лучшим источником образования, знаний и предоставления качества продукции, и они считают их самым безопасным вариантом для покупок в реальной обстановке», - считает он.

Он отметил, что многие ювелиры опасались того, что люди не захотят слышать об алмазах в этот неспокойный период, когда страдает так много людей. Но исследование De Beers показало иное: люди по-прежнему открыты для информации о бриллиантах.

«Пришло время сохранять связь с вашей клиентской сетью и поддерживать способы общения, поскольку это послужит вам хорошим подспорьем в сезон праздничных продаж, который наступит всего через несколько месяцев, - сказал он. - Каждый из вас также имеет уникальные возможности дать бриллиантам право голоса и поднять настроение ваших клиентов, когда они в этом больше всего нуждаются».



