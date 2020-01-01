(idexonline.com) - Так когда же все это закончится? Большинство из нас, вероятно, чувствует себя ребенком в дальней поездке, который все время спрашивает: «Мы уже почти приехали?». Родители или GPS навигатор Waze обычно могут успокоить детей. Но взрослые в сегодняшнем реальном мире коронавируса хотят знать, когда кризис закончится, и правда заключается в том, что ответов просто нет. Прямые линии на графиках только подчеркивают наше состояние неопределенности. Мы прошли стадию «падения со скалы» в алмазной отрасли (в марте) и небольшой отскок, который последовал за этим (в апреле), когда надеялись, что мы достигли самого дна. Теперь мы погрузились в долгое ожидание, поскольку разворачивается самый тяжелый экономический спад в истории индустриального мира.
Новости
Министр финансов Индии: выравнивающий налог не будет применяться к электронной торговле алмазами
27 августа на встрече представителей Совета по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Индии индийский министр финансов Нирмала Ситхараман пояснила, что на электронную торговлю алмазным сырьем выравнивающий налог в размере двух процентов...
Сегодня
Коронавирус задержит заключение новой сделки по продаже алмазного сырья между Ботсваной и De Beers
Ожидается, что пандемия коронавируса, которая в настоящее время бушует по всему миру, задержит заключение новой сделки по продаже алмазного сырья между правительством Ботсваны и компанией De Beers.
Вчера
В августе на цифровом аукционе АЛРОСА продала более 1700 каратов алмазов
В ходе цифрового аукциона, который был проведен компанией АЛРОСА с 4 по 20 августа, было продано 132 лота крупных алмазов (свыше 10,8 карата) общей массой более 1700 каратов. В пресс-релизе, распространенном компанией, сумма выручки не раскрывается...
Вчера
Murowa Diamonds, входящая в состав RioZim, видит рост спроса
Вторая по величине алмазодобывающая компания Зимбабве, Murowa Diamonds, ожидает восстановления спроса после того, как пандемия коронавируса вынудила материнскую компанию RioZim прекратить продажи в марте прошлого года.
Вчера
Министерство финансов Индии создает специальную группу для решения вопросов сектора драгоценных камней и ювелирных изделий
На виртуальной обзорной встрече, проведенной между Министерством финансов и Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, министр финансов Нирмала Ситхараман призвала к созданию специальной группы, в которую войдут сотрудники...
Вчера