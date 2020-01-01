Сегодня

(idexonline.com) - Так когда же все это закончится? Большинство из нас, вероятно, чувствует себя ребенком в дальней поездке, который все время спрашивает: «Мы уже почти приехали?». Родители или GPS навигатор Waze обычно могут успокоить детей. Но взрослые в сегодняшнем реальном мире коронавируса хотят знать, когда кризис закончится, и правда заключается в том, что ответов просто нет. Прямые линии на графиках только подчеркивают наше состояние неопределенности. Мы прошли стадию «падения со скалы» в алмазной отрасли (в марте) и небольшой отскок, который последовал за этим (в апреле), когда надеялись, что мы достигли самого дна. Теперь мы погрузились в долгое ожидание, поскольку разворачивается самый тяжелый экономический спад в истории индустриального мира.