Алмазный бизнес терпит удар за ударом

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Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) – Алмазный бизнес продолжает испытывать последствия глобальной пандемии. Оптовые цены на бриллианты после небольшого улучшения в июне продолжили в основном снижаться. Это совпадает с продолжающимся снижением доли покупательских расходов на ювелирные изделия.

Последовавший за этим экономический кризис, вызванный, главным образом, резким падением розничных продаж, наносит удар по алмазной отрасли сверху донизу.

Алмазный бизнес, обеспечивающий поставки только для удовлетворения известного спроса

Розничный спрос на бриллианты имеет совершенно определенный характер. Ритейлеры готовы заказывать товары у своих поставщиков только для выполнения заказов потребителей. Практически нет покупок «по удобному случаю» и для пополнения складских запасов. Это концентрирует спрос в оптовом секторе до такой степени, что создает глубокий дефицит в этих конкретных областях. И этот дефицит, по иронии судьбы, приводит к росту цен на алмазы в то время, когда общий спрос особенно низкий, а складские запасы относительно высокие.

Цены на бриллианты продолжают снижаться

В месячном выражении оптовые цены на бриллианты в июле снизились примерно на 1,4%. С февраля цены ежемесячно снижались в среднем на 1,6%. Уменьшается ли снижение цен? Пока рано говорить.

В месячном выражении оптовые цены на бриллианты снизились по всем ключевым категориям, за одним исключением: камни весом в полкарата выросли на 0,4%. Это второй месяц подряд, когда цены на бриллианты весом 0,5 карата выросли после роста на 2,1% в июне.

Снижение цен на бриллианты в июле было несколько неожиданным после небольшого оживления цен в июне. Обратное движение цен на бриллианты круглой огранки весом 0,30 карата, 0,70 карата и 1 карат не является положительным знаком. На алмазном рынке надеялись, что цены достигли дна и с этого момента в основном будут расти.

Однако этого не произошло, и на данный момент ожидается, что цены еще немного снизятся. Исторически сложилось так, что потребительский спрос в августе имеет тенденцию к росту из-за роста туристического потока. В мире после распространения COVID-19 количество заграничных летних поездок упало до рекордно низкого уровня, а вместе с ними и связанные с этим туристические расходы. Ожидается, что без покупок, совершаемых туристами в США, общий объем розничных продаж в этом году еще больше сократится.

Долгосрочный тренд цен на бриллианты: снижение

Бόльшая часть вины за снижение цен должна быть возложена на пандемию. Однако COVID повлиял на розничные продажи только с марта, а полное влияние почувствовали в апреле. Поскольку цены на бриллианты падают гораздо дольше, мы не можем полностью винить в этом режим самоизоляции, социальное дистанцирование и опасения заразиться вирусом.

Как было видно в 2015 году и снова в 2017 году, оптовые цены на бриллианты снижались в годовом выражении на протяжении более года. В настоящее время оптовые цены на большинство бриллиантов снижаются с февраля 2019 года.

Глубокие проблемы алмазной отрасли

Долгосрочное снижение цен только усилилось из-за вспышки заболевания. Основные проблемы, которые мешали ценам до марта 2020 года и наносили ущерб алмазному бизнесу со всех возможных сторон, все еще сохраняются.

Отсутствие привлекательного маркетинга, медленная реакция на изменение потребительского спроса и недостаточно внимательное отношение к потребителям, которые привели к растущему интересу к выращенным в лаборатории бриллиантам, являются одними из основных скрытых факторов. Трейдеры алмазами могут винить в этом отсутствие финансирования, высокие цены на алмазное сырье или ограниченную государственную поддержку, но не это тормозит алмазный бизнес.

По сути, бриллианты - это потребительский продукт. Если алмазная отрасль не будет заботиться о потребителях, банковское финансирование и благоприятные налоговые режимы не помогут алмазному бизнесу.

Падение продаж ювелирных изделий в США на 15% с начала года

Согласно последним данным Министерства торговли США, общий объем продаж ювелирных изделий в июне вырос на 1,9% в годовом выражении и на 13,2% в месячном. Таким образом, объем продаж ювелирных изделий за месяц составил $4,6 млрд. Рост активности может показаться обнадеживающим; однако в первом полугодии 2020 года ювелирный бизнес в США сократился на 14,9%. Рост в июне был просто отражением временно отложенного спроса. Рост значительный, но не обеспечивающий коренной перелом.

Как и ожидалось, Министерство торговли пересмотрело показатели розничной торговли. Изменения охватывают период с января 2015 года по май 2020 года. В основном это касается снижения продаж ювелирных изделий. Какими бы удручающими ни были цифры, теперь они выглядят еще хуже.

Снижение доли ювелирных изделий в расходах покупателей

Доля в расходах покупателей, процент потребительских расходов на определенную категорию, является важным способом определения настроений потребителей. Увеличение или уменьшение доли имеющихся денег, которые потребители готовы потратить на определенную категорию, может сказать нам, насколько потребители заинтересованы в этом продукте.

В 2006 году, около 15 лет назад, доля ювелирных изделий в расходах покупателей составляла 0,7%. С тех пор она постепенно снизилась до 0,5% в 2019 году. В первой половине 2020 года доля ювелирных изделий в расходах покупателей еще больше упала и в настоящее время составляет 0,45%. Проще говоря, потребители в меньшей степени хотят тратить деньги на ювелирные изделия.

Влияние на алмазный бизнес трудно переоценить. Мы знаем, потребители не так сильно уменьшили свои покупки ювелирных изделий, что касается количества проданных товаров. Они просто не хотят тратить столько же на каждую вещь, как раньше. Первая жертва этой тенденции - бриллианты. Таким образом, требуется серьезный самокритический анализ своих действий со стороны отрасли.

Перспективы алмазного бизнеса

Наш прогноз остается неизменным. Худшее из того, что связано с COVID-19, похоже, осталось позади. Магазины по всему миру вновь открываются, и потребители возвращаются, чтобы тратить, хотя и проявляют осторожность. Несмотря на заоблачный уровень безработицы, свадьбы по-прежнему будут проводиться, а свадебные украшения по-прежнему будут покупаться. Расходы на ювелирные изделия могут стать ниже, чем раньше, но ожидается, что объемы будут выше.

Как только потребители начнут покупать, запустится цепная реакция. Розничные торговцы будут покупать товары у оптовиков, которые, в свою очередь, начнут проводить огранку и закупку алмазного сырья, и возобновится добыча. Вроде бы, порядок восстановлен.

Многое нужно будет исправить. Большое число компаний выйдет из алмазного бизнеса, что приведет к оптимизации алмазопровода. Это часть здорового процесса.

Самое главное, мы вместе должны внимательно следить за тем, что наши клиенты действительно хотят и в чем нуждаются. Абсолютно необходим маркетинг - мощный, точный, увлекательный и эффективный. Без него нет алмазного бизнеса, и каждый должен сделать свой вклад.