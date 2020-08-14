Алексей Дьячковский: столько алмазов, сколько раньше, рынок просто не «съест»

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«Вся мировая алмазно-бриллиантовая отрасль сейчас сильно страдает. И мы тоже вынуждены принимать решения, чтобы сохранить компанию. Работаем и на перспективу, ведь когда-то же этот кризис закончится. АЛРОСА должна выйти из него с наименьшими потерями, сохранив свою конкурентоспособность», - заявил заместитель генерального директора АЛРОСА по социальным вопросам Алексей Дьячковский в интервью интернет-порталу taigapost.ru.

Он затруднился дать прогноз прибыли компании в условиях резкого снижения активности на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. «А какова она (прибыль – ред.) будет, и будет ли вообще в 2020 году, сейчас трудно сказать, - сказал он. - Что будет в 2020-м… Мы видим, что пандемия в мире длится дольше, чем это ожидалось, в некоторых странах она зашла «на второй круг». Например, в США, а это крупнейший в мире рынок продажи ювелирных изделий с бриллиантами».

По словам заместителя генерального директора АЛРОСА, в ситуации, когда останавливаются предприятия и бизнес, людям не до бриллиантов. В Индии, где производят почти все бриллианты в мире, огранка вообще на несколько месяцев была закрыта на карантин из-за очень высокой заболеваемости среди рабочих. В результате пострадала торговля алмазами.

«Все алмазные компании попали в тяжелую ситуацию, все объявили о сокращении планов производства на этот год – кто-то на 20%, кто-то на 50%. Это вынужденная мера – столько алмазов, сколько раньше добывалось, рынок сейчас просто не «съест», а бесконечно копить их тоже нельзя», - говорит Дьячковский.

Отвечая на вопрос о выплате дивидендов, причитающихся восьми улусам (районам – ред.) алмазной провинции Якутии, он сообщил, что с 2018 года дивиденды в бюджеты республики и самих улусов выплачиваются двумя траншами.

Дивиденды по итогам работы в первом полугодии 2019 года были направлены в конце прошлого года, второй транш - в этом году. «Следующий отчетный период для дивидендов – первое полугодие 2020 года, и показатели этого периода, конечно, уже будут затронуты пандемией», - сказал Дьячковский.

Он рассказал, что АЛРОСА приостановила работу некоторых производств, чтобы снизить объемы добычи, но не полностью, а сезонно, для каждого разработан график работы. Этой осенью после приостановки снова заработают рудник «Айхал», Верхне-Мунское месторождение, фабрика № 12. «Работники подразделений, деятельность которых была временно приостановлена, не были уволены, а продолжали получать деньги за вынужденный простой – это две трети заработной платы каждый месяц, при том, что на работу ходить не надо. Компания заинтересована в сохранении коллектива, ценит каждого работника и будет делать это впредь», - сообщил заместитель генерального директора АЛРОСА.

Что касается сообщений о якобы имевшем место сокращении 6 тыс. работников в Мирнинском районе и переводе отдельных служб компании за пределы Якутии, Дьячковский заверил, что «это неправда». «Только на территории Мирнинского района в подразделениях АЛРОСА трудятся более 24 тыс. человек. По прогнозу под оптимизацию в результате проектов по снижению издержек попадает несколько сотен штатных единиц, по возможности этим людям будет предложена альтернативная работа внутри группы», - сказал он.

Вместе с тем Дьячковский признал, что при нынешней негативной конъюнктуре рынка совсем без увольнений обойтись не получается, но компания старается их минимизировать. «В компании принято множество мер для этого – сокращены зарплаты сотрудникам аппаратов управления, существенно урезаны затраты, все проекты, которые были не первоочередной важности», - говорит он.

Дьячковский пояснил, что приказы о временном запрещении приема на работу в Якутии, столь бурно обсуждаемые в СМИ и соцсетях, были продиктованы именно желанием АЛРОСА зарезервировать рабочие места для тех, кто попадет под сокращение.

По его словам, нельзя бесконечно расходовать средства в прежних объемах, когда доходы упали. «В этом случае мы просто похороним компанию, и тогда уже счет сокращенных пойдет не на сотни, а на десятки тысяч человек. Это законы экономики. Мы все вынуждены им подчиняться. Семейный бюджет ведь тоже формируем, исходя из доходов. Но повторюсь: мы верим, что окончание кризиса не за горами. Все кризисы заканчиваются, и после них идет рост», - сказал Дьячковский.

При этом он сообщил, что из Мирного в Общий центр обслуживания АЛРОСА в Новосибирске, где работает единая бухгалтерия и другие структуры аппарата управления, будут переведены порядка 120 должностей.

Плюс у компании есть проблемы по принадлежащему ей институту «Якутнипроалмаз». Потребности самой компании сегодня не дают объемы работ, необходимые для поддержания института: на сегодняшний день все крупные стройки у АЛРОСА закончены. Теперь на какое-то время заказы для института уменьшились, поэтому часть отделов будет переведена в Новосибирск, чтобы компания могла максимально работать на рынке, в том числе гражданского, промышленного строительства, пояснил заместитель генерального директора АЛРОСА.

Возвращаясь к вопросу о выплате дивидендов, Дьячковский заметил, что АЛРОСА никогда не пыталась рекомендовать местным властям как тратить причитающиеся им средства. Он опроверг разговоры о возможности отчуждения акций компании, принадлежащих правительству Якутии (25,0002%) и восьми улусам алмазной провинции (8,0003%). «Даже на бытовом уровне в компании я никогда не слышал таких разговоров, тем более, нет никаких официальных намерений», - сказал Дьячковский.

По его словам, компания выстроила конструктивные отношения с главами улусов и оказывает им помощь помимо тех средств, что отчисляются в качестве дивидендов. Но сами дивиденды поступают в улусные бюджеты и расходуются через публичные слушания и утверждение на сессиях Советов улусных депутатов.

При этом АЛРОСА имеет договоры социально-экономического развития с Нюрбинским и Оленекским районами, где находятся Нюрбинский ГОК и Верхне-Мунское месторождение. «По этим договорам мы ежегодно сверх дивидендов перечисляем улусам, соответственно, более 320 млн и 100 млн рублей. Вносим свои предложения по расходованию этих средств, но не играем ключевую роль в принятии решения. Тем не менее мы видим, как расходуются деньги по договору о СЭР, нас об этом уведомляют», - сказал Дьячковский.

В настоящее время АЛРОСА участвует также в республиканской программе по обеспечению жителей вилюйской группы улусов чистой водой, на которую сверх выплачиваемых дивидендов через Фонд будущих поколений вносит по 150 млн рублей в год. Общая сумма участия АЛРОСА в программе составит 800 млн рублей. Причем эти средства выплачиваются сверх дивидендов и договоров о социально-экономическом развитии Нюрбинского и Оленекского районов.

«При этом через Фонд будущих поколений мы направляем на реализацию социальных проектов в республике еще по 800 — 900 млн рублей ежегодно», - отметил заместитель генерального директора АЛРОСА.

Компания АЛРОСА стала акционерным обществом в 1992 году. Тогда же правительство Якутии и ряд улусов, входящих в так называемую алмазную провинцию, получили акции компании. Первые же дивиденды по ним начали выплачивать в 1996 году по итогам работы за 1995 год.

До последнего времени размер дивидендов был небольшим. Так, по результатам деятельности АЛРОСА в 2010 году улусы, имеющие примерно по 1 проценту акций, получили по 18 300 000 рублей. Однако в 2019 году по итогам деятельности за 2018 год объем дивидендов вырос в 40 раз и составил уже по 740 млн рублей каждому району.

Это стало результатом серьезных шагов по снижению расходов и увеличению прибыли, пересмотру дивидендной политики, от чего выиграла не только АЛРОСА, но и все акционеры, включая в целом республику и восемь улусов. Свою роль, конечно, сыграла и хорошая конъюнктура мирового алмазно-бриллиантового рынка, заключил Дьячковский.

Алекс Шишло для Rough&Polished