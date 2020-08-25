Распродажа алмазодобывающих компаний свидетельствует о проблемах сектора

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На сегодняшнем слабом рынке более мелкие производители алмазов закрывают некоторые предприятия или пытаются избавиться от них, но потенциальные покупатели также испытывают трудности.

Автор: Лиа Мейрович (Leah Meirovich)

(diamonds.net) - Как только солнце вышло из-за облаков и начал восстанавливаться спрос на алмазы после перенасыщения сектора производства бриллиантов, разразилась пандемия коронавируса. Его быстрое распространение вынудило многие алмазодобывающие компании временно прекратить работу и не позволило им продавать свое алмазное сырье. Это заставило несколько компаний продлить планы по проведению ухода и техобслуживания в обозримом будущем, а некоторые тяжеловесы заявили, что они больше не могут поддерживать свою деятельность из-за бремени своей задолженности.

Компания Dominion Diamond Mines, владеющая месторождением Экати (Ekati) в Канаде и 40% рудника Даявик (Diavik) в мае согласилась на продажу своих активов, чтобы избежать банкротства. В прошлом месяце Petra Diamonds объявила, что рассматривает все возможные варианты под давлением растущей задолженности, включая продажу компании. Между тем, Firestone Diamonds решила закрыть свой рудник Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото минимум на один год, а Lucapa Diamond Company в апреле законсервировала свой рудник Мотае (Mothae) - также в Лесото, чтобы сосредоточиться на высокодоходном месторождении Луло (Lulo) в Анголе.

Тяжелое время

При любом другом сценарии большинство алмазодобывающих компаний воспользовалось бы шансом приобрести часть активов Petra. По мнению аналитиков, ее рудники Куллинан (Cullinan) и Финш (Finsch) в Южной Африке являются ресурсами мирового класса. Однако тот же слабый рынок, который вынуждает некоторые алмазодобывающие компании продавать свои предприятия, скорее всего, не позволит другим компаниям делать приобретения.

«Я изо всех сил пытаюсь найти подходящего покупателя для Petra или Dominion, - говорит Ричард Хэтч (Richard Hatch), аналитик из инвестиционного банка Berenberg. Он отмечает, что лучшим кандидатом для Dominion станет компания Rio Tinto, которая является совладельцем рудника Даявик. Однако «Rio не хочет покупать 40%-ю долю акций рудника, в котором она уже владеет 60%, и который не сильно влияет на ее чистую прибыль и срок службы которого почти заканчивается». Что касается Экати, добавляет он, рудник «не прошел фильтр Rio» несколько лет назад, когда алмазодобытчик мог рассматривать вопрос о его покупке до того, как Washington Companies в конечном итоге купила Dominion.

Хэтч также считает, что, если Petra решит продавать, то ей трудно будет найти покупателя. «Задолженность - большой камень преткновения для любого, кто захочет рассмотреть вопрос о покупке этой компании, потому что, вероятно, придется хоть в какой-то степени снижать цену», - говорит он.

Где покупательная способность?

Хотя некоторые из юниорских алмазодобывающих компаний могут быть заинтересованы в расширении своих портфелей, сейчас не время для этого, учитывая спад спроса и ограничения на продажу товаров в последнее время, предупреждает аналитик Бен Дэвис (Ben Davis) из Liberum. «Их собственные цены на акции сейчас настолько занижены, что они не могут выйти и выпустить акции, чтобы купить эти активы», - говорит он.

Аналитики также избегают считать две крупные компании, АЛРОСА и De Beers, в качестве потенциальных покупателей. Аналитики отмечают, что обе компании сосредоточены на своих текущих активах и геологоразведочных предприятиях и, скорее всего, не захотят вкладываться в Южную Африку.

«Я думаю, что предложение будет извне, если вообще будет какое-либо предложение - не из отрасли», - говорит Дэвис.

По словам Дэвиса, одним из возможных покупателей является ювелирная компания Graff, которая, как сообщается, в прошлом проявляла интерес к покупке Gem Diamonds. Он также считает, что еще одним кандидатом является диверсифицированная горнодобывающая компания South 32. Этот конгломерат управляет всеми более мелкими активами глобальной ресурсной компании BHP, многие из которых находятся в Южной Африке, недалеко от рудников компании Petra. По его мнению, это, наряду с тем фактом, что генеральный директор South 32 раньше работал на Экати, позволяет рассматривать эту компанию.

Другой отраслевой аналитик, пожелавший остаться неназванным, также видит потенциал для внешних инвестиций, в том числе из более отдаленной части алмазопровода: такая ювелирная компания, как Chow Tai Fook, может пожелать непосредственно иметь источник алмазов для себя, считает он. Он даже предлагает рассматривать китайское правительство в качестве возможного кандидата, поскольку оно проявило интерес к глобальным инвестициям в активы.

Хэтч, со своей стороны, слышал много предположений о том, что некоторые из крупных ювелирных компаний могли бы рассматривать возможность покупки одного из рудников, но ему трудно представить, что это произойдет. Вместо этого он указывает на южноафриканский конгломерат Sibanye-Stillwater, занимающийся полезными ископаемыми, как на возможного кандидата.

По словам аналитика Кирона Ходжсона (Kieron Hodgson) из Panmure Gordon, также велика вероятность того, что держатели облигаций Petra в конечном итоге возьмут на себя управление и будут управлять компанией. Еще одна перспектива - это Rio Tinto, которая ранее проявляла интерес к руднику Куллинан. Но Ходжсон не согласен с возможностью появления стороннего покупателя. «Алмазная отрасль не смогла получать прибыли, привлекательные для инвесторов, которые ранее не имели опыта работы в этой отрасли, - утверждает он. - Есть боле привлекательные возможности для получения более высокой прибыли. И [это точно будет не] BHP. Она неспроста вышла из алмазного бизнеса. Доходность слишком низкая».

Не прогадать с покупкой

Аналитики сходятся во мнении, что мала вероятность продажи Petra или Dominion при такой высокой задолженности. По их словам, чтобы сделать Petra хоть сколько-нибудь привлекательной, держателям ее облигаций придется списать как минимум половину из $650 млн, которые она им в настоящее время должна.

И хотя стоимость акций обеих алмазодобывающих компаний сейчас настолько низка, что покупатели могут приобрести их по выгодной цене, потенциальные покупатели, вероятно, ждут, чтобы выкупить их за еще меньшую сумму, говорит анонимный аналитик. «Я думаю, кто-то ждет момента, когда они смогут начать процесс банкротства или ликвидации, - утверждает он. - Они начнут это при задолженности в $300 млн, а держатели облигаций получат $0,50 на доллар, и это просто безобразие, потому что Petra стоит больше, но таким способом можно купить что-то очень дешево».

Размер имеет значение

Для юниорских алмазодобывающих компаний, таких как Lucara Diamond Corp., Gem Diamonds и Lucapa, Covid-19 создал препятствия для нормального ведения бизнеса, но аналитики считают, что они переживут кризис. По словам Дэвиса, эти производители алмазов не только не обременены долгами, но и получают выгоду от того, что АЛРОСА и de beers поддерживают твердые цены.

«У компаний поменьше сейчас все в порядке, потому что, пока вы готовы пойти на снижение цен, вы можете менять объемы, потому что есть зоны спроса», - говорит он.

Тот факт, что у небольших компаний есть ниши в отрасли, также помогает их делу. «Я думаю, что с Gem Diamonds все будет в порядке, потому что у них есть очень специфический тип продукта, который они добывают, - комментирует Ходжсон. - С Lucara тоже должно быть все в порядке, потому что высококачественные крупные камни, которые они производят, очень редкие, просто выше всех ожиданий. С Lucapa должно быть до некоторой степени все в порядке, если они смогут снова запустить рудник Мотаэ».

Будущее цен

В условиях сильного спада на рынке, второй волны коронавируса и неустойчивости положения многих алмазодобывающих компаний, как выглядит будущее алмазной отрасли?

«Фактическая картина спроса и предложения на данный момент очень сложная, потому что спрос очень неустойчив из-за Covid-19, - говорит Хэтч. - В ближайшей перспективе я не думаю, что [текущая ситуация] сильно повлияет на цены, потому что может показаться, что уже существует дисбаланс спроса и предложения, и, вероятно, стоит отметить, что у De Beers и АЛРОСА скопились большие складские запасы, и они никуда не денутся».

Однако в более долгосрочной перспективе он считает, что состояние алмазодобывающей отрасли сегодня «является хорошим предзнаменованием для цен после 2021 года. Я думаю, что если эти рудники действительно закроются, у цен на алмазное сырье есть потенциал роста, основанный на сокращении предложения». Однако даже это «чревато риском», предупреждает он; может потребоваться некоторое время, чтобы потребительский спрос догнал падение предложения, а если это произойдет, «это определенно скажется на ценах».

Дэвис соглашается. Хотя он считает, что цены останутся слабыми в течение минимум еще одного года, учитывая накопление складских запасов в секторах добычи алмазов и производства бриллиантов, ситуация должна значительно улучшиться, как только эти товары начнут двигаться по алмазопроводу.

«Как только вы преодолеете это, вы войдете в довольно здоровый цикл пополнения запасов, - утверждает он. - Тогда цены на алмазное сырье должны хорошо развиваться и поддерживаться».

Однако анонимный аналитик считает, что недостаток предложения может скорее навредить отрасли, чем повысить спрос.

«Если вы предоставляете важную услугу, то ваши цены могут все время расти ... в случае недостаточного объема предложения, - говорит он. - Но бриллианты не имеют жизненно важного значения. Бриллианты - это игра восприятия. Это вера в то, что я выражаю свою любовь к кому-то, покупая бриллиант ... . Поэтому я не думаю, что цена на бриллианты удвоится, если предложение сократится. Я думаю, что вместо этого люди просто переключатся на что-то подешевле, если цены станут слишком высокими, и купят что-то поменьше».

В этом смысле, говорит он, «тот факт, что объем предложения алмазов и бриллиантов сокращается, плохо сказывается на алмазных рынках, и это правда. Потому что, когда делают что-то более труднодоступным и слишком дорогим, [это может привести к тому], что оно потеряет свое место».



