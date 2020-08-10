Решающий момент для горняков-старателей

Сегодня

Анализ ситуации

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) – Вопрос о том, как справиться с трудностями, с которыми сталкиваются неофициальные алмазодобытчики, сегодня так же актуален, как и почти 20 лет назад, когда он впервые возник.

Сначала об этом заявили как о проблеме, которую, возможно, Кимберлийский процесс (Kimberley process, KP) мог бы включить в свою миссию. Но КP не был наделен полномочиями - или не получил мандата - для решения этой задачи, хотя сектор был ахиллесовой пятой для органа, которому было поручено способствовать трансграничной торговле алмазным сырьем из ответственных источников.

Вместо этого была создана Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), основанная на эволюционном подходе к развитию старательской добычи. С момента создания DDI ее целью было создание инфраструктуры, которая позволяла бы этим алмазодобытчикам продавать свои алмазы законным путем, получать за них справедливую цену и получать устойчивый доход для обеспечения жизни.

Работая в основном, но не исключительно, в Сьерра-Леоне и Демократической Республике Конго (ДРК), эта организация содействовала развитию местного населения, взаимодействовала с правительствами в разработке политики, объединяла старателей в кооперативы, проводила профессиональное обучение и осуществляла инициативы по увеличению доходов старателей, например, знакомила с ними новых покупателей.

Обычно старатели работают менее чем за 2 доллара в день. При таком низком доходе они раньше были заинтересованы продавать свои алмазы на черном рынке, где камни могут переправляться контрабандой через границу, смешиваться с другими товарами, получать сертификат КP и продаваться на мировом рынке.

По оценкам, от 1 до 1,5 млн человек работают в этом секторе в 15 странах Африки и трех странах Южной Америки, и DDI потратила много времени на регистрацию алмазодобытчиков в своих системах и обучение их тому, как извлекать выгоду из работы через ее каналы.

В апреле прошлого года организация достигла важной вехи, запустив Maendeleo Diamond Standards, систему сертификации, предназначенную для связи старателей и мелких алмазодобытчиков с ответственными цепочками поставок.

Стандарты включают в себя обучение правовым вопросам, взаимодействию с общественностью, правам человека, обеспечению охраны здоровья и безопасности, способам обеспечения работы без насилия, управлению окружающей средой, взаимодействию с крупномасштабной добычей полезных ископаемых и действиям по закрытию участка.

Очевидно, что проблемы сохраняются, учитывая масштабы старательской добычи полезных ископаемых. DDI располагала ограниченными ресурсами для достижения своих целей и расширению охвата.

В этом контексте группа объявила в конце июля, что она объединилась с Resolve, гораздо более крупной неправительственной организацией (НПО), занимающейся решением социальных, медицинских и экологических проблем. Участие в Resolve предоставит DDI дополнительные ресурсы, например, административную поддержку работы, которую она хочет выполнять, объяснил основатель и председатель DDI Иэн Смилли (Ian Smillie), который войдет в совет консультантов Resolve вместе с заместителем председателя DDI Стефаном Фишлером (Stephane Fischler). Группа станет подразделением внутри Resolve и будет работать под названием DDI@Resolve под руководством исполнительного директора DDI Иэна Роу (Ian Rowe).

Слияние произошло из-за осознания того, что огромное количество инициатив, направленных на защиту старателей, добывающих не только алмазы, но и такие полезные ископаемые, как золото, кобальт, олово, тантал и вольфрам, может привести к путанице. Смилли объяснил, что, когда НПО, частные компании и государственные учреждения обращаются в благотворительные организации и к лицам, определяющим политику, с просьбой о поддержке своих программ, может возникнуть путаница. Объединение ресурсов обеспечит повышение эффективности процессов, и результат будет лучше для старательского сообщества.

Другим примером в июле стала программа De Beers GemFair в партнерстве с Германским обществом международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) и Союзом государств бассейна реки Мано (Mano River Union, MRU) - трансграничной ассоциацией, объединяющей Сьерра-Леоне, Либерию, Гвинею и Кот-д'Ивуар - для проведения обучения в этих четырех странах. Подобные усилия приобрели особенно важное значение в условиях распространения Covid-19, когда спрос на алмазы и бриллианты упал до исторического минимума.

Хотя пандемия остановила работу в ДРК, Сьерра-Леоне смогла лучше справиться, учитывая ее опыт, полученный во время вспышки Эболы в 2014 году. Но, как и всем остальным, занимающимся торговлей, старателям нужно думать не только о ситуации во время распространения Covid-19, но и обеспечить правильные системы для облегчения продаж, когда спрос вернется. Эта задача особенно трудна для тех алмазодобытчиков, которые полагаются на рекомендации DDI для получения доступа к мировому алмазному рынку. Будем надеяться, Resolve поможет расширить сферу действия DDI. А по мере расширения деятельности она будет вносить вклад в укрепление ювелирной отрасли с целью оказания поддержки этой важной части мирового алмазного сообщества.