Данные: в июле продажи продолжали повышаться

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Автор: Шерри Смит (Sherry Smith)

(nationaljeweler.com) - К настоящему времени большинство наших розничных продавцов возобновили свою деятельность, хотя и со многими ограничениями и в условиях, далеких от бизнес-климата, существовавшего до COVID-19.

Хотя мы не знаем, когда что-то изменится, можно предположить, что ритейлеры будут по-прежнему сталкиваться с проблемами до конца года.

Несмотря на трудности, мы видели, что розничные торговцы быстро приспосабливаются к неподвластным им обстоятельствам. Они продолжают проявлять изобретательность и использовать менее традиционные методы для увеличения поступлений.

Наши данные показали, что до распространения COVID-19 валовые продажи ритейлеров за 12 месяцев, закончившихся в феврале 2020 года, выросли на 6 процентов по сравнению с аналогичным 12-месячным периодом предыдущего года.

Это был последний полный месяц деловой активности до COVID-19.

К середине марта многие города и штаты начали выполнять требования о самоизоляции, что вынудило закрыться большинство предприятий розничной торговли.

Март, начавшийся как очень сильный месяц, закончился падением валовых продаж на 33% по сравнению с мартом 2019 года.

Затем последовали мрачный апрель (валовые продажи упали на 39 процентов) и безрадостный май (падение валовых продаж на 50 процентов).

Однако к июню гибкость и готовность ритейлеров адаптироваться к пандемии обеспечили им рост валовых продаж на 2,3 процента по сравнению с июнем 2019 года.

Июль оказался еще лучше, поскольку за 21-дневный период, закончившийся 24 июля, валовые продажи выросли на 10 процентов.

Категории бриллиантов в частности продемонстрировали впечатляющий рост валовых продаж на 16 процентов и увеличение количества проданных изделий на 19 процентов.

В более широком смысле, мы наблюдаем продолжение нескольких тенденций и во время пандемии.

Показатели продаж в штуках, которые снижались в течение нескольких лет, теперь упали до двузначных чисел, но валовые продажи продолжают расти.

Несмотря на ограничения на походы по магазинам, похоже, что существует гораздо более мотивированный покупатель. Они снова посещают розничные ювелирные магазины с намерением совершить покупку.

Наконец, данные показывают, что бриллиантовые категории демонстрируют результаты выше рыночных.

В июне количество изделий в категории бриллиантов выросло на 9,4 процента. И, как отмечалось выше, показатели по бриллиантам с начала месяца до текущей даты в июле оказались еще более высокими.

Рискуя сказать очевидное, считаю, что ритейлерам следует анализировать не только свои собственные данные, но и отраслевые данные в более широком смысле, чтобы оценивать эффективность и управлять своими компаниями.

Конечно, мы должны полагаться на свою интуицию и использовать свой опыт управления компаниями, но использование данных для подтверждения или опровержения предположений также должно быть само собой разумеющимся делом.

Было бы легко смотреть на общие цифры и нервничать по поводу сокращения количества проданных единиц, при этом успокаиваясь тем, что валовые продажи растут.

Но очень важно знать, как интерпретировать данные, и понимать, как они могут помочь вам управлять своим бизнесом.

Если вы глубже проанализируете данные, вы увидите явных победителей, и в данном случае это ваши категории бриллиантов, которые составляют примерно 50 процентов всего объема годовых продаж ювелирных изделий.

Пользователи Edge Pulse могут еще глубже изучить наши совокупные продажи ювелирных изделий на сумму $2 млрд по независимому каналу и определить еще несколько других важных ключевых показателей эффективности.

Во-первых, они заметят, что неоправленные бриллианты приносят 10 процентов общей годовой валовой прибыли в долларах при увеличении среднего годового объема розничной продажи.

Во-вторых, они увидят, что бриллиантовые браслеты и бриллиантовые ожерелья демонстрируют рост валовых продаж, а также количество проданных изделий за последние 12 месяцев, закончившихся в июне 2020 года.

Затем они могли бы провести дальнейший анализ для определения конкретных ценовых категорий, а также поставщиков с наиболее продаваемым ассортиментом в этих категориях, основываясь на агрегированных данных нашей отрасли.

Знание этой информации имеет решающее значение для управления вашим бизнесом.

Это может помочь определить потенциально недостающие категории, ценовые категории и товары-лидеры продаж, поставляемые самыми эффективными вашими поставщиками. Это также может дать вам основанный на данных показатель для сравнения вашего бизнеса с важными отраслевыми эталонами.

Как показывают данные июня и июля, розничные ювелирные магазины проявили твердость и стойкость.

Продолжайте в том же духе и сообщите нам, можем ли мы вам помочь.

Шерри Смит (Sherry Smith) - директор по развитию бизнеса консалтинговой компании Edge Retail Academy. Находясь на своей должности, Смит работает с оптовыми торговцами, брендами и розничными магазинами по вопросам бизнес-наставничества, а также анализа и агрегации данных. С ней можно связаться по адресу sherry@edgeretailacademy.com.