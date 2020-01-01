ЕC отказался регламентировать продажу синтетических бриллиантов

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Отличить невооруженным глазом природный бриллиант от выращенного в лабораторных условиях ювелирного камня, как известно, невозможно.

Требуется ли принятие на уровне Европейского союза законодательства, дабы предотвратить потенциальную путаницу между двумя видами? Алмазная индустрия считает это назревшей необходимостью, однако добиться понимания этого со стороны Европейской комиссии представителям лобби так и не удалось.

Высший орган исполнительной власти Евросоюза счел нецелесообразным принятие мер с тем, чтобы заставить продавцов искусственных бриллиантов раскрывать их происхождение своим клиентам. «Комиссия не намерена предлагать конкретные европейские правила продажи бриллиантов», - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Европейское ювелирное лобби, таким образом, проиграло «битву» с Брюсселем, хотя и не отказалось от своих притязаний.

С требованием разработки законодательства ЕС, вводящего различия между природными алмазами, которые естественным образом образовались в глубинах мантии Земли миллиарды лет назад, и их синтетическими клонами, массово выращиваемыми в лабораторных условиях, к Еврокомиссии обратились депутаты Европейского парламента от Бельгии Фредерик Рие (Frédérique Ries), Хильде Вутманс (Hilde Vautmans) и Крис Питерс (Kris Peeters).

В сопроводительном письме, направленном в мае 2019 года, парламентарии аргументировали жалобы субъектов индустрии в связи с «растущим числом неоднозначных практик продаж, которые вводят в заблуждение потребителя». Указывая на наличие юридического вакуума в данном вопросе, депутаты призвали Еврокомиссию разработать четкие общеевропейские правила для проведения различия между двумя видами драгоценных камней.

Международным сообществом признан стандарт ISO 18323 2015 года («Ювелирные изделия. Потребительское доверие к алмазно-бриллиантовой отрасли»), который позволяет дифференцировать природные и синтетические бриллианты. Внедрить данный стандарт в соответствующий регламент ЕС предложили бельгийские европарламентарии.

В ответ Еврокомиссия заявила, что не имеет полномочий превращать стандарт ISO в «обязательное к исполнению европейское законодательство». При этом в Брюсселе указали, действующее законодательство ЕС о защите прав потребителей распространяется и на продажу бриллиантов.

Закон, в частности, обязывает продавцов предоставлять среднестатистическому потребителю информацию для принятия им осознанного решения при совершении покупки, запрещая обманывать и/или вводить клиента в заблуждение.

Однако, по мнению Европейской федерации ювелирных изделий ((European Federation of Jewellery, EFJ), в Еврокомиссии просто не вняли обеспокоенности индустрии, несмотря на представленные ее экспертами аргументированные доводы.

«Действующее (европейское) законодательство несовершенно, потому что непосредственно потребителю надлежит быть контролером соблюдения собственных прав при выборе камня», - прокомментировала ситуацию изданию L’Echo Мелани Ламезон (Mélanie Lamaison), консультант EFJ, объединяющую около 40 тыс. компаний.

В сделках между профессионалами синтетический бриллиант торгуется на 20-40% дешевле, чем природный. В ситуации со среднестатистическим потребителем отсутствие соответствующего регламента ЕС позволяет продавцу продать камень лабораторного производства под видом натурального бриллианта.

Алекс Шишло для Rough&Polished