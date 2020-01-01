АЛРОСА близка к заключению сделки с правительством по своим запасам продукции

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Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - АЛРОСА рассчитывает завершить продажу алмазного сырья Гохрану в течение следующих двух месяцев, стремясь сократить свои запасы и одновременно избежать затоваривания алмазной отрасли.

Гохран - российское государственное хранилище драгоценных камней и драгоценных металлов - будет хранить алмазы до стабилизации рынка, заявил в понедельник заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. В настоящее время стороны согласовывают условия продажи.

«Это будет очень важно для нашей отрасли, потому что это также вселит уверенность в мидстрим в том, что избыток запасов алмазов будет ограниченным, - сказал этот руководитель изданию Rapaport News. - Правительство не будет пытаться продать эти товары в краткосрочной перспективе».

Гохран часто покупает продукцию у АЛРОСА, чтобы помочь ей во время спадов, особенно в 2009 году, когда он закупил алмазы на сумму около $1 млрд.

В прошлом году глава Якутии, владеющей акциями АЛРОСА, предложил алмазодобывающей компании продать государству продукции на сумму от $500 млн до $1 млрд. Агуреев подтвердил, что в настоящее время идут переговоры о сделке в этом диапазоне.

«Речь идет о государственной поддержке нашей компании, - отметил он. - И не только нашей компании, но и всей отрасли».

Растущие запасы

Переговоры состоялись после падения показателей АЛРОСА во время пандемии, когда продажи алмазного сырья снизились на 91% в годовом исчислении, до $74,1 млн в апреле-июне, это самый низкий уровень более чем за десятилетие. Складские запасы алмазного сырья компании выросли на 25% до 26,3 млн каратов за этот период, поскольку падение продаж превысило сокращение добычи. В следующий понедельник компания должна отчитаться о продажах за июль, а 14 августа - о прибыли за второй квартал.

Контрактные клиенты АЛРОСА откладывали покупку товаров во время распространения Covid-19, что привело к изменению местонахождения складских запасов. Если в прошлом году индийские гранильные компании испытали на себе бремя избыточного предложения алмазов, значительные запасы алмазов сейчас хранятся в хранилищах АЛРОСА и ее конкурента De Beers.

По словам Агуреева, усилия по ребалансировке складских запасов после кризиса 2019 года поставили секторы огранки и торговли на прочную основу в начале 2020 года, помогая ослабить влияние Covid-19. По его наблюдениям, складские запасы производителей бриллиантов были относительно стабильными во время пандемии, поскольку они избегали делать закупки, пока их фабрики были закрыты или работали не на полную мощность.

«В настоящее время в мидстриме имеются запасы алмазного сырья почти на полтора месяца, - сообщил он. - Мы также видим, что мидстрим начал получать новые заказы из США».

Долгосрочный план

Российская алмазодобывающая компания позволила контрактным покупателям отказаться от обязательств по закупке, несмотря на рост ее собственных непроданных запасов. Она также заморозила цены с февраля, чтобы помочь сохранить стоимость запасов бриллиантов у ​​производителей бриллиантов и дилеров, и она будет продолжать применять обе эти политики до тех пор, пока ситуация не улучшится, заверил Агуреев.

«Мы не будем пытаться продавать или настаивать … на покупках, … потому что мы являемся ответственным и долгосрочным игроком в нашей отрасли и нам нужна долгосрочная стабильность, а не краткосрочная прибыль», - сказал он.

На ежемесячных продажах с апреля по июнь компания разрешала долгосрочным клиентам откладывать покупку 100% выделенных им объемов на конец года. В июле она проявила больше гибкости, разрешив им полностью отказаться от всех товаров, не накапливая кучу обязательств по покупке в конце 2020 года.

С августа компания сокращает выделяемые объемы камней на 50%, хотя клиенты смогут покупать больше, если захотят. Компании еще предстоит решить, какие отсрочки и отказы она разрешит.

«Мы должны понимать, какие новые контракты мидстрим получил от США, от розничной торговли и каковы текущие потребности мидстрима, - пояснил руководитель. - Готовы ли они начать покупать алмазы? На основании этого мы примем решение».

Расхождение в ценах

По словам покупателей, эти две крупнейшие алмазодобывающие компании оценили свои контрактные товары на 25% выше, чем тендерные дома и более мелкие производители алмазов во время распространения Covid-19. Большинство клиентов хотят, чтобы алмазное сырье было дешевле, поскольку низкие цены на бриллианты привели к сокращению их нормы прибыли. Но предложение скидок во время беспрецедентного спада нанесло бы ущерб рынку, обесценив складские запасы клиентов, считает Агуреев.

По словам заместителя генерального директора, АЛРОСА пересмотрит свой подход, если будет стабильное повышение спроса на бриллианты. В последние две недели алмазодобывающая компания провела в Бельгии тендерные просмотры, предлагая широкий спектр алмазного сырья, и на этой неделе должна получить предложения. По его словам, результаты помогут алмазодобытчику определить истинные рыночные цены.

«Если мы увидим, что существует реальный спрос, основанный на спросе со стороны конечных потребителей и новых заказах из США и от основных рынков, мы подготовим правильное решение относительно наших условий продаж, - отметил он. - Цены будут частью этого предложения. Я вижу, что необходимо дать передышку мидстриму, но мы не будем предпринимать никаких спекулятивных шагов».