Торговые залы Антверпена закрываются во второй раз

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(diamonds.net) - Федерация бельгийских алмазных бирж (Federation of Belgian Diamond Bourses) закрыла все четыре торговые площадки Антверпена после резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом в городе.

В понедельник 27 июля правительство страны ужесточило правила социального дистанцирования, чтобы не допустить повторения режима полной самоизоляции, установленного им во время первой волны распространения вируса. На провинцию Антверпен приходится более половины новых случаев заражения в стране, и в настоящее время в стране действует комендантский час с 11:30 вечера до 6 утра, сообщают местные СМИ.

Люди могут использовать торговые залы только как проход, сказал в понедельник президент федерации Филипп Барсамян (Phillipe Barsamian) в письме к членам биржи. Он также призвал людей носить маски для лица, чтобы прикрывать ими рот и нос во всех общественных помещениях биржи, штраф составляет 250 евро ($293), и, возможно, будут применяться другие дисциплинарные взыскания в отношении нарушителей этого правила. Членам биржи не рекомендуется собираться на улице в алмазном районе Антверпена более двух человек, добавил Барсамян.

Последствия закрытия ограничены: бόльшая часть торговли проводится в офисах и других помещениях биржевых комплексов. По словам представителя Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), помещения AWDC останутся открытыми, как и алмазный офис, таможенный центр Антверпена, который функционирует на протяжении всего кризиса. Помещения также закроются с наступлением сезона летних каникул в торговле, и дилеры, вероятно, будут отсутствовать в течение нескольких недель.

De Beers заявила, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, в Антверпене на этой неделе по-прежнему будут проводиться физические просмотры товаров, предложенных на сайте.

В Антверпене имеется четыре алмазные биржи: Антверпенская алмазная биржа (Antwerp Diamond Bourse), Антверпенский алмазный район (Antwerpsche Diamantkring) (для торговли алмазами), Алмазный клуб Антверпена (Diamond Club of Antwerp) и биржа Vrije Diamanthandel. Их соответствующие торговые площадки были закрыты первоначально 16 марта, когда усилилась вспышка распространения коронавируса в Бельгии, и они возобновили работу 11 мая.

Тем не менее, согласно данным правительства, в стране началась вторая волна распространения Covid-19, и число новых инфекций выросло на 69% в период с 18 по 24 июля по сравнению с предыдущей неделей. В среднем 311 человек показывали положительный результат каждый день в течение этого периода.

Израильская алмазная биржа также закрыла свою торговую площадку на прошлой неделе, так как количество случаев заражения вирусом возросло, но открыла другие помещения, в которых участники могут работать и вести торговлю.