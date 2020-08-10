Новости

Выручка Lucara в первом полугодии резко упала

Выручка Lucara Diamond за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, составила 41,6 млн долларов или 268 долларов за карат от продажи 155 158 каратов алмазов, добытых на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

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Поддержка Dunebridge Worldwide помогла алмазодобытчику остаться на плаву

Канадская горнодобывающая компания Mountain Province Diamonds со штаб-квартирой в Торонто сообщила об убытках в размере 21,8 млн долларов во втором квартале, поскольку COVID-19 резко снизил спрос. Однако компания Dunebridge Worldwide, являющаяся акционером...

Вчера

Из-за коронавируса экспорт алмазов из Ботсваны во втором квартале упал на 68%

Согласно новостным сообщениям, экспорт алмазного сырья из Ботсваны упал на 68% во втором квартале этого года из-за хаоса, который продолжает сеять коронавирус.

Вчера

Радиопрограмма компании Endiama, рассказывающая о работе алмазной отрасли

Государственная алмазная компания Анголы Endiama в этом месяце транслировала радиопрограмму, направленную на ознакомление жителей провинции Южная Лунда с деятельностью алмазной отрасли.

Вчера

Продажи АЛРОСА в июле составили $35,8 млн

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июле составил $35,8 млн, в том числе выручка от продаж алмазного сырья составила $22,7 млн, бриллиантов − $13,2 млн, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в понедельник.

10 августа 2020

Торговые залы Антверпена закрываются во второй раз

Сегодня
Экспертиза

(diamonds.net) - Федерация бельгийских алмазных бирж (Federation of Belgian Diamond Bourses) закрыла все четыре торговые площадки Антверпена после резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом в городе.

В понедельник 27 июля правительство страны ужесточило правила социального дистанцирования, чтобы не допустить повторения режима полной самоизоляции, установленного им во время первой волны распространения вируса. На провинцию Антверпен приходится более половины новых случаев заражения в стране, и в настоящее время в стране действует комендантский час с 11:30 вечера до 6 утра, сообщают местные СМИ.

Люди могут использовать торговые залы только как проход, сказал в понедельник президент федерации Филипп Барсамян (Phillipe Barsamian) в письме к членам биржи. Он также призвал людей носить маски для лица, чтобы прикрывать ими рот и нос во всех общественных помещениях биржи, штраф составляет 250 евро ($293), и, возможно, будут применяться другие дисциплинарные взыскания в отношении нарушителей этого правила. Членам биржи не рекомендуется собираться на улице в алмазном районе Антверпена более двух человек, добавил Барсамян.

Последствия закрытия ограничены: бόльшая часть торговли проводится в офисах и других помещениях биржевых комплексов. По словам представителя Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), помещения AWDC останутся открытыми, как и алмазный офис, таможенный центр Антверпена, который функционирует на протяжении всего кризиса. Помещения также закроются с наступлением сезона летних каникул в торговле, и дилеры, вероятно, будут отсутствовать в течение нескольких недель.

De Beers заявила, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, в Антверпене на этой неделе по-прежнему будут проводиться физические просмотры товаров, предложенных на сайте.

В Антверпене имеется четыре алмазные биржи: Антверпенская алмазная биржа (Antwerp Diamond Bourse), Антверпенский алмазный район (Antwerpsche Diamantkring) (для торговли алмазами), Алмазный клуб Антверпена (Diamond Club of Antwerp) и биржа Vrije Diamanthandel. Их соответствующие торговые площадки были закрыты первоначально 16 марта, когда усилилась вспышка распространения коронавируса в Бельгии, и они возобновили работу 11 мая.

Тем не менее, согласно данным правительства, в стране началась вторая волна распространения Covid-19, и число новых инфекций выросло на 69% в период с 18 по 24 июля по сравнению с предыдущей неделей. В среднем 311 человек показывали положительный результат каждый день в течение этого периода.

Израильская алмазная биржа также закрыла свою торговую площадку на прошлой неделе, так как количество случаев заражения вирусом возросло, но открыла другие помещения, в которых участники могут работать и вести торговлю.

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