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14 августа 2020

Алмазному сектору может потребоваться два года на восстановление, если De Beers не сможет принять мер по спасению

Сегодня
Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - По мнению аналитика Джека О’Брайена (Jack O’Brien) из Goldman Sachs, алмазный рынок находится в серьезной яме, и может потребоваться почти два года на то, чтобы выбраться из нее.

Ранее разговор был о том, чтобы Китай начал стимулировать спрос с помощью продаж обручальных колец и свадебных украшений, которые должны начаться в городах первого уровня, а затем переместиться в города второго и третьего уровня. Это было бы поддержано устойчивым существующим спросом в США, которые составляют около 49% рынка, и снижением предложения. На горизонте мало новых алмазных рудников, а в ближайшее время должен закрыться крупный рудник Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto.

Однако, по словам О'Брайена, рынок среднего сегмента алмазопровода - огранщики и полировщики - в Индии рухнул из-за нехватки кредитов, оставив после себя значительные запасы. АЛРОСА, крупный российский производитель алмазов, планирует завершить этот год со складскими запасами около 30 млн каратов алмазов, примерно такой же объем они производят за год.

De Beers, в которой Anglo American владеет 85% акций, вряд ли внесла какой-либо вклад в прибыль группы в текущем финансовом году. Но Кутифани (Cutifani) с оптимизмом смотрит на сроки восстановления, чему будет способствовать маркетинговый толчок в $250 млн.

«Я думаю, что у De Beers оживление наступит довольно быстро, - сказал он. - Мы должны продолжать инвестиции, поэтому мы продолжаем инвестировать в маркетинг». Он надеется, что, выйдя из Covid-19, группа сможет убедить потребителей в том, что бриллианты, хотя и весьма значительная нагрузка на дискреционные расходы в периоды некоторого восстановления, являются правильным ответом.

«Жизнь мимолетна, и поэтому вы хотите, чтобы люди, которых вы любите, знали, что вы их любите. И что может быть лучше, чем с помощью бриллианта»?

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