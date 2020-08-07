Индия призывает к «самодисциплине» покупателей алмазного сырья

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(Rapaport News) - Руководители индийской алмазной отрасли вновь призвали к ограничению импорта алмазного сырья во время кризиса Covid-19, отметив, что спрос на алмазы остается неопределенным.

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и четыре других торговых органа предложили своим членам «проявлять самодисциплину» и покупать алмазы только в соответствии с текущим спросом. Они также призвали их «проявлять большую осторожность» и продолжать сокращать свои складские запасы и задолженности.

Гранильные фабрики в Сурате работают на 20%-30% своей мощности, сообщили эти организации в своем письме членам, высказывая предположение, что для нормализации ситуации может потребоваться «несколько месяцев». Между тем, спрос в розничной торговле слабый, а ее состояние неопределенное, добавили они.

«В нынешние неопределенные времена было бы неразумно максимизировать краткосрочные выгоды за счет общего ухудшения ситуации на рынке», - пояснили эти группы. Другие организации, поддержавшие этот призыв, - это Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse) в Мумбае, Ассоциация торговцев алмазами и бриллиантами Мумбая (Mumbai Diamond Merchants Association), Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse) и Суратская алмазная ассоциация (Surat Diamond Association).

Последние указания мягче, чем предыдущие директивы торговых органов, которые рекомендовали временное полное прекращение импорта сырья. Первоначально они одобрили 30-дневное замораживание с 15 мая, а затем отложили действие директивы до 1 июня. Затем в начале июля было введено 10-дневное «окно» для членов на отправку товаров, в то же время рекомендовалось воздержаться от импорта с 10 по 31 июля.

По данным GJEPC, в апреле-июне импорт алмазного сырья в стране сократился на 83% в годовом выражении, до $481,7 млн, превысив снижение экспорта бриллиантов, который за тот же период сократился на 50%, до $1,8 млрд. Меры по сокращению поставок помогли Индии справиться с кризисом, вызванным распространением коронавируса, сведя к минимуму складские запасы и долги, обеспечивая устойчивость цен на бриллианты, заявили группы на виртуальной встрече в среду.

GJEPC также напишет крупным алмазодобывающим компаниям, чтобы поблагодарить их за проявление гибкости в отношении покупателей алмазного сырья и попросить их продолжить эту политику. De Beers и АЛРОСА разрешили клиентам, имеющим контракты, отложить во время пандемии покупку 100% выделенных им объемов, что привело к резкому сокращению объемов алмазного сырья, поступающего в среднюю часть алмазопровода.

Торговые группы снова рассмотрят ситуацию через месяц.