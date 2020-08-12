De Beers обращается к технологиям по мере приближения необходимости увольнений

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Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - De Beers не привыкать к изменению стратегии. На протяжении своей более чем 130-летней истории компания часто корректировала свой подход, иногда проведя всего лишь несколько незначительных изменений, а в иных случаях с радикальными последствиями для алмазного рынка.

В ее следующем воплощении реализуется немного и того, и другого, поскольку компания стремится выйти из кризиса Covid-19 более оптимизированной, более гибкой и более технологичной организацией, которая, как она надеется, повысит эффективность цепочки поставок алмазов. Комплексный подход заключается в использовании данных и технологий для повышения эффективности, пояснил Стивен Люсье (Stephen Lussier), исполнительный вице-президент по работе с потребителями и брендами De Beers, в интервью Rapaport News после публикации промежуточного отчета группы по прибыли.

Стратегия находилась в стадии разработки еще до вспышки коронавируса, но кризис ускорил ее реализацию, отметил Люсье.

Уже в начале марта компания объявила о кардинальном пересмотре своей системы сайтов, когда она открыла прием заявок на следующий контрактный период для сайтхолдеров, начинающийся в январе 2021 года. De Beers заявила, что разделит сайтхолдеров на три категории, поскольку производители бриллиантов, дилеры алмазного сырья и ритейлеры, входящие в число ее клиентов, предъявляют различные требования к алмазному сырью в зависимости от своих бизнес-моделей.

Несмотря на то, что подача заявок на контракты была приостановлена, поскольку отрасль сражается с вирусом, принципы, изложенные в этом первоначальном интригующем заявлении, сохраняются: De Beers стремится предоставить более индивидуализированный продукт, и для достижения этой цели она полагается на технологии.

Технология позволит De Beers быстрее проводить сортировку и формирование партий своей продукции и эффективнее поставлять алмазное сырье в соответствии с тем, какие бриллианты необходимо получить сайтхолдерам, добавил Люсье. Это потребует инвестиций в такие инновации, как робототехника и некоторые еще не разработанные технологии, для создания структуры, благодаря которой алмазы и бриллианты могут гораздо быстрее перемещаться от рудников и сортировочных установок к сайтхолдерам и на розничные рынки, пояснил он.

«Время - деньги, поэтому это высвобождает капитал и приносит доход не только нам, но и нашим сайтхолдерам», - подчеркнул руководитель.

Комплексный подход

Лусье отметил, что акцент на технологии распространяется на добычу полезных ископаемых компанией De Beers, где она может повысить эффективность в то время, когда рудники стареют, становятся глубже и дороже в эксплуатации. Он также добавил, что к концу десятилетия технология также позволит ей достичь своей цели стать компанией с нейтральным уровнем эмиссии углерода на всех своих предприятиях по добыче.

Но, пожалуй, наиболее важным элементом подхода будет использование ею технологий и анализа данных для улучшения взаимодействия между своими предприятиями на различных этапах цепочки поставок - на этапе добычи полезных ископаемых, продажи сырья и розничной торговли.

«В основе нашего видения будущего лежит то, как мы интегрируем данные в верхней, средней и нижней частях алмазопровода [своего рода], что позволяет нам управлять всем бизнесом с гораздо более глубоким пониманием того, что происходит на рынке», - пояснил Люсье.

Компания не обнародовала бюджет для этой программы, но Люсье ожидает, что инвестиции изменят способ ведения бизнеса De Beers на ежедневной основе.

Потенциальные увольнения

Распространение Covid-19 не только вынудило De Beers быстрее реализовать стратегию, но и заставило ее сделать это более экономичным способом, учитывая влияние коронавируса на ювелирный рынок и центры огранки бриллиантов, сказал Люсье.

Недавно De Beers сообщила о чистом убытке в $214 млн в первой половине 2020 года, поскольку продажи алмазного сырья упали на 56% до $1 млрд из-за последствий коронавируса. Бо́льшая часть этих поступлений была получена до пандемии в январе и феврале. По оценкам Rapaport, продажи во втором квартале упали на 93% и составили около $94 млн.

Компания рассматривает свои варианты снижения затрат. На этой неделе она начнет переговоры с сотрудниками всех своих подразделений, что, вероятно, приведет к увольнениям, подтвердил Люсье.

«У нас нет каких-либо целей или подробных планов, но мы признаем, что при рассмотрении нашей базы распределения затрат, учитывая влияние Covid-19 на бизнес-план, вероятно, будет сокращение людей на различных предприятиях по всему миру, - сказал Люсье. - Нам необходимо сосредоточиться на сдерживании расходов, чтобы мы могли инвестировать в наши инициативы в 2021, 2022 годах и позднее».

Краткосрочный прогноз

Поскольку ожидается, что спрос на алмазное сырье будет оставаться низким в ближайшие месяцы, жесткое сокращение затрат является необходимым шагом. De Beers ожидает «значительных трудностей» в краткосрочной перспективе, учитывая сохраняющиеся ограничения на поездки в южной части Африки и постоянный риск дальнейшего распространения Covid-19 в гранильных центрах в Индии, подчеркнула компания в своем промежуточном отчете.

Алмазодобывающая компания продолжает проводить сайты за пределами своего подразделения по продажам в Ботсване, «будучи гораздо более гибкой в том, где, когда и как мы продаем», добавил Люсье. И если спрос увеличится, пока ограничения на поездки остаются в силе, он уверен, что сайтхолдеры получат необходимые им поставки.

«У нас всегда было своего рода преимущество из-за постоянства наших боксов алмазов, - заметил он. - Возможно, больше, чем другие [алмазодобывающие компании], наши клиенты готовы покупать предложенные на сайте камни без просмотра, потому что они уверены в том, что находится внутри [их боксов]».

Люсье, который также является председателем бренда Forevermark компании De Beers, ожидает некоторого улучшения на рынке алмазного сырья во втором полугодии, в основном потому, что потребители возвращаются, отметил он. Спрос в Китае играет основную роль в восстановлении, но есть также обнадеживающие признаки среди самостоятельных американских компаний, особенно в том, что касается свадебных и других дорогостоящих товаров.

Тем не менее, компания действует с осторожностью и сосредоточена на сдерживании расходов, а также на обеспечении возможности извлечения выгоды из роста, когда наступит устойчивое восстановление.

«[Результаты первого полугодия] не были неожиданными, когда мы рассматривали влияние Covid-19, поскольку мы все видели, что произошло в секторе предметов роскоши и с нашими сайтами, - сказал он. - Но я думаю, что экономическое воздействие только ускорило необходимость для нас продвигаться вперед в создании такой компании De Beers, которая, как мы уже чувствовали, нам необходима для успеха в будущем».