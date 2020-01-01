Неплатежеспособность компаний будет расти по мере того, как фирмы будут сталкиваться с «другой обстановкой»

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(professionaljeweller.com) - Неплатежеспособность компаний упала до самой низкой отметки за четыре года во втором квартале, но эксперты предупреждают, что это похоже на затишье перед бурей.

Во втором квартале 2020 года в 274 компаниях в Великобритании было введено внешнее управление, что на 28% меньше, чем в первом квартале, согласно анализу аудиторской компании KPMG.

В этом квартале практически все время действовал режим самоизоляции, и существенное влияние оказали принятые правительством меры, поскольку потребительские расходы резко упали.

Блэр Ниммо (Blair Nimmo), глава отдела реструктуризации из KPMG, заявил, что в предстоящем квартале следует ожидать резкого роста показателей неплатежеспособности.

«Компании окажутся в совершенно иной обстановке. Им, возможно, придется преодолеть сложнейший путь, когда отказ от государственной поддержки будет сопровождаться местными локдаунами, осторожностью потребителей и сокращением прибыли из-за новых режимов охраны труда и обеспечения безопасности, а также снижения производительности», - сказал он.

«В предстоящие месяцы будет наблюдаться реальное давление на денежные потоки вследствие потребности в оборотном капитале для возобновления работы, осуществляя при этом обслуживание и погашая новые банковские услуги, выплачивая налоговые задолженности и расходы на любые необходимые сокращения работников», - добавил он.

«Необходимость сосредоточиться на повышении финансовой устойчивости и поддержании ликвидности невозможно переоценить. Управление наращиванием деловой активности в таких неопределенных экономических условиях будет одной из самых больших проблем, с которыми когда-либо сталкивались многие руководители. Понимание последствий деловых решений, связанных с денежными вопросами и согласованием по времени, может оказаться чрезвычайно важным. Знание доступных рычагов и того, как расставить приоритеты, станет ключевой фактором надежного бизнес-планирования», - сказал он.

Степень воздействия слабого финансового состояния некоторых розничных предприятий, в частности, уже очевидна.

Многие компании испытывали трудности еще до Covid-19, и ослабление режима самоизоляции привело к закрытию многих компаний, к предложениям о пересмотре соглашений об условиях аренды (Company Voluntary Arrangements, CVA) и введению внешнего управления. Ожидается, что это будет продолжаться и ускоряться по мере свертывания некоторых программ государственной поддержки.

Ниммо пришел к выводу: «Учитывая такие перспективы, данные о неплатежеспособности за третий квартал могут показать совсем другую картину. Однако в конце июня вступило в действие самое значительное почти за два десятилетия изменение в законодательстве о неплатежеспособности».

«Эти положения, в том числе новый мораторий, обеспечивающий передышку от давления со стороны кредиторов, и временные изменения определенных требований директоров, могут помочь некоторым компаниям найти подходящее решение своих финансовых проблем, избегая необходимости введения внешнего управления или ликвидации», - добавил он.