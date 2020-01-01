Нет места для снобизма

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Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Вы сноб, когда дело касается бриллиантов? Я не спрашиваю, хотите ли вы, чтобы они были больше, ярче и прекраснее. Я задаю другой вопрос. Я спрашиваю, что вы чувствуете, когда слышите о драгоценных камнях, используемых далеко за пределами традиционного ювелирного мира?

В последние дни меня заинтересовали две истории. В первой речь шла о американском рэпере Гуччи Манэ (Gucci Mane), у которого на зубах были фарфоровые виниры, инкрустированные бриллиантами стоимостью $250 000.

Во втором рассказывалось об австралийском ювелире Колине Бёрне (Colin Burn), который создал шахматный комплект стоимостью $4 млн из бриллиантов, жемчуга и сапфиров.

Вы либо киваете в знак одобрения, либо в отчаянии покачиваете головой. Итак, как вы относитесь, так сказать, к творческому использованию бриллиантов:

Пара дизайнерских сникеров Buscemi по цене примерно $132 000 с бриллиантами весом 11,5 карата, вставленных в 18-каратное золото.

Спрей-загар, который содержит настоящую алмазную пыль, как та, что была на Ким Кардашьян (Kim Kardashian) на ее свадьбе и стоила около $300 на один раз.

Самый дорогой телефон в мире, Falcon Supernova iPhone 6, украшенный одним огромным розовым бриллиантом, по слухам, был продан за $48,5 млн.

Маски для лица от COVID-19 с бриллиантами на $6 000.

Ноутбук, усеянный сотнями черных и белых бриллиантов Swarovski. Он ваш - за $3,5 млн.

Бикини из стратегически расположенных (и слегка неудобных) бриллиантов Steinmetz весом 150 каратов на сумму $30 млн.

Те, кто работает в алмазной отрасли, могут найти некоторые из вышеперечисленных вещей безвкусными. Самый большой «брюлик» на задней крышке смартфона, безусловно, увеличивает финансовую ценность.

Ноутбук или сникеры с «наворотами» из бриллиантов, несмотря на их цену, могут тоже показаться «дешевыми» для профессионалов, которые ценят красоту прекрасного драгоценного камня.

Но я полагаю, что, несмотря на это, все это хорошо для бизнеса, и вот почему. Наша отрасль основана на почти универсальном восприятии бриллиантов как редких и ценных.

За это мы можем быть благодарны маркетинговому гению De Beers. Им удалось убедить почти каждую женщину на планете, что бриллиант на ее пальце является абсолютно необходимым атрибутом для свадьбы.

Мы знаем, что существует некоторый миф, что касается редкости и притязаний на ценность, но это миф, который никто в душе не хочет развеять.

Индия в настоящее время завалена нереализованными бриллиантами, а рудники по всему миру снижают объем производства, потому что спрос очень низкий. Получается, что не такие уж они и редкие.

Добавьте к этому рост объемов выращенных в лаборатории бриллиантов, фабрику De Beers в США, которая будет производить 500 000 каратов алмазов в год, а также повышение осведомленности потребителей об алмазах, не добываемых из недр, и все это подрывает ценностное предложение брендового бриллианта.

Поэтому, когда у музыканта-рэпера полон рот бриллиантов или модель позирует, прикрывшись только несколькими драгоценными камнями, они подкрепляют представление о том, что независимо от редкости, они, безусловно, чрезвычайно ценные.

Другие камни являются редкими и ценными, но отстают от бриллиантов, как высококлассные драгоценные камни, как мгновенно узнаваемый символ того, что он у вас есть, и вы выставляете его напоказ.

Рубины и изумруды являются по-настоящему редкими и могут быть действительно дорогими, но никогда и близко не стали таким товаром, как бриллианты в настоящее время.

Бриллианты процветают благодаря тому положению, которое они достигли во времена Сесила Родса (Cecil Rhodes), и которое они сохранили до сих пор.

Можно скривиться, если хотите, увидев, что они наклеены на гаджет или модный аксессуар, но помните, что они ведут рекламное сражение за вас. Так что нет места для снобизма.

Прекрасных выходных.