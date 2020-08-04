Diamond Foundry: исследование глобального влияния добычи алмазов, проведенное S&P, вводит в заблуждение миллионы потребителей

Сегодня

По заявлению Diamond Foundry, исследование воздействия на окружающую среду, проводимое за счет алмазодобывающих компаний, вводит потребителей в заблуждение и равнозначно ложной рекламе

Новостное сообщение предоставлено компанией Diamond Foundry

(prnewswire.com) - По данным Diamond Foundry, в исследовании «TruCost», проведенном S&P Global за счет Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council) - ассоциации алмазодобытчиков, использовались вводящие в заблуждение данные и расчеты в ходе работы, направленной на то, чтобы оспорить экологические преимущества изготовленных человеком алмазов.

Diamond Foundry проверила исследование и обнаружила многочисленные вопиющие ошибки, в том числе:

Основными источниками, на которых делается ссылка в исследовании S&P Global, являются блогеры-ювелиры, которые передают слухи, а не эксперты по оценке воздействия выпуска полупроводниковых алмазов на окружающую среду.

Данные о современном состоянии производства алмазов не запрашивались ни у Diamond Foundry, ни у собственного подразделения De Beers по выращиванию алмазов. Вместо этого в исследовании упоминаются технологии десятилетней давности, использовавшиеся пионерами отрасли, которых уже даже не работают в бизнесе.

В исследовании используется сомнительные расчеты, включая усреднение данных о потреблении энергии, относящиеся к уже не существующим производителям, усреднение по количеству ссылок, а не по объему производства, и опускаются данные самых инновационных и крупнейших производителей.

В исследовании не указывается, что ведущие производители, например, Diamond Foundry, используют гидроэнергетику с нулевыми выбросами (и вдобавок к этому дополнительно компенсируют выбросы углерода, словно этого не было).

Учитывая, что De Beers является ключевым членом Совета по природным алмазам, данные их собственного подразделения наверняка должны были быть доступны.

«Очевидный факт заключается в том, что чистый объем выбросов в пересчете на углекислый газ для ведущих технологических производителей, таких как Diamond Foundry, равен нулю, что является целью, к которой стремятся алмазодобытчики и технологические компании во всем мире», - сказал Мартин Рошайзен (Martin Roscheisen), генеральный директор Diamond Foundry.

Diamond Foundry обратилась к S&P Global с просьбой отозвать исследование, признав свои явные ошибки и введение в заблуждение потребителей во всем мире.

О Diamond Foundry

Diamond Foundry Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, является лидером в области производственных инноваций и крупнейшим в Америке производителем алмазов для изготовления ювелирных изделий и полупроводников. В отличие от иностранных производителей алмазов, Diamond Foundry не зависит от горной добычи и не участвует в установлении картельных цен. Дополнительную информацию можно получить по ссылке: DiamondFoundry.com.