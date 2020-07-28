Южноафриканская организация производителей алмазов заявляет, что юниорские алмазодобывающие компании могут снова стать катализаторами роста алмазодобывающего сектора

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Автор: Марлени Арнольди (Marleny Arnoldi)

(miningweekly.com) – В Южной Африке отсутствует устойчивый сектор геологоразведки и добычи полезных ископаемых, способный стать катализатором роста и преобразований в этом секторе, заявляет Южноафриканская организация производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, SADPO).

Например, открытие аллювиальных алмазов на уникальных вторичных месторождениях в среднем течении Оранжевой реки ниже Хоуптауна в 1867 году явилось катализатором, который положил начало развитию алмазодобывающей отрасли в южной Африке.

Представитель Sadpo Линдон Де Мейлон (Lyndon De Meillon) говорит, что по сравнению с периодом расцвета юниорского алмазодобывающего сектора в период 1990-х и в начале 2000-х годов сегодняшний сектор является тенью своего прошлого.

«В 2000 году, до того, как Южная Африка внесла изменения в правила владения и регулирования в сфере политики, связанной с полезными ископаемыми, и ввела новые требования в отношении собственности, эта ключевая отрасль поддерживала около 2 000 малых и средних частных и зарегистрированных на бирже компаний».

Исследование, проведенное Синазо Длакаву (Sinazo Dlakavu) из Института AEON (AEON Institute) Университета в округе Нельсон Мандела Бэй (Nelson Mandela Bay University), опубликованное в прошлом году, показало, что это число сократилось примерно до 200 компаний, что на 90% меньше.

Небольшая часть этого связана с геологическими факторами, но по большей части это происходит из-за неэффективной политики в области минеральных ресурсов, сложных нормативных требований и чрезмерного бюрократизма, заявляет организация.

Sadpo отметила, что добыча алмазов в Южной Африке в 2018 году составила около 9,25 млн каратов. На кимберлитах добыли 9,03 млн каратов, причем на долю De Beers и Petra Diamonds приходится примерно 4,68 млн каратов и 4,35 млн каратов соответственно.

Другие, более мелкие компании на кимберлитовых месторождениях добыли около 10 000 каратов, в то время как добыча на аллювиальных месторождениях и из морских отложений составили около 160 000 и 50 000 каратов соответственно.

«Вышеупомянутые статистические данные свидетельствуют о сильном сокращении добычи алмазов в Южной Африке с 15,8 млн каратов в 2005 году, что имеет негативные последствия для экономики, поступлений из-за границы, занятости и для населения в ключевых алмазодобывающих провинциях и районах», - отмечает Герт ван Никерк (Gert van Niekerk), председатель Sadpo.

Он добавляет, что это особенно верно в отношении района Намакваленд на западном побережье Южной Африки и в равной степени справедливо в отношении Северного мыса, включая некогда знаменитый алмазный центр Кимберли, и в отношении Северо-Западной провинции.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Sadpo подчеркивает, что ситуация не должна быть столь ужасной, какой она стала, учитывая сохраняющийся потенциал роста и огромные аллювиальные месторождения алмазов в Намакваленде, Северном мысе и Северо-Западной провинции.

«Эти обширные вторичные, или аллювиальные, месторождения алмазов были сформированы в течение миллионов лет выветривания и обнажения южного континента и рассеивания алмазов из их первичных источников (кимберлитов) в ручьи и реки, а также, в конечном счете, на западное побережье».

Ван Никерк говорит, что уникальный мелкомасштабный и юниорский алмазный сектор создал платформу для эксплуатации этих месторождений, разработанную в течение длительного периода времени, используя заработанный тяжелым трудом опыт, навыки и специальные знания, а также с помощью инновационных геологических работ, бурения, цифрового моделирования местности и трехмерного моделирования данных бурения, полученных с применением беспилотных летательных аппаратов и современных методов обработки и извлечения алмазов.

Он объясняет, что, хотя существует несколько небольших зарегистрированных компаний, им, как правило, трудно выжить при разработке этих месторождений, имеющих сверхнизкое содержание алмазов и дающих низкую маржу, ввиду их более высокой структуры затрат, связанной с соблюдением требований и финансовой отчетностью.

«К сожалению, подход «одна политика для всех» и волокита, навязанная различными правительственными [департаментами и] ведомствами, особенно невыгодны для юниорского алмазодобывающего сектора».

Южная Африка все еще располагает достаточно большим ресурсом, чтобы поддерживать работу алмазодобывающих компаний в течение по крайней мере еще одного столетия.

Учитывая позитивную роль, которую эти компании и рудники могут сыграть в создании рабочих мест в бедных провинциях и сельских районах, политическим деятелям следует предпринять совместные усилия для пересмотра законодательных и нормативных режимов с целью создания благоприятных условий для этого сектора, заявляет Sadpo.

Ван Никерк и Де Мейлон предлагают создать небольшой фонд развития алмазодобывающих компаний для проведения преобразований и создания рабочих мест, а что касается доступа к информации и технической помощи со стороны Совета по наукам о Земле (Council for Geoscience) и исследовательского центра Mintek, юниорским компаниям должен отдаваться приоритет.