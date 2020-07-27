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Arctic Star Exploration планирует возобновить работы, увеличить долю в алмазном проекте в Канаде

Сегодня
Экспертиза

Автор: Грег Кляйн (Greg Klein) 

(resourceclips.com) - На бездействующем, но перспективном проекте Диаграс (Diagras) работа должна возобновиться, поскольку один из партнеров по совместному предприятию принимает на себя операции другого. Новый управляющий - компания Arctic Star Exploration (TSXV: ADD), которая владеет миноритарной долей СП (распределение долей 60/40), объявила о предлагаемом бюджете в размере $1,6 млн на следующие 12 месяцев на проведение работ по бурению на проекте Диаграс весной следующего года. Компания Margaret Lake Diamonds (TSXV:DIA), партнер по СП, «решила не участвовать в этой программе и при этом размоет долю собственности после завершения программы и покрытия расходов», - заявила Arctic Star. 

Проект Диаграс, состоящий из 21 кимберлита, обнаруженного De Beers, относится к алмазному месторождению Лак де Гра (Lac de Gras) в Северо-Западных территориях, где находится недавно приостановленный рудник Экати (Ekati), а также рудник Даявик (Diavik), принадлежащий Rio Tinto (NYSE: RIO) и Dominion Diamond Mines. 

Весной наступают оптимальные условия для работы в регионе, когда еще действуют зимние дороги и безопасны замерзшие озера, а световой день длится более 12 часов. Программа действий компании Arctic Star также предусматривает проведение геофизических исследований семи кимберлитов, где еще не проводились гравитационные и электромагнитные исследования. Разрешение уже оформляется. 

Подход Arctic Star основывается на успехе Kennady Diamonds в ее проекте Кеннеди Норт (Kennady North), расположенном в двух километрах к юго-востоку от Диаграса. Хотя предыдущие исследователи Лак де Гра в значительной степени были основаны на магнитных методах, этот подход позволил бы обнаружить только часть более крупного кимберлитового комплекса, который содержит другие геофизические особенности. Гравитационные и электромагнитные исследования, проведенные Kennady, показали, что кимберлиты Кельвин (Kelvin) и Фарадей (Faraday) являются «комплексами с ранее неизвестными кимберлитовыми фазами, которые были высоко алмазоносными», - объяснила Arctic Star. 

В 2018 году Kennady и ее проект были переданы Mountain Province Diamonds (TSX:MPVD), которая сотрудничает с De Beers на соседнем руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué). 

По данным Arctic Star, гравиметрические и электромагнитные исследования, использовавшиеся до сих пор на проекте Диаграс, показали, по крайней мере, пять объектов, где наверняка требуется бурение. В качестве примера можно привести кимберлит Блэк спрюс (Black Spruce) с четко выраженными гравитационными и электромагнитными аномалиями, а также кимберлит HL01, где «предыдущие рабочие, возможно, посчитали, что электромагнитная аномалия объясняется магнитоактивным кимберлитом, выбранным в качестве объекта и проверенным при бурении. Однако наше наземное электромагнитное исследование показывает, что четко выраженная электромагнитная аномалия отличается от магнитной аномалии, и она требует отдельной проверки с помощью бурения». 

Во время исследования также были обнаружены объекты для бурения на кимберлитах Джек Пайн (Jack Pine), Сюзанна (Suzanne), Конг (Kong) и Пенелопа (Penelope). 

В Финляндии, однако, Arctic Star приостановила полевые работы на своем алмазном проекте Тимантти (Timantti), принадлежащим ей на 100%, из-за ограничений на поездки в связи с пандемией. Все еще предстоит обработать 150 кг образцов, полученных из двух совсем недавно открытых алмазоносных кимберлитов, входящих в общее количество девяти известных кимберлитов на этом участке. Компания намерена возобновить наземные работы, когда можно будет совершать поездки. 

В феврале Arctic Star завершила закрытое размещение на общую сумму $868 400.

 

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