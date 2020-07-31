De Beers собирается проводить реструктуризацию, поскольку продажи алмазов резко упали

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Согласно прогнозу аналитика, в первом полугодии компания потеряет $100 млн, так как ее доходы от алмазного сырья во втором квартале упали на 96 процентов в годовом выражении.

(thenational.ae) - De Beers, крупнейший и старейший в мире производитель алмазов, рассматривает способы реструктуризации рудников, расширения продаж ювелирных изделий и общей алмазно-бриллиантовой продукции в ходе переосмысления всего своего бизнеса в отрасли, парализованной пандемией.

Компания, основанная подданным Британской империи Сесилом Родсом (Cecil Rhodes) в конце 1800-х годов, испытывала необходимость реформации еще до распространения коронавируса. Хотя De Beers может похвастаться одним из самых мощных брендов класса «люкс» в мире, она по-прежнему связана с традициями, которые в некоторых случаях почти не менялись в течение десятилетий. После вступления в должность в 2016 году главный исполнительный директор Брюс Кливер (Bruce Cleaver) начал процесс модернизации, и эта работа будет расширена и ускорена.

Ввиду того, что из-за пандемии была остановлена вся отрасль, во втором квартале De Beers продала алмазов всего на $56 млн (205,7 млн ​​дирхамов), что на 96% меньше, чем годом ранее. RBC Capital Markets ожидает, что в первом полугодии компания потеряет $100 млн.

На прошлой неделе в письме к сотрудникам Кливер обрисовал несколько путей, с помощью которых компания, принадлежащая Anglo American, может сократить разрыв между своими доходами и затратами. Сюда входят меры, начиная от продажи алмазов «более быстрым и более интегрированным способом» до переосмысления способов извлечения алмазов, судя по копии письма, которое есть в распоряжении Bloomberg. По словам Кливера, в ближайшее время спрос на алмазы и бриллианты, вероятно, упадет.

«Covid-19 осложнил и усугубил трудности, которые уже существовали в алмазном мире, - сказал Кливер. - Возросла необходимость решения этих проблем, которые препятствовали нашему росту в последние несколько лет. Они требуют от нас незамедлительных действий по защите благополучия бизнеса в краткосрочной перспективе, перенацелив и переориентировав его на реализацию нашего долгосрочного потенциала».

Детали изменений все еще прорабатываются, сказал Кливер. Тем не менее, по словам людей, знакомых с этим вопросом, этот процесс, вероятно, повлечет за собой сокращение рабочих мест.

Представитель De Beers от комментариев отказался.

Одна давняя традиция - это способ продажи своих алмазов компанией. De Beers проводит так называемые «сайты», во время которых 80 с лишним ее аккредитованных покупателей прилетают в Ботсвану примерно на неделю, где они участвуют в показах камней и покупают их. Компания устанавливает цены, а ее клиенты, известные как сайтхолдеры, не могут вести переговоры, эта политика в последние годы не устраивала многих ее покупателей.

Вообще, стало ясно, что компании необходимо ускорить внесение изменений в методы своей работы, сказал Кливер.

«Сейчас мы работаем над процессом, чтобы определить организацию, лучше оснащенную и способную провести это изменение, - сказал он. - Это будет нелегко для всех нас. Мы, скорее всего, выйдем из этого более целенаправленной и более сплоченной компанией».