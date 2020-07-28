Заброшенная тема из-за режима самоизоляции: почему свадьбы после глобальной изоляции - это то, что нужно алмазному сектору

Сегодня

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - По оценкам, свадебная отрасль оценивается в $300 млрд в год вместе с целым рядом отраслей, начиная от путешествий и гостиничного бизнеса и кончая сектором одежды с его талантливо изготовленными нарядами. Поэтому, возможно, ни одна отрасль не жаждет так сентиментальных свадеб, как ювелирный сектор, в частности, бриллиантовый.

Последние три года были бурными для мирового алмазного сектора. Примером спада стала De Beers: ее прибыль в 2019 году в размере $558 млн была самой низкой за десятилетие. Рост продаж в январе сулил начало долгожданного восстановления, пока COVID-19 не отправил потребителей с оживленной улицы в режим самоизоляции.

Продажа алмазов вторичному сектору, огранщикам и полировщикам, которые любят лично проверять товары, была остановлена. Ботсвана, где De Beers проводит десять продаж в год избранным покупателям, закрыла свои границы. Другие алмазодобывающие компании столкнулись с аналогичными запретами на поездки, когда пандемия разразилась по всему миру.

Тем не менее, силы, которые остановили алмазный сектор в марте, могут все же дать семена для его восстановления.

Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council), ранее известный как Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association), планирует возглавить новую кампанию, ориентированную на одиночество, путем «… удовлетворения накопившегося спроса на важные личные связи» в результате режима самоизоляции или карантина.

«Мы говорим, что жизнь мимолетна, и поэтому вы хотите, чтобы люди, которых вы любите, знали, что вы их любите, - сказал Марк Кутифани (Mark Cutifani), генеральный директор Anglo American, компании, зарегистрированной в Великобритании, которой принадлежит 85 % De Beers. - А как лучше сказать это, чем с помощью бриллианта, который выражает эту любовь»?

Он считает, что алмазный сектор еще ожидает шторм в четвертом квартале. Сезонные праздники, которые обычно представляют наивысшую точку в ежегодных продажах бриллиантов, такие как Дивали и День Благодарения, получат дополнительный импульс от неослабевшего энтузиазма в розничной торговле. Наступит улучшение настроения покупателей, которое уже начиналось в конце 2019 года, сказал Кутифани. Anglo планирует тратить R250 млн в год на маркетинг.

То, что потребители воздерживаются от поездок в ежегодный отпуск, особенно от заграничных путешествий, также создаст больше возможностей для дискреционных расходов - области, в которой традиционно конкурируют предметы роскоши».

«Мы предполагаем, что на бриллианты будет потрачено гораздо больше денег, чем на отпуск за рубежом, - сказал Кутифани. - Вероятно, будет довольно сильное восстановление продаж бриллиантов, потому что именно это мы наблюдали в прошлом, - сказал он. - Откладывались свадьбы, помолвки, а также крупные мероприятия; сейчас люди начинают устраивать праздники, и мы уже начинаем отмечать рост спроса на свадебные наряды в США».

Есть все основания надеяться на это. Зарегистрированная в Торонто Lucara Diamonds, управляющая алмазным рудником Карове (Karowe) в Ботсване, до вспышки COVID-19 была на пороге утверждения расширения подземной добычи стоимостью $514 млн. У компании нет долгов, но она проявила осторожность и приостановила свою дивидендную программу, чтобы освободить средства для проведения расширения. На этот год капитальные затраты были ограничены, но генеральный директор Эйра Томас (Eira Thomas) заявила, что в настоящее время компания разрабатывает сценарии с максимальным и минимальным прогнозом относительно того, что она может себе позволить.

«Я бы сказала реалистично, что в течение следующих восьми недель мы завершим составление плана ожидаемых окончательных расходов, - сказала Томас в интервью 11 июня. - Но хорошо то, что в любом случае по плану осуществимы минимальные расходы».

Как и у любого другого производителя алмазов, продажа алмазного сырья была невозможна для Lucara в условиях закрытых границ и режима самоизоляции. Правительство Ботсваны разрешило компании отправлять камни в Антверпен, где находится одна из крупнейших в мире алмазных бирж, но это не заменит реальную ситуацию.

Lucara была еще больше разочарована своей работой по приведению системы онлайн-аукциона алмазов - технологии блокчейна под названием Clara - в состояние полной работоспособности. Clara идеально подходит для использования во время режима самоизоляции, поскольку не требуется никаких физических продаж - продажи выросли на пятую часть за квартал, но не осуществилась попытка включить сторонних продавцов алмазов с целью повышения спроса в конечном итоге.

«COVID-19 действительно сдерживает это просто из-за ограничений на перемещение людей и товаров, - сказала Томас. - Некоторые из наших коллег - производителей алмазов решили, что затянут туже пояса и защитят балансовые отчеты, и что сейчас не время испытывать совершенно новый процесс продаж». Она уверена, что продажи все равно будут производиться третьими сторонами.

Томас разделяет оптимизм Кутифани в отношении рынка в целом. Существующие объемы производства должны сократиться с закрытием рудника Аргайл (Argyle) в Австралии, в то время как более старая, более экономически мощная группа потребителей признаёт в бриллиантах частную силу наследования. Они могут тратить меньше на праздники и гардероб, учитывая снижение социальных возможностей для его демонстрации, но бриллианты - «… это вещи, в которые они могут инвестировать и которые могут передаваться из поколения в поколение, - сказала Томас. - Это способ подчеркнуть значимость семьи и важность того, чтобы быть сейчас вместе, и значение этого».

После пандемии, когда жизнь начнет входить в какое-то нормальное состояние, алмазный сектор станет уделять больше внимания своему коллективному разуму. Томас считает, что производители алмазов сами направят свои усилия и будут работать «теснее с брендами». Кутифани из Anglo также считает, что наступят структурные изменения.

Еще в 2019 году было высказано предположение, что De Beers намеревалась усовершенствовать свой процесс продажи алмазного сырья сайтхолдерам. Подробности того, что планирует De Beers, остаются отрывочными, но это может включать в себя сокращение числа привилегированных покупателей - процесс, который она уже проводила раньше. «Мы считаем, что, в конечном счете, путь, по которому алмазы попадают на рынок, должен быть более эффективным и, безусловно, необходимо защищать стоимость», - сказал он.

«Это отрасль, в которой нас больше всего беспокоит то, что люди слишком легко продают алмазы и не думают о том, как обстоят дела», - добавил он.