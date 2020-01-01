Усовершенствованная платформа Everledger готова ускорить восстановление алмазной отрасли

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(everledger.io) - Том Мёрфи (Tom Murphy), глава Everledger, рассказывает о новейших возможностях платформы Everledger, которая будет поддерживать формирование спроса, устойчивость и соответствие требованиям для ритейлеров и производителей бриллиантов.

Алмазная отрасль получила три сокрушительных удара из-за пандемии COVID-19. Во-первых, из-за режима самоизоляции закрылось множество магазинов на центральных оживленных улицах. Бриллианты традиционно продаются в реальных магазинах, поэтому те, у кого не было устоявшегося предложения в электронной торговле, были застигнуты врасплох. Кроме того, экономический спад неизбежно оказал влияние на продажи, в частности глобальная свадебная индустрия, стоимость которой $250 млрд, была почти заморожена из-за социального дистанцирования. Наконец, прекращение авиаперевозок усложнило функционирование цепочки поставок, и были отменены все международные алмазно-бриллиантовые выставки, имеющие важнейшее значение для установления контактов и продаж. Они могут столкнуться с дополнительными потрясениями во втором полугодии этого года, что является признаком того, что V-образная картина выздоровления является всего лишь попыткой выдать желаемое за действительное.

Влияние на отрасль видно из поразительных цифр. Gemdax прогнозирует, что к концу года избыточные складские запасы у крупнейших производителей алмазов достигнут $4,5 млрд - или 40-50 млн каратов. Согласно Moody's, связанные с COVID ограничения в цепочке поставок и ослабление потребительского спроса приведут к сокращению продаж алмазного сырья на 30-40% в этом году (с $7 млрд до $8 млрд).

Надежда на горизонте?

Однако есть основания и для оптимизма. Согласно тому же прогнозу Moody's, ожидается рост рынка во втором полугодии этого года по мере ослабления социального дистанцирования, и доходы вырастут на 20-25% в 2021 году, если не будет новой волны вируса. Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА прогнозирует рост спроса в июле или августе, чему способствует тот факт, что продажи уже возвращаются в Китае и на других азиатских рынках.

Кроме того, рынок не стоял на месте во время спада. Традиционные ритейлеры принимают решения, связанные с электронной торговлей. Алмазодобывающие компании предлагают онлайн-просмотры, учитывая отсутствие возможности личного присутствия в персональных демонстрационных залах. Невесты нашли новые способы вступления в брак, например, с помощью «Zoom weddings» (Свадьбы в Zoom), хотя подавляющее большинство планирует провести эту ​​же церемонию в будущем. Вынужденная интимная жизнь во время режима самоизоляции также убедила многие пары обручиться.

Все взгляды теперь прикованы к пиковому сезону Дня благодарения, Рождества и Лунного Нового года, по мере того как ритейлеры и производители бриллиантов пытаются восстановить утраченные позиции после первых трех финансовых кварталов 2020 года.

Поэтому бренды должны становиться изобретательнее в методах маркетинга, так как они стремятся выделиться на высококонкурентном рынке. Все чаще покупатели совершают покупки по личным причинам, которые выходят за рамки формы, внешнего вида и качества изделия. Происхождение бриллиантов (например, поставлен ли он из устойчивого и этического источника?) становится новой основой для создания стоимости, которую ритейлеры (и их цепочки поставок) вряд ли могут позволить себе игнорировать.

Все больше поддержки

До того, как эти рынки полностью откроются, Everledger запускает обновленную версию нашей платформы блокчейна, которая обеспечит безопасный форум, где могут связаться ритейлер и поставщик, и откроет возможности для дополнительных продаж.

Новая платформа, в частности, будет способствовать формированию спроса для ритейлеров, ведущих поиск бриллиантов и поставщиков, исходя из их усилий по обеспечению устойчивости и соблюдению стандартов соответствия. Конечно, имеется противоположное направление - подбор поставщиков, которые хотят безопасно обмениваться данными о бриллиантах, устойчивости и соответствии требованиям с отдельными ритейлерами или группами ритейлеров.

Снабженная новыми функциями, эта платформа предложит привилегированный инструмент для создания сети деловых связей и контактов для совместимых ритейлеров и поставщиков. Например, функция Diamond Search (Поиск бриллиантов) предоставляет инструмент для подбора партнеров, позволяющий «подходящим потенциальным покупателям» (suitors) искать критерии по трем основным категориям: качество бриллиантов, обеспечение устойчивости и соблюдение стандартов соответствия.

Эта платформа также расширяет возможности Trusted Networking (Установления надежных контактов), обозначая новых поставщиков бриллиантов (для ритейлеров) или ритейлеров (для производителей бриллиантов), которые соответствуют стандартам, а затем соединяя их вместе.

Устойчивость на основе прозрачности

В соответствии с нашей миссией со времени нашего основания в 2015 году (давным-давно, с точки зрения блокчейна), наша обновленная платформа будет предлагать множество функций, связанных с устойчивостью и информационной прозрачностью. Функция «Правила фильтрации» (Filter Rules) позволяет пользователям управлять своими данными в соответствии со стандартами устойчивости и показывать основные этапы (например, минимум 50% камней из устойчивого источника поставок).

Захватывающей новинкой является введение идентификационных жетонов - бэйджиков (Badges). Эти подтверждающие доказательства (например, сертификаты по системе компенсации и сокращения выбросов углерода, сертификаты Кимберлийского процесса, счета-фактуры и т. д.) раскрывают работу пользователя по обеспечению устойчивости и соблюдению стандартов соответствия, обеспечивая дополнительную прозрачность цепочке создания стоимости. Производители бриллиантов могут видеть, насколько надежна информация о каждом камне, чтобы подготовиться к общению с требовательными ритейлерами и брендами предметов роскоши.

Все в новой версии платформы Everledger сделано для облегчения жизни производителей бриллиантов и ритейлеров на основе широкого процесса, ориентированного на пользователя, который мы использовали для разработки новых функций. Ритейлеры могут искать счета-фактуры на полученные бриллианты и получать их для целей аудита или подтверждения соответствия требованиям. История перемещения также может быть легко проверена в нижней части алмазопровода.

Быстрее, проще, с переносимыми функциями

За короткое время мы прошли долгий путь. Усовершенствования повысят удобство использования для всех на платформе благодаря современному пользовательскому интерфейсу, который обеспечивает просмотр отдельных снимков и быстрый доступ к информации и интуитивно понятным командам. Платформа будет более наглядной, с улучшенной графикой, например, со значками устойчивости.

Я хотел бы поблагодарить всех наших замечательных людей за их усердную работу по созданию новой версии платформы на удалёнке во время режима самоизоляции, действующего по всему миру. Это очень важный очередной шаг для нас в Everledger. По мере того, как ритейлеры и производители бриллиантов вновь постепенно выходят из кризиса, вызванного пандемией, мы готовы помочь им ускорить их восстановление.

Новая версия платформы будет ориентирована преимущественно на алмазную отрасль в этом выпуске, но вскоре она перенесет функции, которые можно перенести, на все вертикали, включая марочные вина, драгоценные камни, электронику, одежду и предметы роскоши. 2020 год, безусловно, окажется непростым для многих отраслей, но он будет также временем захватывающих преобразований.