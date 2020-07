Алмазы с морских глубин

Сегодня

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - «Там в этих океанах есть алмазы».

Настоящая цитата «Там в этих горах есть золото» возвещала о «золотой лихорадке» 1848 года и появилась в романе Марка Твена «Американский претендент» (The American Claimant), вышедшем в 1892 году.

Я позволил себе осовременить ее, чтобы она отражала возможность погони за новым минералом. На этот раз за подводными драгоценными камнями.

Мы веками добываем алмазы из-под земли, но разведанные запасы не будут существовать вечно.

И есть убедительные доказательства того, что много миллионов каратов лежат под морским дном, просто ожидая, когда их закачают наверх и продадут.

В последние пару десятилетий добыча морских алмазов стала реальностью благодаря огромному технологическому прогрессу.

Предложения за счет наземной добычи в Намибии могут иссякнуть в течение следующих 15 лет, но страна находится на переднем крае морской геологоразведки, выявляя районы побережья Южной Атлантики, которые, вероятно, богаты алмазами.

Debmarine Namibia - крупнейшая в мире компания по морской добыче алмазов, является совместным предприятием между правительством и De Beers (50/50).

Изображение синего моря на их веб-сайте озаглавлено просто: «Это наше месторождение» (This is our mine), говоря о почти безграничных возможностях.

В ближайшие год или два они получат первый в мире корабль по добыче алмазов, построенный на заказ, который присоединится к уже существующему флоту из шести специально приспособленных судов.

Новый «корабль на гусеничном ходу» обойдется в $468 млн и станет крупнейшей инвестицией в добычу морских алмазов, когда-либо кем-либо сделанной, и он сможет добывать полмиллиона каратов в год, что на 35 процентов больше по сравнению с текущим объемом производства Debmarine.

Существующий флот уже перерабатывает с помощью землечерпалки тысячи тонн осадков на глубине 150 метров ниже морского дна, в 12 милях от юго-западного побережья Намибии.

Для поднятия гравия они используют либо бурение с обратной продувкой, либо - на более современных кораблях - 280-тонное устройство на гусеничном ходу с дистанционным управлением, затем проводят промывку, просеивание и сортировку гравия на борту, а также возвращают осадок обратно на дно океана вместе со случайно попавшимися осьминогами.

Алмазы автоматически запечатываются в стальные папки со штрих-кодом, к которым не прикасаются руки человека, и три раза в неделю доставляются на вертолетах в хранилища на суше в столице страны Виндхуке, где они должны пройти оценку.

Так возможно ли, что однажды, может быть, в не слишком отдаленном будущем, интерес к истощенным наземным рудникам пройдет и будет направлен на 70 процентов площади нашей планеты, покрытой водой?

В Намибии морские алмазы уже составляют три четверти общего объема производства страны.

Debmarine имеет лицензию на разведку участка океана в 2 316 квадратных миль до 2035 года. С тех пор, как компания начала свою деятельность в январе 2002 года, она добыла более 16 млн каратов и до настоящего времени использовала только два процента принадлежащей ей площади.

Это не все - примерно 95 процентов добытых в море алмазов имеют «ювелирное качество».

С января по март Debmarine добыла 417 000 каратов, что на 15% больше как в годовом, так и в квартальном выражении.

Однако долгосрочные перспективы для наземных алмазов не очень хорошие. Разведанные мировые запасы оцениваются всего в 1,1 млрд каратов, при этом текущий спрос (до распространения COVID-19) составлял около 155 млн каратов в год.

Даже если спрос останется неизменным, он по-прежнему составляет немногим больше стоимости алмазов за семь лет. И поэтому мы неизбежно обратимся к альтернативным технологиям, таким как выращенные в лаборатории алмазы, для поддержания объема предложения или будем вести поиск в местах, где мы раньше не занимались этим.

Ситуация сильно отличается от калифорнийской золотой лихорадки 170 лет назад. При прохождении морского дна землечерпалками в поисках драгоценных камней возможностей гораздо больше, чем у человека с лопатой в руке и надеждой в душе. Необходимо, чтобы международная корпорация с чрезвычайно крупными средствами хотя бы подумала об инвестициях в оборудование и инфраструктуру.

Но далеко за пределами берегов Намибии есть очень много миль береговой линии, которые еще предстоит изучить, и кто знает, какая из них принесет кому-то состояние.

