Lucara договорилась о поставке алмазного сырья с HB Group в попытке побить цену на торгах

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Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Lucara Diamond Corporation согласилась продать около 70% своих алмазов с рудника Карове (Karowe) в Ботсване производителю бриллиантов из Антверпена, HB Group, чтобы смягчить влияние низких цен на алмазное сырье.

Сделка заключается в эксклюзивной поставке дорогостоящих камней с рудника Карове весом свыше 10,8 карата, которые составляют бόльшую часть алмазов, добываемых на руднике.

HB Group, соучредителем которой является диамантер Одед Мансори (Oded Mansori), была партнером Lucara вместе с Louis Vuitton в совместном владении алмазом Sewelo, значительной находке на руднике Карове, схожей по размеру с культовым алмазом Lesedi la Rona (Наш Свет) - одним из самых крупных алмазов, добытых за последние 100 лет.

В соответствии с условиями соглашения с HB Group, цена покупки алмазов компании Lucara весом более 10,8 карата будет основана на предполагаемой цене продажи бриллиантов. Партнеры оценят это, используя технологии сканирования и планирования. Истинная, оплачиваемая цена, за вычетом комиссионных и производственных затрат будет выплачена компании Lucara, которая, как надеется компания, обеспечит ей «регулярный денежный поток» и продажу алмазов по «превосходным ценам».

Эйра Томас (Eira Thomas), генеральный директор Lucara, сказала, что соглашение с HB Group позволит достичь «превосходных условий ценообразования по сравнению с теми, которые в настоящее время достигаются на торгах». Важно отметить, что продажа лучших алмазов фирмы таким образом подкрепила бы балансовый отчет Lucara в преддверии расширения рудника Карове, которое обойдется в $514 млн.

Расходы на расширение рудника Карове в этом году, которое должно удвоить срок его службы, до пандемии COVID-19 были определены на уровне $53 млн на 2020 год. «Хорошо то, что в любом случае мы можем осилить и минимальные, и крупные расходы», - сказала Томас о новых планах капиталовложений в интервью Miningmx в июне.

Подготовительная работа к расширению была прервана распространением COVID-19. План по добыче из открытого карьера Карове также был изменен. Он составлял 370 000-420 000 каратов. Объемы продаж, по оценкам, упадут до 350 000-390 000 каратов.

Anglo American, которой принадлежат 85% акций De Beers, заявила сегодня в обновленной информации, что средние цены реализации алмазного сырья упали на 21% до $119 за карат. Снижение было вызвано увеличением доли проданных недорогих алмазов и снижением среднего индекса цен на алмазное сырье на 8%.