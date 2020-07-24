Нелегкая заявка Petra на продажу

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Нынешнее отчаянное положение Petra Diamonds - разочаровывающий пример воздействия Covid-19 на алмазную отрасль, подчеркивающий отсутствие готовности к такому спаду.

Являясь важной алмазодобывающей компанией среднего уровня, она обеспечивает годовую добычу от 3,5 до 3,8 млн каратов, но обременена высоким долгом из-за своих попыток продлить срок службы своих рудников и сохранить перспективу долгосрочного роста.

Пандемия привела к резкому падению продаж алмазов, а некоторые работы по горной добыче временно приостановлены. При нулевом доходе долговое обязательство Petra на сумму $650 млн сделало ее уязвимой. Она пропустила выплату процентов, которая должна была состояться в мае, но ей удалось договориться о продлении срока выплаты, и сейчас она обсуждает свою будущую стратегию.

Реструктуризация долга предоставит компании свободу действий продолжать работу, как и планировалось ранее, а если кредиторы поддержат этот шаг, вероятно, будут приняты более жесткие условия кредитования. Но алмазодобывающая компания также изучает возможность выкупа, рассматривая предложения выкупа по частям или всего ее бизнеса.

Портфель Petra состоит из рудников Куллинан (Cullinan), Финш (Finsch) и Кофиефонтейн (Koffiefontein) в Южной Африке и Уильямсон (Williamson) в Танзании. Она создала свой портфель на основе решения De Beers, принятого в 2007 году, по оптимизации своей деятельности и избавления от менее прибыльных активов. Продажа рудников Куллинан и Финш компанией De Beers для многих была загадкой, поскольку они оказались доходными предприятиями для Petra. Этирудники продолжают оставаться драгоценными камнями в короне компании и самой сильной стороной ее продаж.

Идеальным результатом для Petra была бы продажа рудников Коффиефонтейн и Уильямсон и проведение вышеупомянутой реструктуризации долга, возможно, путем обмена долговых обязательств на акции, как считают некоторые аналитики. Но продажа рудника в нынешних рыночных условиях, даже таких хороших рудников, как Куллинан и Финш, будет сложной задачей.

Тактика, которой придерживаются горнодобывающие компании, является линейной. Они склонны поддерживать прогноз долгосрочного дефицита предложения в сочетании с экспоненциальным повышением спроса из-за его роста в Китае и Индии и утверждают, что это поддержит цены и будущие прибыли. Тем не менее этот прогноз не осуществился для алмазодобывающих компаний в основном потому, что экономические модели алмазной отрасли более сложные. Проще говоря, рынок не эффективен.

Алмазодобывающие компании, такие как Petra, должны вводить новшества, чтобы повысить инвестиционный профиль своей деятельности. Это выходит за рамки инноваций в реальной добыче; это также включает продажи и маркетинг. Им необходимо обеспечить более эффективные процессы в алмазопроводе, например, цифровые продажи и поставки алмазов по индивидуальному заказу - что в конечном итоге повысит спрос на их товар.

Пандемия оставила зияющую брешь в инвестиционной модели, которую алмазодобывающая отрасль использовала десятилетиями, но у производителей алмазов есть возможность заполнить ее. Это потребует от таких компаний, как Petra, изменить способ ведения бизнеса, а не просто сосредоточиться на способах добычи алмазов.