Продавец заявляет, что у выращенных в лаборатории бриллиантов может появиться своя собственная шкала цен

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – У выращенных в лаборатории бриллиантов вскоре может появиться своя собственная четкая шкала цен, отличающаяся от шкалы цен на природные бриллианты, утверждал в ходе недавнего вебинара Андрей Жарков (на фото), бывший президент АЛРОСА, который сейчас возглавляет компанию Ultra C, занимающуюся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами.

«Честно говоря, я думаю, что в будущем, через два-три года, мы увидим больше видов ценообразования на выращенные в лаборатории бриллианты, исходя из сопоставительного анализа, - сказал он. - Они будут значительно отличаться для выращенных в лаборатории и природных бриллиантов».

Он сказал, что на данный момент большинство продавцов выращенных бриллиантов по-прежнему основывают свои цены на прейскуранте Rapaport, хотя бриллианты фантазийного цвета оцениваются по-другому.

«[Для них] мы используем эталон для бесцветных камней. Цены на выращенные бриллианты фантазийного цвета и природные бриллианты нельзя сравнивать».

Он дал свои комментарии на вебинаре, организованном CIBJO, Всемирной ювелирной конфедерацией, под названием «Природные и выращенные в лаборатории бриллианты: порядок действий» (Natural and Lab-Grown Diamonds: Rules of Engagement).

Уэсли Хант (Wesley Hunt), директор по управлению программами, потребителям и брендам De Beers Group, который также возглавляет Комитет по выращенным в лаборатории бриллиантам (Laboratory-Grown Diamond Committee), действующий при CIBJO, отметил, что именно так De Beers оценивает свой бренд выращенных в лаборатории бриллиантов Lightbox.

Лабораторные бриллианты - это «технический продукт, - сказал он. - Поэтому мы учитываем стоимость производства, и мы знаем, что мы можем производить столько, сколько захотим, поэтому мы оцениваем его как технологический продукт».

Он сказал, что цена на природные бриллианты всегда основывалась на «редкости».

«Вот почему камни цвета D и F имеют разную цену», - сказал он.

Хотя вебинар был направлен на более тесную работу обеих этих сторон, отмечались некоторые разногласия, особенно в области ценообразования.

Салли Моррисон (Sally Morrison), которая только что назначена директором по связям с общественностью по природным бриллиантам, сказала, что история показала, что «по мере совершенствования технологии кривая цены [продукта] имеет тенденцию к снижению», используя в качестве примера телевизоры с плоским экраном.

Ричард Гарард (Richard Garard), секретарь Международной ассоциации выращенных бриллиантов (International Grown Diamond Association), сказал, что, хотя цены на оба вида бриллиантов «сильно пострадали», некоторые выращенные бриллианты всегда будет трудно выращивать, и цены на них, скорее всего, не упадут.

«Для выращивания большого алмаза в лаборатории цветов D-E-F по-прежнему нужны те же самые высокие технологии, тот же опыт, - говорит он. - Это действительно требует времени. Эти расходы не снижаются. Мы видим устойчивые цены на более крупные и более качественные камни. Мы не видим, чтобы эти цены снижались».

Он добавил, что на данный момент «спрос [на выращенные в лаборатории бриллианты] продолжает опережать предложение, даже при том, что появляется гораздо больше производителей».

Он не считал, что для выращенных в лаборатории бриллиантов должна быть другая система ценообразования или оценки, отметив, что «потребители ожидают сопоставимого сертификата».

Жарков согласился с этим, добавив, что стандартная система оценок GIA (Геммологического института Америки), хотя и могла быть разработана на основе редкости, в настоящее время рассматривается потребителями как отражающая «характеристики продукта».

Жарков подчеркнул, что эти два разных сектора должны перестать нападать друг на друга.

«Мы никогда не использовали такие термины, как «неконфликтный», «экологически безопасный», - сказал он. - Мы также видим, что некоторые компании, занимающиеся природными алмазами и бриллиантами, говорят, что выращенные в лаборатории бриллианты не подлинные. Это очень опасно для маркетинга бриллиантов. Мы все живем в “стеклянных домах”».