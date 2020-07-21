Dominion заявляет, что добыча на руднике Экати может возобновиться в четвертом квартале 2020 года

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Автор: Блэр Макбрайд (Blair McBride)

(nnsl.com) - Dominion Diamond Mines планирует возобновить производство на руднике Экати (Ekati) в четвертом квартале 2020 года.

Работа на Экати была приостановлена в марте в качестве профилактической меры на фоне пандемии COVID-19.

«Мы надеемся снова открыть рудник Экати как можно скорее, но есть несколько факторов, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о возобновлении работы», - заявил 29 июня генеральный директор Dominion Пэт Меррин (Pat Merrin).

Эти факторы включают в себя «значительное» возобновление глобальных продаж алмазов и способность Dominion безопасно вернуть своих работников во время пандемии.

Другим фактором является то, как происходит продажа активов рудника. В то время как другая дочерняя компания, принадлежащая The Washington Companies - владельцу Dominion Diamond Mines, выразила заинтересованность в приобретении активов Экати, а суд Альберты дал согласие, пока неясно, будет ли она успешным покупателем, поскольку для проведения торгов также требуется процесс, предписанный судом.

«Сейчас мы начали процесс продажи и работаем с нашими банкирами наряду с осуществлением предписанного судом надзора, чтобы определить и оценить конкурентное предложения для компании. Независимо от того, останется ли Dominion в собственности The Washington Companies или будет продана подавшему заявку конкурирующему участнику, процесс, одобренный в суде, позволит нам добиться светлого и стабильного будущего для компании», - сказал Меррин.

Возможность возобновления производства на руднике Экати зависит от результатов процесса реорганизации Dominion, а также от продаж на алмазном рынке, которые значительно снизились после распространения пандемии Covid-19, согласно данным Пола Зимниски (Paul Zimnisky), независимого аналитика алмазной отрасли.

По словам Зимниски, алмазный рынок в третьем и четвертом кварталах 2020 года станет значительным фактором для Экати.

«Я думаю, что цены на алмазы могут вырасти к концу года, учитывая значительный спад мировой добычи в последние месяцы из-за пандемии, - сказал он. - Конечно, потребительский спрос должен будет поддержать это, и это будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, которая отчасти будет зависеть от того, придет ли вторая волна вируса, которая приведет к введению режима самоизоляции во всем мире во второй раз, или появится широко доступная утвержденная вакцина».

Зимниски также считает, что суд хочет, чтобы рудник Экати возобновил работу, «учитывая важное значение рудника для обеспечения занятости и налоговых поступлений в регионе».

Одобрение процесса продажи активов было предоставлено 19 июня в Суде королевской скамьи Альберты в Калгари, согласно судебному иску.

Активы будут проданы за $126,1 млн, и Меррин сказал, что процесс продаж завершится к концу октября.

В дополнение к продаже активов суд также утвердил процедуры краткосрочного финансирования и проведения торгов для привлечения конкурирующих предложений, сказал Меррин.

Одобрение суда пришло через два месяца после того, как Dominion объявила, что она подала заявление о защите от требований кредиторов.