Иностранные фирмы сохраняют приверженность Китаю, хотя COVID-19 сильно ударил по бизнесу

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Автор: Ван Тяньюй (Wang Tianyu)

(cgtn.com) - Примечание редактора: В то время как бушующий COVID-19 принес огромное число жертв и вверг многие страны в рецессию, Китай, одним из первых вышедший из пандемии, быстро восстанавливает свою экономику. Что можно извлечь из опыта Китая, чтобы помочь миру пережить смутное время? Что может сделать Китай для ускорения восстановления мировой экономики? Это вторая публикация из серии, состоящей из четырех докладов, в которых CGTN рассматривает достижения Китая в области технологического сотрудничества, бизнес-среды, финансовых реформ и торговых связей.

Пандемия COVID-19 затронула все отрасли, и иностранные компании в Китае не являются исключением.

Пробыв под темными тучами коронавируса в течение полугода, что для них значит китайский рынок?

Совместный опрос, проведенный Американской торговой палатой (American Chamber of Commerce, AmCham China) в Китае и PwC China в начале марта, показал, что «подавляющее» большинство крупных американских компаний, базирующихся в Китае, остаются в стране ради сохранения своих цепочек поставок и из-за потребности в источниках поставки, несмотря на сбои из-за пандемии COVID-19.

По данным опроса, более 70 процентов топ-менеджеров из 25 крупных американских компаний - те, у которых общий доход от работы по всему миру более $500 млн - заявили, что они пока не планируют перемещение производства и операций по цепочке поставок или закупок за пределы Китая.

Грег Гиллиган (Greg Gilligan), председатель правления AmCham China, сказал изданию CGTN в предыдущем интервью, что менее одного процента опрошенных заявили, что покинут Китай.

«Итак, сопоставьте эти цифры. В подавляющем большинстве люди по-прежнему ценят и планируют продолжить свои операции по снабжению и цепочке поставок в Китае, - сказал председатель правления. - В бизнесе дело всегда заключается в том, как вы управляете расходами, а затем уже в том, как вы сохраняете жизнеспособность».

Быстро восстанавливающийся рынок

В своем недавнем финансовом отчете Nike продемонстрировала непредвиденный квартальный чистый убыток и падение продаж на 38% в годовом исчислении. Продажи гиганта спортивных товаров в Северной Америке снизились на 46 процентов, однако продажи в регионе Большого Китая снизились всего на три процента, и многие его магазины в этом регионе раньше возобновили работу во время пандемии, чем в США.

Как сообщает Reuters, Сучарита Кодали (Sucharita Kodali), аналитик из Forrester Research по розничным продажам, заявила, что число продаж товаров Nike в Китае является показателем того, чего следует ожидать на западных рынках и в Соединенных Штатах, когда ситуация нормализуется.

1 июня, ставшего первым днем ​​популярного в Китае фестиваля онлайн-покупок под названием «618» (так как он проводится 18 июня – прим. ред.), на одной только интернет-платформе Tmall компании Alibaba всего за три минуты оборот Nike превысил 100 млн юаней ($14 млн), что делает его спортивным брендом, быстрее всех побившим отметку в 100 млн юаней.

Нэнси Лю (Nancy Liu), генеральный директор Forevermark, дочерней компании британского производителя алмазов De Beers Group, рассказала CGTN, что они наблюдали V-образное восстановление в Китае.

«Я думаю, что основная причина в том, что правительство ведет работу с людьми с целью сдерживания пандемии COVID-19 в очень структурированной форме, - пояснила Лю. - Поэтому потребители чувствуют себя намного увереннее, выходя и возобновляя свою нормальную жизнь».

«Нет никаких планов по выходу или перераспределению ресурсов за пределы Китая, - сказала Лю, - одного из ключевых гарантов роста и фундамента для разнородной группы».

Потребность в дополнительных экономических реформах

Несмотря на то, что иностранные компании с оптимизмом смотрят на китайский рынок, им еще много что нужно.

«Так, нам нужен больший доступ к рынку. Нам нужен национальный масштаб, - сказал Гиллиган. - Нам нужна либерализация политики по защите интеллектуальной собственности. Нам нужны действительно те же возможности, которые есть у китайских компаний в Америке. Взаимность инвестиционных возможностей была бы полезна для сохранения у нас своего рода доверия к инвестиционной среде».

Но европейские фирмы в Китае также призывают к более широким рыночным реформам. Около 40 процентов участников рынка испытывают трудности с доступом к финансированию, предоставляемому китайскими банками, хотя международные банки восполнили этот пробел, согласно Исследованию предпринимательской уверенности европейского бизнеса в Китае (European Business in China Business Confidence Survey) за 2020 год, а COVID-19 усугубил финансовые трудности европейских компаний.

«У Китая теперь есть силы и опыт, чтобы стать ведущей силой в глобальном восстановлении, но это несет с собой значительную ответственность», - сказала Шарлотта Роул (Charlotte Roule), вице-президент Европейской палаты (European Chamber).

Несмотря на сложную обстановку в мире и неопределенность, вызванную пандемией COVID-19, европейские компании в целом сохраняют приверженность Китаю, - сказал Дени Депу (Denis Depoux), глобальный управляющий директор Roland Berger. - Европейские компании все чаще находятся в Китае ради Китая, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос и использовать его инновационную экосистему».



