Взгляд из Рамат-Гана: мы - отрасль, которая всегда преодолевала трудности и становилась сильнее

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Автор: Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange) и исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB)

(World Diamond Council) - Я обращаюсь к вам напрямую с Израильской алмазной биржи в Рамат-Гане. Наш огромный торговый зал, в котором обычно ведется бурная деятельность, теперь довольно пуст из-за ограничений, ввиду которых разрешен доступ только для 100 человек одновременно. Кто бы мог представить алмазную биржу без рукопожатий, чтобы закрепить сделки?

Почти четыре месяца назад, когда разразился коронавирус, мне пришлось справляться с самым тяжелым кризисом, с который когда-либо сталкивалась Израильская алмазная биржа. Задача была огромной, и я подошел к ней с большой осторожностью, чтобы сохранить здоровье сообщества, которое включает в себя более 3 200 членов и около 8 000 владельцев малого и среднего бизнеса, а также здоровье отрасли, которая так дорога всем нам.

В 2015 году я был избран 10-ым президентом Израильской алмазной биржи, а в апреле этого года я был избран исполняющим обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж.

В прошлом я отказался от поста в WFDB. Но я принял его на этот раз, потому что для меня ясно, что сейчас, как никогда, отрасль нуждается в руководстве. Я уверен, что есть возможность привести отрасль к новым достижениям, добиться более тесного сотрудничества между алмазными биржами по всему миру, а также укрепить положение Израиля как процветающего и основного торгового центра.

Кризис коронавируса наступил в то время, когда отрасль уже находилась в состоянии кризиса. Это, а также смертельная эпидемия привели к сокращению внутреннего экспорта и товарооборота Израиля, который, по оценкам, на конец апреля составил $1,5 млрд.

В результате этого нам пришлось не только заново перестраиваться, но и превращать кризис в новую возможность. Во время режима самоизоляции мы обнаружили, что у диамантеров в Израиле и во всем мире существует спрос на новую и прозрачную международную торговую платформу. WFDB решила действовать от имени отрасли. Была выбрана платформа Get Diamonds, и в течение нескольких коротких недель на сайте было сосредоточено 1,3 млн бриллиантов на общую сумму $5,7 млрд, что делает ее крупнейшей платформой для торговли бриллиантами в мире. WFDB продолжает совершенствовать сайт, улучшая интерфейс, чтобы позволить диамантерам по всему миру наилучшим образом взаимодействовать с пользователями.

На Израильской алмазной бирже во время кризиса мы также решили принять передовые технологии как образ жизни. Мы обновили наш веб-сайт и переключили все наши услуги на онлайн с помощью круглосуточного постоянного чата.

И хотя это называется инновациями, когда речь идет о репутации отрасли и бриллиантов, мы не только не можем позволить себе ослабить свою бдительность, но нам нужно быть бдительнее, чем когда-либо. То, как мы адаптируемся к коронавирусу, вероятно, изменит способы нашего взаимодействия и торговли друг с другом, но мы должны делать это, соблюдая меры предосторожности, которые защищают нашу отрасль, наших клиентов, поставщиков и заинтересованных лиц. Это означает постоянное использование положений Схемы сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme) и Системы гарантий Всемирного алмазного совета (WDC System of Warranties). Мы должны быть гибкими, но есть области, в которых мы не можем идти на компромисс.

Алмазная отрасль вступила в кризис первой и выйдет из него одной из последних. Как только прекратились полеты, люди больше не могли путешествовать, чтобы покупать товары, а работа диамантеров просто прекратилась.

На израильской бирже, как только мы увидели, в каком направлении развивается ситуация, мы решили уменьшить нагрузку на наших членов за счет значительного сокращения взносов. Мы раздавали еду перед иудейской Пасхой, чтобы все члены могли как следует отметить этот праздник.

Мы также поняли, что многие из наших членов были в том возрасте, когда они подвержены риску, поэтому мы собрали десятки добровольцев из числа наших членов, которые позвонили всем, кому 55 лет и больше, чтобы узнать, как у них дела, испытывают ли они трудности и может ли биржа им помочь. Было сделано более 2 000 таких звонков.

Когда израильская биржа возобновила работу, мы объявили о строгих правилах, соответствующих правилам органов здравоохранения, создали пункты для дезинфекции рук по всей бирже, строго соблюдали правила и перенесли все лекции и собрания на цифровые платформы.

В последние недели мы столкнулись с рядом случаев, когда люди, которые провели время на бирже, заболели коронавирусом. Когда мы узнаём о таких инцидентах, мы немедленно дезинфицируем все зоны общего пользования и информируем всех участников, чтобы те, кто мог вступить в контакт с зараженным человеком, могли самоизолироваться. Кроме того, мы создали специальную горячую линию по вопросам коронавируса, которая работает круглосуточно, чтобы предоставлять информацию и отвечать на вопросы.

Несмотря на блестящий имидж алмазной отрасли, в конечном счете, диамантеры всего мира испытывают трудности, как и представители всех других отраслей. Работа почти полностью прекратилась, а источник средств к существованию сократился почти на 75 процентов. На Израильской алмазной бирже наша работа заключается в том, чтобы помогать и находить пути для развития отрасли даже в эти трудные времена.

Я работаю в алмазной отрасли более 30 лет, и я считаю, что, поскольку мы пережили целый ряд кризисов, то мы - отрасль, которой всегда удавалось преодолевать трудности и становиться еще сильнее. Я полагаю, что так же будет и в этот кризис.

По роду деятельности на обеих моих официальных должностях я общаюсь со многими диамантерами. Я вижу их силу и стойкость. Я чувствую их решимость, их решительность и их настойчивость, и я знаю, что впереди нас ждут лучшие дни.

Желаю всем вам оставаться здоровыми, и чтобы кризис скоро прошел, а мировая торговля снова процветала.



