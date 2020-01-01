Что будет дальше c выращенными в лаборатории бриллиантами?

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Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - В последнее время мы не слишком много слышали о выращенных в лаборатории алмазах и бриллиантах.

В повестке дня отрасли доминировала глобальная пандемия, которая перевернула мир с ног на голову.

И у немногих было время заглянуть за пределы насущной необходимости выживания.

Но какой вывод мы должны сделать из краткого объявления о том, что крупнейший игрок на рынке выходит на новый уровень?

De Beers представила в качестве своего последнего предложения пару сережек-гвоздиков, каждая из которых содержит лабораторный бриллиант весом в один карат по общей цене $1 800, включая оправу.

До сих пор ее бренд Lightbox для электронной торговли не продавал ничего дороже подвески весом в один карат за $900. Теперь он пробил собственный стеклянный потолок, причем ценой в два раза дороже.

Это вызывает неизбежный вопрос: «Что дальше?» Придет ли день, когда Lightbox предложит невестам выбор обручальных колец с выращенными в лаборатории бриллиантами?

Достигает ли рынок выращенных в лаборатории бриллиантов зрелости, и начнут ли потребители всерьез задумываться о покупке бриллиантов не природного происхождения даже в серьезных случаях?

Всего лишь два года назад отрасль была потрясена, когда De Beers объявила, что начнет производство и продажу выращенных в лаборатории бриллиантов в рыночном сегменте бижутерии, и гордилась простой структурой ценообразования. За каждый бриллиант любого размера, любой огранки она взимает фиксированную сумму в $800 за карат.

Нечто подобное произошло и в мире фотографии, когда Canon и Nikon впервые выпустили карманные фотоаппараты для любителей после того, как в течение десятилетий выпускали высококлассные бренды для профессионалов.

Но эта красная линия была пересечена, и в октябре прошлого года бренд Lightbox пошел еще дальше и показал, что начнет продавать через реальные магазины и торговые точки - филиалы Bloomingdale's и 30 магазинов, управляемых Reeds Jewelers.

Ранее в этом году он ввел ограниченные отчеты по оценке своих выращенных в лаборатории камней. Сначала он отверг эту идею, но теперь указывает минимальное количество характеристик - цвет от G до J, чистоту VS или выше, огранку - «очень хорошая», приведя их в соответствие с природными бриллиантами, проводя при этом различия.

Очень скоро компания увеличит производство бриллиантов до 200 000 каратов в год, когда откроется ее новая фабрика стоимостью $94 млн в Портленде, штат Орегон, США, которая затмит текущий объем производства в лабораториях Element Six в Лондоне.

Изготовление алмазов путем химического осаждения из паровой фазы представляет собой прорывную технологию, очень похожую на ситуацию в электромобильной отрасли. Обручальные кольца и автомобили уже давно связаны с тем материалом, который мы добываем из земли.

Но сокращающиеся запасы как сырой нефти, так и алмазного сырья ускоряют изменения. В 2019 году в ювелирном мире выращенные камни составили не более трех процентов рынка алмазного сырья на сумму не более $420 млн.

Но со временем их производство и продажа становятся все дешевле, и, следовательно, повышается их привлекательность для покупателей, особенно для тех, кто озабочен этическими и экологическими проблемами.

И их доля рынка увеличивается на целых 20 процентов в год, согласно исследованию Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre).

Выращенный в лаборатории бриллиант - это джин, который не вернется в свою бутылку. Он реален, он здесь, и он пользуется спросом.

Невозможно винить De Beers за то, что она раздвинула границы, за создание более дорогих изделий, за то, что она еще немного больше стирает границы между старым рынком, на котором она когда-то доминировала, и новым, в котором она надеется стать первопроходцем.

Она четко понимает, с какой стороны хочет намазать свой хлеб маслом. С обеих.

Прекрасных выходных.