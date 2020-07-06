Покупка акций публичного акционерного общества АЛРОСА (MCX:ALRS) ради будущих дивидендов может оказаться не самой удачной идеей

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6 июля 2020 года

(simplywall.st) - Через три дня акции публичного акционерного общества АЛРОСА (MCX: ALRS) будут торговаться без дивидендов. Если вы приобретете акции 10 июля или позднее, вы не сможете получить эти дивиденды, если они выплачены 1 января.

Предстоящая выплата дивидендов АЛРОСА составляет 2,63 рубля на акцию по сравнению с итогами последних 12 месяцев, когда компания выплачивала дивиденды акционерам по 5,26 рубля на акцию. Если посмотреть на выплату дивидендов за последние 12 месяцев, у АЛРОСА дивидендная доходность составляет приблизительно 8,0% на текущую цену акций в 65,45 рубля. Дивиденды являются основным источником дохода от инвестиций для долгосрочных держателей, но только в том случае, если дивиденды продолжают выплачиваться. Поэтому нам нужно проверить, покрываются ли выплаты дивидендов и увеличиваются ли доходы.

Дивиденды, как правило, выплачиваются из прибыли компании, поэтому, если компания выплачивает больше, чем заработала, ее дивиденды обычно подвергаются большему риску сокращения. АЛРОСА в прошлом году выделила расточительно высокие 114% своей прибыли в качестве дивидендов акционерам. Без более устойчивого платежного поведения дивиденды выглядят рискованными. Тем не менее денежный поток, как правило, важнее прибыли для оценки устойчивости дивидендов, поэтому мы всегда должны проверять, достаточно ли компания генерировала денежных средств для выплаты дивидендов. АЛРОСА в прошлом году выплатила больше свободного денежного потока, чем генерировала, - если быть точным, 131% - что, на наш взгляд, является высоким и вызывает тревогу. Трудно постоянно выплачивать больше денег, чем генерируешь, не занимая или не используя денежные средства компании, поэтому нам интересно, как компания оправдывает этот уровень выплат.

Поскольку дивиденды АЛРОСА не были достаточно покрыты ни прибылью, ни денежным потоком, мы обеспокоены тем, что этот дивиденд может подвергаться риску в долгосрочной перспективе.

Росли ли доходы и дивиденды?

Акции в компаниях, которые дают устойчивый рост прибыли, часто представляют наилучшие перспективы в плане дивидендов, так как легче повысить дивиденд, когда прибыль растет. Если в бизнесе начинается спад и дивиденды сокращаются, компания может увидеть, что ее стоимость резко падает. К счастью для читателей, прибыль АЛРОСА на акцию росла на 13% в год в течение последних пяти лет. Приятно видеть, что прибыль на акцию быстро растет, но нас беспокоит то, что компания выплатила 114% своей прибыли в прошлом году. Если нет уважительных обстоятельств, мы считаем, что это явная проблема, связанная с устойчивостью дивидендов.

Многие инвесторы будут оценивать показатели доходности дивидендов компании, оценивая, насколько дивидендные выплаты изменились с течением времени. В последние восемь лет АЛРОСА увеличивала дивиденды в среднем примерно на 23% в год. Интересно заметить, что за последние несколько лет быстро росли и прибыль, и дивиденды на акцию.

Окончательный вывод

С точки зрения дивидендов, должны ли инвесторы покупать акции АЛРОСА или избегать этого? Прибыль на акцию растет, несмотря на то, что компания выплачивает тревожаще высокий процент своей прибыли и денежного потока. Мы с трудом пытаемся понять, как компания, выплачивающая такую большую часть своих доходов и денежного потока, сможет поддерживать свои дивиденды в условиях экономического спада или реинвестировать в достаточной мере в свой бизнес, чтобы продолжать наращивать прибыль без значительных заимствований. Предложение не самое привлекательное с точки зрения дивидендов, и мы, вероятно, на сей раз его пропустим.

Поэтому, если вы все еще заинтересованы в акциях АЛРОСА, несмотря на плохие качества ее дивидендов, вы должны быть хорошо осведомлены о некоторых рисках, с которыми сталкиваются эти акции. Например, мы определили 3 настораживающих признака для акций АЛРОСА (один не следует игнорировать), о которых вам следует знать.

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Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Она не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не вписываться в последние заявления компаний, касающиеся цен, или в материал о качественных характеристиках. Simply Wall St не имеет позиций ни в одной из упомянутых акций.