Покупки в магазинах в США, Канаде почти на половину ниже уровня 2019 года

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Фото: Tim Mossholder (Unsplash)

Автор: Ким Бхасин (Kim Bhasin), Bloomberg News

(bnnbloomberg.ca) - Число посетителей в магазинах в США и Канаде находится примерно на половине уровня прошлого года по мере того, как компании вновь открываются после более чем двухмесячного режима изоляции.

Посещаемость розничных магазинов в Северной Америке растет в течение девяти недель подряд, так как все больше магазинов возобновляют работу. По словам провайдера данных о местонахождении Prodco Analytics, возвращение потребителей ускорилось на неделе, закончившейся 19 июня, хотя количество посещений по-прежнему примерно на 52% ниже по сравнению с предыдущим годом.

Сокращение числа покупателей началось в самом начале года, когда было подтверждено распространение вируса. В марте крупные ритейлеры временно закрыли около 50 000 магазинов в течение 10 дней только в США. В связи с ухудшением ситуации с пандемией в апреле трафик в магазинах сократился почти на 98 процентов.

В связи с массовым закрытием магазинов и изменениями в поведении потребителей, которое, как ожидается, сохранится в течение остальной части года, некоторые магазины, возможно, никогда не возобновят работу. Согласно отчету компании Coresight Research, занимающейся розничной торговлей и техническими данными, в этом году в США может окончательно закрыться до 25 000 магазинов, что намного превысит рекордное число закрытых в 2019 году магазинов, достигшее 9 800.

Магазины могут снова работать, но они уже не выглядят прежними. В Kohl's Corp., которая возобновила работу практически всех своих магазинов, они оснащены перегородками из плексигласа, а сотрудники постоянно протирают устройства для введения ПИН-кода и тележки для покупок.

Высококачественный универмаг Bergdorf Goodman в Нью-Йорке принимает только тех покупателей, которым назначены встречи. Saks Fifth Avenue будет принимать покупателей в своем флагманском магазине в Манхэттене по средам с проведением ультрафиолетового обеззараживания перил, ручек и ограниченным использованием лифта.