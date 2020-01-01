Стремление к заветной мечте: денежному потоку

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Фото: Deedster (Pixabay)



Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Оптовым торговцам бриллиантами, так же как и любым другим владельцам бизнеса во время COVID-19, необходимо ускорить возобновление своей деятельности, и те, кто смог, сделали это. Результатом стало снижение оптовых цен на бриллианты в мае до средних однозначных цифр.

Цены на бриллианты падают в поисках денежного потока

Стремление генерировать денежный поток, сопровождаемое стремлением сделать это быстро, привело трейдеров к снижению цен, как показывает следующий график цен на бриллианты. В месячном выражении цены на бриллианты в мае снизились примерно на 3,3%. Это самое большое падение оптовых цен на бриллианты с середины 2015 года.

Согласно нашему прайс-листу на бриллианты, снижение цен в месячном выражении происходило повсеместно. Цены упали в каждой ключевой категории, причем третькаратники вновь показали самое большое снижение.

Резкое понижение цен не должно удивлять. Многие трейдеры на алмазном рынке очень стремятся генерировать денежный поток. Покупатели в ювелирной отрасли чувствуют это, и им удается выжать гораздо лучшие цены, чем раньше.

Но является ли это устойчивым явлением? Как только трейдеры начнут генерировать продажи, цены выровняются и вернутся к своим прежним уровням. В мае объем продаж уже вырос, чему, несомненно, способствовало снижение цен.

В настоящее время наблюдается временное падение цен.

День матери дает розничной торговле некоторое облегчение

К середине марта независимые ювелирные ритейлеры сократили работу более чем на 50%. Это было только начало. В течение следующих 45 дней, до конца апреля, уровень их продаж составлял лишь небольшую часть того, что они смогли получить за тот же период в 2019 году.

В течение недели, предшествовавшей Дню матери, произошло определенное оживление продаж. И хотя после этого продажи не дошли до их минимальных значений марта-апреля, они оставались на уровне ниже половины уровней, достигнутых в 2019 году. Таким образом, был получен некоторый денежный поток, который, надеюсь, будет достаточным, чтобы удержать этих розничных торговцев на плаву.

Выращенные в лаборатории бриллианты

Отражая активность в специализированных магазинах, продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами (ВЛБ) и неоправленными ВЛБ в мае выросли по сравнению с апрелем. Самый резкий рост продаж был связан с кольцами с ВЛБ, популярным товаром ко Дню матери.

В целом, потребители интересовались ювелирной бижутерией с ВЛБ. Свадьбы, обручения или юбилеи, похоже, не вызывали повышения спроса на ВЛБ.

Выводы

Потребность в денежном потоке доминировала на рынке в мае. Средняя часть алмазопровода явно испытывала затруднения, но, будучи находчивой, как всегда, она сделала то, что было необходимо, чтобы пережить этот трудный период.

Ясно, что проблемы остаются, как и возможности. Алмазные фирмы по всему миру просчитывают свои будущие возможности. Некоторые предприняли смелые и необычные шаги и добились успеха. Многие компании готовы запустить новые инициативы, направленные на улучшение своего положения. Действительно, нас ждут интересные времена.



