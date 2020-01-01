Комментарий: почему золото снова сияет во время пандемии

Сегодня



Фото: PublicDomainPictures (Pixabay)



Спустя десятилетие после мирового финансового кризиса золото снова засияло как надежное убежище во время пандемии Covid-19. Эдриэн Эш (Adrian Ash) объясняет его продолжающийся взлет.

(internationalinvestment.net) - Поскольку желтый металл помог стабилизировать коэффициенты Шарпа (Sharpe) как для хедж-фондов, так и для реальных денег, все эти инвестиционные доллары, вложенные в золото управляющими активами и частными банками, в свою очередь изменили форму собственного глобального рынка металла.

В частности, это возродило доминирование Лондона над Нью-Йорком как торговой площадкой для драгоценных металлов благодаря режиму самоизоляции, высветившему риск местонахождения, о чем раньше никто не думал.

Во-первых, ликвидность. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), относящегося к горнодобывающей промышленности, в 2019 году общее количество золота на сумму $145 млрд переходило в другие руки ежедневно по контрактам по всему миру. Это ставит золото позади только самых крупных валютных пар, опередив казначейские векселя США, и лишь немного уступив акциям 500 компаний в фондовом индексе акций S&P.

Тем не менее, среднесуточные объемы золота в 2020 году еще больше возросли, увеличившись более чем на четверть и подтверждая то, что высокопоставленный чиновник из Banque de France, имеющего много золота, отметил, что многие другие западные центральные банки продавали металл еще в 2000 году: «В условиях спокойных финансовых рынков золото не является наиболее ликвидным из активов ... Но его ликвидность становится очевидной и возрастает по мере роста неопределенности. В ситуациях политических потрясений или высокой глобальной инфляции ликвидность золота не подвергается сомнению».

Если бы торговля осуществлялась за счет торговли физическими слитками, ежедневные объемы золота в этом году равнялись бы более 3 200 тоннам металла, что составляет около 90% от общего (и рекордного) объема его добычи в прошлом году. Но вместо того, чтобы подорвать доверие к контрактам на торгуемое золото, пандемия фактически обеспечила рекордные премии фьючерсным контрактам на наличные слитки, несмотря на то, что она подчеркнула важность физических запасов, лежащих в основе этих рынков.

Лондон и Цюрих доминируют в мире по аффинажу и хранению золота, соответственно, являясь основой международного рынка, за счет того, что опираются на британские и швейцарские устойчивые законы о собственности, правила свободной торговли, специальные хранилища и, что крайне важно, центральные позиции Хитроу и Клотена как узловых аэропортов мира.

Тем не менее, по крайней мере, с 2018 года торговля производными инструментами Comex, оплачиваемыми в Нью-Йорке (и почти всегда денежными средствами), была выше, составляя в среднем $48,5 млрд в день в прошлом году против $44,9 млрд в Лондоне и в швейцарских внебиржевых контрактах.

Вот поэтому возникла паника за Атлантическим океаном, когда 23 марта Великобритания, наконец, официально ввела режим самоизоляции и три из четырех крупных швейцарских аффинажных заводов приостановили свою работу (многие из их сотрудников ездят на работу из северной Италии). Внезапно все золотые слитки потеряли возможность покинуть Швейцарию, и ни один груз не мог покинуть Хитроу, чтобы добраться до хранилищ Comex в Нью-Йорке и его окрестностях, чтобы помочь произвести расчеты по контрактам на крупнейшей площадке мирового рынка золота. Или так казалось на первый взгляд.

В одночасье и учитывая то, что слитки на внебиржевом рынке Лондона торговались по $1 525 за тройскую унцию, апрельский фьючерс Comex (тогда самый прибыльный контракт на золото на платформе CME (Чикагской товарной биржи) подскочил до премии, равной $70, что является невообразимым ростом по сравнению с $1 или $2, которые обычно необходимы для конвертирования одного в другое - внебиржевой контракт, известный как «обмен на физические товары» (EFP).

Производители, продавцы и банки, использующие производные финансовые инструменты Comex для хеджирования своих запасов в Лондоне или Швейцарии, внезапно осознали, что их ставка страховой премии исчисляется на другой стороне океана.

Спекулянты тоже поняли это, эффективно оказывая большое давление на продавцов и ведущий HSBC, крупнейший банк слитков наряду с J. P. Morgan, с целью зафиксировать однодневный убыток в $200 млн, рассчитанный на основе рыночной стоимости, возникший в первом квартале 2020 из-за разницы между ценами Лондона и Нью-Йорка. Это равняется, возможно, чистой прибыли всего года от торговли золотом по одной оценке, как стало известно Bloomberg. (HSBC с тех пор вернул все это, по сообщениям других).

Кто-нибудь из этих трейдеров Comex действительно нуждался в слитках? Как игроки отрасли, которые хотят застраховать свои запасы от падения цен, спекулянты, как правило, занимающие другую сторону этой торговли, обычно не хотят, чтобы металл переходил из рук в руки.

Напротив, если бы они хотели принимать поставку, они могли бы просто купить физическое золото для начала, приобретая вместе с тем необходимость организовывать и оплачивать хранение и страховку, а не скрывать стоимость удерживания товара в цене своего фьючерсного контракта. Вот поэтому физический расчет в обычное время намного ниже 5% от открытой позиции фьючерсов уходящего месяца, которая к тому времени была бы в противном случае отодвинута или закрыта.

Более того, «непосредственный вывод» о том, что режим самоизоляции в Великобритании остановит надежные логистические фирмы, занимающиеся транспортировкой слитков по всему миру, был очевиден только «для посторонних», - говорит Эллэн Финн (Allan Finn), директор по глобальным товарам в специализированной компании Malca-Amit.

«Эта оценка была наивной и обусловлена плохой информированностью», - говорит он, потому что, хотя золото обычно перемещается на борту пассажирских самолетов, а число пассажирских рейсов в Хитроу или из него с марта сократилось на 95%, отрасль уже справлялась с трудностями, вызванными большим сокращением рейсов до того, как официально был введен режим самоизоляции, и она начала переходить на чартерные рейсы.

Результат? Золото всегда движется туда, где его больше всего ценят, и в то время как цены на гигантских потребительских рынках Китая и Индии снижались до рекордных скидок относительно лондонских котировок, эти рекордные нью-йоркские премии привлекли рекордный приток в депозитарии Comex. Китай исчез из данных HMRC по экспорту золота из Великобритании в марте и апреле, а швейцарский экспорт золота почти полностью переключился с Азии на США.

Запасы Comex достигли рекордных 970 тонн, что более чем в 4 раза превышает уровень годовой давности, причем две пятых зарегистрированы их владельцами как доступные для погашения контрактов Comex на золото. Составляя более 25% открытых позиций во всех текущих фьючерсах, это сопоставимо с низким уровнем 0,3%, поскольку золото приблизилось к концу рынка, имеющего понижательную тенденцию, после глобального финансового кризиса в 2015 году.

Несмотря на переполненные золотом нью-йоркские депозитарии, внезапная премия Comex еще не испарилась, и августовские фьючерсы (сейчас самые прибыльные контракты) в настоящее время торгуются примерно на уровне $10 за унцию выше лондонской спотовой цены.

Но после того как в конце марта и в апреле произошло большое сокращение предложения - и несмотря на результаты физических расчетов, которые подскочили и достигли 150 тонн по июньскому контракту, когда производители и продавцы использовали свои новые запасы в Штатах, - эта премия фактически привела к падению активности Comex.

Объемы золота рынка Comex теперь «остаются ниже, чем можно было ожидать, с ценами около 7-летнего максимума» в долларовом выражении, отмечает рыночный аналитик Джон Рид (John Reade) из Всемирного совета по золоту, хотя открытые позиции остаются значительно ниже новогодних уровней 2020 года.

Наоборот, по данным LBMA Trade Data, показывающим агрегированную долю Лондона и Цюриха среди членов глобальной торговой организации - Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA), общие объемы физического рынка в 2020 году сильно выросли, составив в среднем $61,3 млрд в день в 2020 году против $56 млрд на Comex, с новым ежедневным рекордом в конце мая в размере $114 млрд.

В частности, ежедневные объемы внебиржевых сделок «своп» и форвардных контрактов в 2020 году выросли более чем на 25% по сравнению со средним значением 2019 года. Это говорит о том, что новая деятельность по хеджированию переходит от Comex к внебиржевым контрактам по эту сторону Атлантики. Если это так, то, конечно, должны последовать спекулятивные объемы.

Огромная глубина и сильный рост мирового рынка золота во время этого последнего кризиса еще не преодолели проблему, с которой он столкнется в июне 2021 года, когда, согласно соглашению Basel 3, от банков потребуется выделение 85% необходимого стабильного объема денежных средств для финансирования, клиринга и расчетов по сделкам с драгоценными металлами.

Отраслевые группы, в том числе LBMA, продолжают лоббировать Европейское банковское управление (European Banking Authority) с целью уменьшить эту цифру, утверждая, что золото просто представляет собой исключительно высококачественный ликвидный актив, и актив, основными держателями и кредиторам которого являются сами европейские центральные банки.

Каким бы ни был этот результат, спрос на инвестиционное золото и подверженность влиянию цен по кассовым сделкам в качестве хеджирования портфеля вновь возросли, поскольку возросли волатильность и риск, при этом обеспеченные золотом биржевые товары выросли рекордными темпами в 2020 году наряду со спросом на более дешевые целевые счета, хранящиеся и застрахованные в Лондоне или Цюрихе всего под 0,12% в год. Физическая привлекательность металла только повысилась из-за режима самоизоляции.

Адриан Эш - ​​директор по исследованиям на бирже аллокированного золота BullionVault.