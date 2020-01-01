Влияние COVID-19 на продажи ювелирных изделий

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Фото: Miroslava Chrienova (Pixabay)



(edahngolan.com) - COVID-19 ударил по всему миру, как огромный и разрушительный шторм, нанося вред жизни и всему на своем пути. Он не обошел стороной алмазную и ювелирную промышленность, и продажи значительно упали, насколько сильно - сейчас можно пока лишь догадываться. Ниже приведены цифры, показывающие, как COVID-19 повлиял на продажи, и что, возможно, ситуация начинает меняться.

Влияние COVID-19 на розничные продажи

Учитывая то, что магазины были закрыты, а потребители находились в разной степени самоизоляции и соблюдали социальную дистанцию, у розничных продавцов ювелирных изделий в этот период продажи были очень ограниченные. За два месяца на 82% сократились продажи в фирменных ювелирных магазинах в США.

По оценкам, объем продаж снизился с $2,65 млрд в феврале до $470 млн в апреле. Этот период охватывает продажи незадолго до того, как пандемия обрушилась на США, и когда продажи в День Святого Валентина подстегнули потребительский спрос до самого высокого уровня во время кризиса розничной торговли.

Следует отметить, что апрель является всегда слабым месяцем для продаж ювелирных изделий, однако объем продаж менее чем на полмиллиарда долларов в месяц - такого не было уже несколько десятилетий, начиная с 1980-х годов.

После двухмесячного спада продажи в мае выросли. В течение этого месяца продажи у ювелиров, торгующих фирменными товарами, повысились до $1,35 млрд, что на 230% выше, по нашим оценкам. Продажам помогло частичное снятие ограничений на деятельность, ощущение того, что худшее уже позади, повысило доверие потребителей, и потребительский спрос вырос в преддверии Дня матери.

Влияние COVID-19 на выращенные в лаборатории бриллианты

Продажи выращенных в лаборатории бриллиантов (ВЛБ) также пострадали из-за COVID-19. Учитывая довольно определенную потребительскую базу, отмечалось колебание спроса на этот товар.

По нашим данным, продажи неоправленных ВЛБ упали на 41% в марте и еще на 40% в апреле. Это привело к снижению продаж на 65% в течение двухмесячного периода. Продажи упали на 69% по объему в апреле по сравнению с февралем.

Падение, хотя и существенное, показало интересную тенденцию: средняя стоимость проданных камней была не только относительно стабильной, цены в апреле выросли на 13% по сравнению с февралем. Покупки, совершаемые в качестве реванша за воздержание? Может быть. Потребители не чувствовали необходимости сокращать расходы на ВЛБ во время пандемии.

Многие из неоправленных камней, проданных за этот период, могли быть вставлены в серьги-гвоздики - предмет растущего спроса. Но для более полного раскрытия вопроса, отметим, что многие из этих проданных неоправленных камней стали вставками в свадебные украшения. Хорошо ли продавались свадебные украшения в этот период?

Неудивительно, что общий объем продаж свадебных украшений с ВЛБ за этот период упал на 72%, так как свадьбы и обручения были отложены. Однако, как и в случае с неоправленными ВЛБ, розничные цены на проданные товары были достаточно стабильными. В этом случае изменение розничной цены также составило 13%, однако изменение было в сторону понижения. Цены снизились, указывая на то, что молодые покупатели, особенно ВЛБ, очень чувствительны к цене.

В мае влияние COVID-19 ослабло, и продажи неоправленных камней выросли примерно на 150% по сравнению с апрелем, а продажи свадебных украшений выросли на 142%.

Влияние COVID-19 на оптовую торговлю

Из-за ограниченного розничного спроса оптовики обнаружили, что их торговая деятельность практически остановилась, но не полностью. Когда COVID-10 нанес удар по США, серьезный режим самоизоляции в Китае начал ослабевать, обеспечивая трейдерам площадку для продаж. В период с марта по май продолжался экспорт из Бельгии в Гонконг. Хотя официально экспорт из Индии был заблокирован, на практике грузовые рейсы продолжали совершаться, на некоторых из них перевозились бриллианты. Их основное место назначения - Гонконг.

Эта торговля в сочетании с некоторым спросом со стороны США обеспечивала некоторый бизнес для оптового сектора алмазного рынка, но не очень большой. В марте, по нашим оценкам, торговля упала на 48%, а затем еще на 95% в апреле. В целом, торговля в апреле снизилась на 98% по сравнению с февралем.

Как и в случае с розничной торговлей и ВЛБ, в мае возобновилась оптовая торговля. Возродилась? Что ж, больше похоже на то, что вернулась к жизни. Продажи подскочили, достигнув уровня «всего лишь» на 38% ниже уровня февраля.

Выводы

Очевидно, что COVID-19 оказал негативное влияние на алмазный рынок, приведя к огромной потере доходов. Это произошло в связи с глобальными закрытиями предприятий и повсеместной приостановкой деятельности.

Поскольку продажи упали в марте, а затем просели в апреле, они выросли в мае - возможно, временно, поскольку в США пока не наблюдается ослабления пандемии.