Покупатели бойкотируют De Beers и АЛРОСА из-за высоких цен

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Фото: АЛРОСА



Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - В июне De Beers и АЛРОСА продолжали демонстрировать крайне низкие продажи, потому что покупатели отказывались от высоких цен, предъявляемых алмазодобытчиками, предпочитая более дешевые товары, предлагаемые мелкими поставщиками.

«[Крупные алмазодобывающие компании] хотят удерживать цены, поэтому люди не видят никакого [стимула] покупать, потому что сложно продавать и зарабатывать деньги, - сказал сайтхолдер изданию Rapaport News. - У [производителей бриллиантов и дилеров] уже скопились большие запасы бриллиантов и алмазов».

Эти два крупнейших производителя алмазов сохранили свои цены на докоронавирусном уровне, в то время как другие алмазодобывающие компании, проводящие тендеры в Антверпене, продавали по ценам на 15-25% ниже, чем в феврале, отметил клиент компании АЛРОСА. Он объяснил, что цены даже у мелких производителей были завышены, поскольку они обслуживают клиентов, которые ищут конкретные товары в небольших количествах.

Если бы De Beers или АЛРОСА представили свои ежемесячные квоты алмазов на открытый рынок, они получили бы цены на 30% ниже своих текущих уровней, подсчитал производитель бриллиантов. «Нет никакого спроса на алмазы, поскольку фабрики [в Индии] уже месяц работают на крайне маленькой мощности», - подчеркнул он.

«Продажи бриллиантов существенно не улучшились, и все еще сохраняются запасы, - добавил сайтхолдер. - У фабрик нет возможности возобновлять работу, так зачем нам покупать алмазы?»

На прошлой неделе De Beers провела свой июньский сайт с ограниченным количеством просмотров в Антверпене, а не как обычно в Габороне, Ботсвана, из-за ограничений на поездки из-за распространения Covid-19. По оценкам источника, осведомленного о продаже, этот сайт принес около $40 млн. De Beers не публикует данные о продажах с момента своего февральского сайта, и она планирует опубликовать свои доходы за первое полугодие 30 июля.

АЛРОСА также испытывала трудности в привлечении покупателей для участия в своей последней торговой сессии, завершившейся 15 июня, после сообщения о рекордно низких поступлениях в апреле и мае. Российская алмазодобывающая компания опубликует свои июньские данные 10 июля.

Начало продаж

Покупатели алмазов почувствовали, что и у De Beers, и у АЛРОСА появилась острая необходимость увеличить поступления после того, как алмазодобытчики разрешили 100-процентную отсрочку покупок выделенных объемов во время кризиса, вызванного коронавирусом. Они проявили эту гибкость с целью защитить цены и избежать перенасыщения рынка товарами, но теперь клиенты не хотят возобновлять покупки, пока стоимость не улучшится. С марта пятеро клиентов АЛРОСА уже отказались от статуса контрактных клиентов АЛРОСА, ощущая давление при совершении покупок.

Чтобы поднять интерес, АЛРОСА рассматривает возможность проведения контрактных продаж не в Москве во время своей июльской сессии, вероятным местом является Антверпен, и компания взвешивает необходимость сохранения свой политики отсрочек покупок.

«Будучи приверженными разумной политике продаж, на последующих торговых сессиях этого года мы будем использовать все доступные инструменты для поддержания баланса спроса и предложения и помогать нормализовать уровень складских запасов у огранщиков», - сказал представитель АЛРОСА. De Beers от комментариев отказалась.

Дилеры объяснили, что у большинства производителей бриллиантов в Индии достаточно сырья, чтобы обеспечить работу своих фабрик до августа, и они покупают только тогда, когда у них есть определенный дефицит. Это привело к росту продаж мелкими производителями алмазов, которые нуждаются в ликвидности и продают небольшие объемы по сниженным ценам гранильным предприятиям, стремящимся пополнить ограниченные пробелы в своих складских запасах.

Недавнее увеличение случаев заражения Covid-19 в Сурате добавило трудностей, заявили дилеры. Индийская отрасль производства бриллиантов не вернулась к устойчивой работе с тех пор, как правительство разрешило ей возобновить работу в прошлом месяце, а несколько компаний были вынуждены временно закрыться из-за эпидемии вируса.

«У большинства клиентов [АЛРОСА] такое же мнение, как и у меня, - им не нужны товары, и они не готовы даже проводить просмотр товаров по этой цене», - сказал дилер.

Постепенное освобождение

Однако сайтхолдеры признали, что глубокие и внезапные скидки на алмазы могут нанести ущерб всему рынку. Таким образом, они предвидят, что De Beers и АЛРОСА будут снижать цены только тогда, когда рынок восстановится осенью, как ожидают покупатели, при условии, что розничные магазины и торговые центры продолжат возобновлять работу. Только тогда крупнейшие алмазодобывающие компании будут постепенно освобождаться от своих запасов, прогнозировали дилеры.

«Пусть [товары] поступают в очень небольших количествах, тогда существующие общие складские запасы будут медленно сокращаться, отрасль будет генерировать деньги, и банки будут чувствовать себя комфортно, - заявил один из дилеров. - Мы возобновим свой бизнес с сентября, когда начнется рождественский сезон».

Действительно, покупателям придется вернуться к De Beers и АЛРОСА, если им понадобятся более значительные объемы, когда рынок улучшится.

«Возможно, к тому времени у нас будет лучший баланс спроса и предложения, и у нас, возможно, будет больше уверенности покупать по определенным ценам, которой у нас сейчас нет», - сказал сайтхолдер.