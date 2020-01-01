Индия продлевает ограничения на импорт в виду того, что Сурат снова закрывается

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Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Индийские торговые организации рекомендовали сохранить ограничения на импорт алмазов в июле, так как новое закрытие сектора огранки в Сурате на неделю усилило опасения по поводу рынка.

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и четыре другие организации призвали отрасль избегать поставок алмазного сырья в страну в период с 10 по 31 июля. Они дают компаниям окно с 1 по 9 июля, когда можно импортировать товары для поддержания работы фабрик, и будут пересматривать политику в последнюю неделю месяца, сообщили эти организации во вторник в письме своим членам.

«В последние несколько недель возобновились производственные операции, хотя и с несколькими ограничениями из-за проблем [например, социального дистанцирования], - отметили они. - В связи с этим в целом считалось, что для продолжения работы и сохранения рабочей силы потребуется какой-то объем нового сырья».

Слабый спрос на бриллианты во время пандемии коронавируса привел к опасениям по поводу избыточного предложения алмазов, приведшим к тому, что GJEPC, Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse), Ассоциация торговцев алмазами и бриллиантами Мумбая (Mumbai Diamond Merchants Association), Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse) и Суратская алмазная ассоциация (Surat Diamond Association) призвали приостановить импорт алмазов на месяц с 15 мая. Позже они отложили это до 1 июня, чтобы компании могли закончить незавершенные поставки.

Эти первоначальные ограничения помогли сократить запасы и управлять денежным потоком, в то время как алмазодобывающие компании тоже предложили поддержку, проявляя гибкость в отношении обязательств клиентов о покупке по контрактам, добавили эти организации. GJEPC обратится к крупным производителям алмазов, убеждая их продолжать эту политику во избежание обвала стоимости складских запасов, говорится в письме.

Тем не менее, отрасль все же должна «действовать с большой осторожностью», предупредили организации после субботней встречи с участниками торговли.

Закрытие Сурата

Сектор потерпел неудачу в понедельник, когда Муниципальная корпорация Сурата (Surat Municipal Corporation) приказала закрыть все предприятия по производству бриллиантов в городе на семь дней, говорится в сообщении, опубликованном во вторник Суратской алмазной ассоциацией. За последние недели более 700 рабочих, занятых в алмазном секторе в Сурате, показали положительный результат на Covid-19, а гранильная отрасль становится местным очагом распространения вирусов, сообщает Deccan Herald.

Сектор огранки бриллиантов в Индии изо всех сил пытался возобновить работу, даже после того, как правительство ослабило введенный в марте режим самоизоляции для сдерживания коронавируса. Суратский сектор постепенно возобновил работу в мае после полного закрытия, и правительство разрешило привлечь 50% работников на фабриках и 33% в офисах. Но несколько вспышек распространения вируса на производственных предприятиях заставили компании снова закрыться и отправить работников на карантин.

В местных средствах массовой информации появились сообщения о том, что сотрудники, находящиеся на работе, плохо себя чувствуют, а предприятия общественного питания и использование кондиционеров повышают риск заражения.

Конфликт с Китаем

В дополнение к этим неприятностям резкое похолодание в дипломатических отношениях с Пекином привело к тому, что непроданные товары, поставленные по консигнации, задерживаются в индийских таможнях на обратном пути из Гонконга и Китая, сообщили трейдеры изданию Rapaport News. Как сообщается, индийское правительство дало распоряжение сотрудникам таможни проверять весь импорт из Китая после военного столкновения 15 июня в спорном пограничном районе Гималаев, в результате которого погибли 20 индийских солдат и было неизвестное число китайских жертв.

Компаниям, возможно, придется направлять товары за дополнительную плату через другие места, например, через Дубай, чтобы избежать возникновения узких мест, пояснил руководитель компании по производству бриллиантов.

«Таможенные агенты распорядились, чтобы мы ничего не экспортировали из Гонконга в Индию, в частности бриллианты, поскольку таможня полностью отказалась выпускать эти партии, - сказал он. - Я вижу, что проблема обостряется, а если эта ситуация не будет взята под контроль в течение следующих двух или трех недель, определенно возникнет проблема».