Огромные месторождения алмазов, золота в Масвинго

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Золотой рудник Ренко компании RioZim в Масвинго Фото: RioZim



Автор: Джордж Мапонга (George Maponga), Масвинго

(The Herald) - Огромные месторождения алмазов и золота были обнаружены в районах Мвенези и Чиредзи провинции Масвинго в Зимбабве, что значительно укрепило экономику страны, поскольку ожидается, что ресурсы помогут правительству достичь своей цели по превращению горнодобывающего сектора в отрасль, которая в 2023 году будет оцениваться в $12 млрд.

Открытие полезных ископаемых в районе Чингвизи на ранчо Нуанетси и в северных районах Чикомбедзи последовало за аэромагнитной съемкой, проведенной по заказу правительства через Министерство горнорудной промышленности в прошлом году.

Местная фирма Aero Surv Zimbabwe стала партнером южноафриканской фирмы Xcalibur Airborne Geophysics в исследовании, старт которому был дан министром горнорудной промышленности страны Уинстоном Читандо (Winston Chitando) в аэропорту Буффало Рейндж в прошлом году.

Министр по делам провинций Масвинго Эзры Чадзамиры (Ezra Chadzamira) сказал, что открытие этих двух полезных ископаемых хорошо скажется на развитии экономики.

«Огромные залежи алмазов были обнаружены в районе Чингвизи в Мвенези, а золото было обнаружено в северной части Чикомбедзи в результате аэромагнитной съемки, проведенной по заказу правительства.

«Министерство горнорудной промышленности наметит следующий курс действий после этого открытия, но мы, как провинция, взволнованы, потому что это поможет увеличить валовой внутренний продукт нашей провинции, а также поможет стране достичь своей цели - сделать горнодобывающую промышленность отраслью, которая в 2023 году будет оцениваться в $12 млрд», - сказал министр Чадзамира.

Когда к министру Читандо обратились за комментариями по поводу конкретных данных об открытии драгоценных камней, он попросил задать вопросы в письменном виде, но на момент публикации ответа еще не поступило.

Всегда считали, что в Мвенези и Чиредзи есть огромные ресурсы кимберлитовых алмазов и золота.

Это ускорило проведение исследования, которое подтвердило наличие драгоценных камней и желтого металла.

Выступая на церемонии по запуску съемки в прошлом году, министр Читандо сказал, что правительство хочет использовать кимберлитовые алмазы в соответствии с новой политикой в ​​отношении алмазов.

Предполагалось, что алмазы станут основой политики, направленной на преобразование добычи алмазов, обеспечив, чтобы в 2023 году добыча полезных ископаемых принесла горнодобывающей отрасли $1 млрд.

Это совпадает со стремлением президента Мнангагва сделать к 2030 году Зимбабве экономикой с доходами выше среднего.

В 2023 году правительство намерено, чтобы алмазодобывающие компании производили в среднем 10 млн каратов, что больше 3 млн, произведенных в последние два года.

Ожидается, что, как только начнется добыча полезных ископаемых, сократится нелегальное пересечение границы в Лоувелде безработной молодежью, устремляющейся в Южную Африку.

Развитие также будет стимулировать рост Рутенги, который был определен как сухой порт, так как будут открыты отрасли, приносящие добавленную стоимость, что позволит использовать изобилие драгоценных камней, которые будут экспортироваться для поступления иностранной валюты в Зимбабве.

Блок, обследованный на наличие алмазов, охватывает приблизительно 8 800 км, простираясь над Нгунду, Рутенгой и другими частями Мвенези.

Основное внимание уделялось конгломератам, аллювиальным и кимберлитовым месторождениям.

В соответствии с новой политикой в ​​отношении алмазов, только четыре компании - российская АЛРОСА, китайская компания Ainjin, Murowa и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) - могут вести добычу алмазов в Зимбабве.



