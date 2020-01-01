Бриллианты все еще лучший друг девушки? Серьезный спад в отрасли из-за пандемии коронавируса

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Природные алмазы Фото: Lucapa Diamond Company



(brinkwire.com) – Учитывая то, что открылось мало ювелирных магазинов, потребители остаются сторонними наблюдателями, а алмазные биржи закрылись из-за пандемии коронавируса, у алмазодобывающей отрасли есть основания для фактической остановки на фоне борьбы с растущей популярностью синтетических камней.

По оценкам Earnest Data, розничные расходы на ювелирные изделия в США к 1 апреля упали на 75%, а по оценкам Динеша Навадии (Dinesh Navadiya), GJEPC, падение экспорта индийских бриллиантов оценивается в $846 млн.

«У нас никогда не было такой обстановки, когда просто прекращалась коммерческая деятельность по всему алмазопроводу, не говоря уже обо всей отрасли предметов роскоши», - заявил исполнительный вице-президент De Beers по корпоративным отношениям Дэвид Прейджер (David Prager) в интервью журналу Jeweler. De Beers, вторая по величине компания-производитель алмазов в мире, считает, что в 2020 году объем производства алмазов упадет на 20%.

По оценкам специализированной консалтинговой компании Gemdax, у пяти крупнейших алмазопроизводителей скопились камни на сумму $3,5 млрд, и эти запасы могут возрасти до $4,5 млрд. Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА, крупнейшая в мире, недавно заявила, что к концу года у нее могут скопиться запасы в объеме 30 млн каратов, что составляет ее годовой объем производства.

«Они пытались ограничить предложение алмазов с целью защитить рынок и стоимость, - сказал Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер Gemdax, изданию Bloomberg. - Вопрос будет заключаться в том, как будет происходить сокращение запасов? Могут ли алмазодобывающие компании сокращать запасы и продолжать защищать рынок»?

В своем еженедельном отчете Rapaport Group сообщила, что алмазный рынок остается слабым, несмотря на возобновление работы розничных магазинов, но цены улучшаются, а онлайн-продажи выросли на 7% до $165 млн.

По оценкам Moody's Investors Service, сделанным в начале этого месяца, продажи алмазов могли упасть на 40% в этом году в результате режима изоляции из-за коронавируса, что побудило его снизить кредитные рейтинги АЛРОСА и De Beers. Хотя Moody's ожидает, что отрасль начнет восстанавливаться во втором полугодии, любое восстановление будет зависеть от того, будет ли введен режим изоляции во время второй волны распространения инфекции.

Согласно отчету Moody's, продажи бриллиантов индийскими огранщиками и полировщиками сократились на 21% за год, закончившийся 31 марта, упав до $19 млрд по сравнению с $24 млрд в сопоставимом периоде предыдущего года. АЛРОСА сообщила, что в мае продажи упали на 86% до $36 млн.

На майском цикле продаж компания De Beers, крупнейший в мире производитель алмазов, продала алмазов всего на $35 млн, что составляет менее 10% от того, что было продано на аналогичном цикле продаж в 2019 году.

Есть сообщения, что мелкие производители алмазов снизили свои цены, чтобы разгрузить товарные запасы, но De Beers и АЛРОСА, на долю которых приходится около половины мирового объема производства алмазов, отказались это делать, предпочитая вместо этого отказ покупателей от контрактов.

Еще до появления коронавируса отрасль боролась с конкуренцией со стороны синтетических камней и недавно открыла веб-сайт, целью которого является популяризация природных камней, представляя горную добычу как благо для окружающего местного населения.

Дэвид Келли (David Kellie), главный исполнительный директор Natural Diamond Council, сообщил Forbes, что отрасль пытается привлечь более молодых покупателей - в настоящее время средний возраст потребителя ювелирных изделий с бриллиантами составляет 45 лет, - позиционируя природные камни как предмет роскоши, чтобы отнести их к отдельной категории, не связанной с изготовленными человеком бриллиантами.

«Я не считаю, что выращенные в лаборатории бриллианты конкурентоспособны по сравнению с природными... Мы не должны нападать на выращенные в лаборатории бриллианты. У нас есть возможность значительно расширить свою отрасль, а все, что связано с лабораторными бриллиантами, является отвлекающим фактором», - сказал он.

Он сказал, что новый подход подчеркнет устойчивость, подлинность, прозрачность и значимость добытых камней для человека.

«Потребители будут с большим уважением относиться ко всему природному и искать бренды, подлинная миссия которых - быть по-настоящему устойчивыми», - сказал он.

Помимо компаний De Beers и АЛРОСА, Совет по натуральным алмазам (Natural Diamond Council) представляет Dominion Diamonds, Lucara Diamond, Petra Diamonds, Murowa Diamonds и Rio Tinto, на которые приходится 75% годового объема добычи.



