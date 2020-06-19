Сильнейшие алмазного мира теряют контроль

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Авторы: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel) и Юлия Федоринова (Yuliya Fedorinova)

(Bloomberg) - В течение десятилетий покупка алмазов велась строго по заведенному сценарию: сначала нужно убедить компанию De Beers добавить вас в свой список избранных клиентов. Затем 10 раз в год посещать длящиеся неделю распродажи, чтобы купить именно тот объем, который De Beers предлагает вам по любой установленной ею цене.

Система, которая работает примерно так же у российского конкурента - ПАО Алроса, - обеспечила этим двум алмазодобывающим компаниям прочный контроль над своим рынком. С распространением коронавируса, наносящего большой ущерб отрасли, этот контроль теперь ослабевает.

У De Beers были трудности с тем, чтобы вызвать большой интерес со стороны своих клиентов хотя бы посетить продажи алмазов в этом месяце, несмотря на то что компания прилагала все усилия, чтобы добиться покупок, судя по словам людей, знакомых с этим вопросом. В АЛРОСА по меньшей мере пять покупателей отказались от своих долгосрочных контрактов, потому что они не могут зарабатывать деньги в нынешних условиях, сказали люди, просившие не называть их имен, сообщая частную информацию.

Отсутствие продаж, вероятно, сильно ударит по прибыли двух крупнейших производителей алмазов, хотя, вероятно, не повлияет на цену ювелирных изделий с бриллиантами в магазинах. Замораживание торговли алмазами также порождает скопление запасов на миллиарды долларов у алмазодобытчиков, что угрожает подорвать потенциальное восстановление рынка.

Учитывая то, что ювелирные магазины закрыты, а огранщики и полировщики застряли дома и поездки по всему миру прекратились, De Beers и АЛРОСА сделали несколько уступок в своих обычных правилах продажи, разрешив клиентам отказаться от контрактов и дав возможность участвовать в просмотрах алмазов в других местах. Однако крайне важно то, что они отказались снижать цены, пытаясь укрепить рынок. Это стало сдерживающим фактором для многих покупателей.

В то время как крупнейшие алмазодобывающие компании отказываются пойти на уступки в ценах, их более мелкие конкуренты, находящиеся в бедственном положении, предлагают скидки до 25%, а это означает, что покупатели с ограниченным спросом могут получить нужные им товары у них.

«De Beers и АЛРОСА искренне пытаются защитить стоимость, - сказал Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер специализированной консалтинговой фирмы Gemdax. - Несомненно, они пытаются поступить правильно, но беспрецедентная экономическая ситуация в данной ситуации ограничивает пространство для маневра как для покупателей, так и для продавцов».

Покупатели АЛРОСА также протестуют против более строгих мер компании по выполнению ее контракта, согласно которому от клиентов требуется покупать товары, которые они отложили, в то время как De Beers проявила бόльшую гибкость.

По заявлению алмазодобывающей компании от 10 апреля, у двух покупателей в апреле закончились долгосрочные контракты с АЛРОСА. Ими стали алмазная торговая фирма Diacore, принадлежащая алмазному семейству миллиардеров Штейнмец (Steinmetz), и одна из самых влиятельных компаний-посредников в отрасли, судя по словам людей, знакомых с ситуацией. Как говорят, в прошлом месяце ушли еще три покупателя АЛРОСА, в том числе базирующаяся в Антверпене Arjav Diamonds.

«Наша политика продаж получила серьезную поддержку со стороны наших клиентов и других участников отрасли, - говорит Евгений Агуреев, директор сбытовой организации АЛРОСА. - Стабильность цен является ключевым фактором финансовой платежеспособности многих наших клиентов, поскольку предотвращает обесценивание их стоков».

Он сказал он, что АЛРОСА пока не видит причин для коррекции цен.

«Вопрос не в ценах, - сказал Агуреев. - Речь идет об объеме спроса, который сильно пострадал, поскольку люди сидели дома».

Тем не менее, по словам пресс-секретаря, АЛРОСА поддерживает постоянный контакт со своими клиентами, а также старается получить обратную связь по рыночным условиям, спросу и ценовым ожиданиям. Эти обсуждения используются для принятия решений о будущих торговых сессиях, сказала она.

Официальный представитель De Beers от комментариев отказался.

Покупатели De Beers в значительной степени приветствовали ее действия, особенно то, что им позволили отложить покупки без каких-либо штрафных мер. Традиционно отказ от покупки выделенных покупателю алмазов означал, что в будущем ему будет предложено меньше камней или он даже совсем потеряет к ним доступ.

Тем не менее компания изо всех сил старается убедить кого-либо из них сделать покупку. На этой неделе она предложила показывать алмазы клиентам в торговых центрах, включая Антверпен - вместо того, чтобы настаивать на их приезде в Ботсвану, как обычно, - и сказала своим покупателям, что торговая сессия может быть продлена до трех недель, согласно информации от людей, знакомых с ситуацией.

Вместе с тем сообщалось, что лишь немногие из 80 с лишним клиентов на самом деле прибыли на показ камней.

Хотя крупные производители алмазов могут столкнуться с давлением снизить цены, для них это сложное решение.

«Если они снизят цены на этом этапе, это вызовет цепную реакцию, - сказал Бен Дэвис (Ben Davis), аналитик из Liberum. - Не только для алмазодобывающих компаний, но и для всей отрасли, в том числе для средней части алмазопровода».



