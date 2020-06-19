Уроки нашего прошлого

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Месторождение алмазов в Маранге, Зимбабве Фото: Zimbabwe Diamond Trust



Мы все должны иметь в виду, что, если не помнить ошибок своего прошлого, обрекаешь себя на совершение тех же ошибок. Это верно в жизни, верно в бизнесе и в жизни народов. История изобилует примерами этой истины.

Автор: Эдди Кросс (Eddy Cross), экономист, член Национального собрания Зимбабве

(theindependent.co.zw) - Если прочитать историю Греции, написанную несколько тысяч лет назад, сразу увидишь, что с тех пор мало что изменилось. Мы все такие же существа, и мы по-прежнему совершаем те же самые ошибки. Мы уже должны знать, что работает, а что нет. Одна истина, которая стоит выше большинства других, состоит в том, что невозможно противиться рынку - образ короля Кнуда (King Canute), сидящего на берегу и не обращающего внимания на прилив, является лишь одним примером того, насколько глупыми могут быть сильные и могущественные мира сего.

В первые месяцы после начала века геологическая группа De Beers обнаружила алмазы в аллювиальных песках Маранге (Marange) в Зимбабве. Ранее мы нашли алмазы на берегах Лимпопо и ниже в долине реки Саби. Это открытие не было подобно этим двум. Месторождение было аллювиальным по характеру, и в 2006 году компания решила отказаться от своего открытия, небольшая группа инвесторов в Лондоне получила участки земли, отведенные под разработку недр, и в течение нескольких недель нашла алмазы ювелирного качества.

Через несколько дней у них начался конфликт с Министерством горнодобывающей промышленности, тем самым ведомством, которое должно защищать наши национальные интересы. Они были изгнаны из своих законно приобретенных участков, предназначенных для разработки, а их открытие было передано жителям района.

Все было отлично, пока те, кто находился в то время у власти, не поняли, насколько богат был этот район на самом деле. В 2008 году прибыли военные и насильственно вытеснили тысячи мелких алмазодобытчиков, которые зарабатывали на жизнь, перекапывая песок вручную и сортируя алмазы для продажи.

В 2012 году на участке было полдюжины компаний, и на спутниковых снимках этого района было видно, что ведется разработка более 60 000 гектаров аллювиальных месторождений. На этих же снимках видна была взлетно-посадочная полоса с пунктом управления полетами и тяжелым оборудованием на участке. Было ясно, что это не маленькое предприятие.

Информация, полученная от рабочих на участке, показала, что установки на месте перерабатывали тысячи тонн песка в день и производили миллионы каратов алмазов. Более 80% имели невысокую ценность, но 15%-20% камней были ювелирного качества, и один такой алмаз, прозрачный желтый камень, был продан на Дальнем Востоке за US$11 млн.

Компьютерный диск, полученный от компании Mbada Diamonds, контролируемой президентом страны, показал, что они добывают алмазы в больших количествах, и на нем был указано содержание и достигнутые цены.

Простая экстраполяция этих цифр на весь объект с использованием объемов, обрабатываемых на соответствующем оборудовании, дала необычайный результат - годовой объем производства может превышать US$4 млрд. По оценкам, в период с 2008 по 2017 год с этого участка было добыто алмазов на сумму около US$23 млрд.

На своем пике он обеспечивал треть мирового спроса и приводил к снижению цен на алмазы в мире в ущерб другим производителям, особенно Ботсване.

Около трети этой стоимости составляли затраты, но это все равно означало, что выручка от продажи алмазов в размере US$15 млрд просто исчезла. Разразился общенациональный скандал, когда стареющий президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил ведущему национального телеканала в ходе интервью по поводу своего дня рождения, что эти деньги «пропали». Им не удалось удалить эту ошибку, но «старик», всегда очень проницательный в этих вопросах, попал не в бровь, а в глаз.

Наш государственный долг составляет US$11 млрд, наши бюджеты на здравоохранение и образование ничтожны по сравнению с этими доходами. В Ботсване, где годовой объем продаж их рудников составляет около US$3,5 млрд в год - и это все добыча твердой породы, они дают своим людям бесплатное образование, и в стране низкие налоговые ставки.

Рудники эксплуатируются по самым высоким стандартам, и две трети чистых доходов приходятся государству. Здесь же польза для страны была очень ограничена, а поступления в бюджет государства практически нулевые.

В конце 1800-х годов Сесил Джон Родс (Cecil John Rhodes) привез в Зимбабве одного из ведущих геологов мира. После поездки по стране они вернулись в Булавайо, где этот человек сказал Родсу, что настоящее богатство в южной части Африки находится под землей к востоку от открытых месторождений в Витватерсранде.

Он сказал, что в Зимбабве было много золота, но оно было в карманах и не в таком же масштабе. Родс вернулся в Южную Африку и купил фермы, указанные геологом. Они стали одним из величайших открытий золота в истории, создали огромные состояния и основали современное государство Южная Африка и промышленный комплекс Гаутенг, который сегодня производит треть всего валового внутреннего продукта Южной Африки.

Спустя сто лет, движимые отчаянием и необходимостью зарабатывать деньги, тысячи зимбабвийцев вновь открыли для себя то, что Родс проигнорировал, так называемые Зеленые пояса (Green Belts) (обширные районы золотоносных земель), которые пересекают страну. Они начали копать и нашли золото, от двух до 15 граммов на тонну. Они промывали землю из рек и нашли еще золото, вскоре появилась целая индустрия дробильщиков, которые брали руду, добытую этими золотодобытчиками, и добывали крупнозернистое золото, пригодное для пробирного анализа и продажи.

По нашим оценкам, сегодня работает более 500 000 мелких золотодобытчиков. Мы понятия не имеем, что они производят, но мы знаем, что возникла сеть преступных группировок, и покупатели используют все необходимые средства, чтобы контролировать продажу драгоценного товара. Если они производят только грамм в неделю - это объем золота на US$1,4 млрд. Понятно, что реальный объем добычи намного выше. По слухам, поступающим из Южной Африки, они перерабатывают 80 или больше тонн из Зимбабве на своих аффинажных заводах.

В прошлом году Резервный банк Зимбабве купил более 25 тонн, и это позволит обеспечить объем продаж золота из этой страны более чем на US$5 млрд в год. Больше чем Маранге!

Вместо того, чтобы это богатство попало к шахтерам и их семьям, они получают лишь небольшую часть стоимости своей заработанной тяжелым трудом продукции. Недавнее исследование говорит, что они получают менее половины цены, существующей на мировом рынке. Делаются состояния, но кем?

Вновь наши природные богатства разбазариваются коррумпированными и влиятельными людьми, а мы продолжаем погрязать в нищете и голоде. Это страна, которая богата ресурсами. Говорят, что ресурсы на душу населения в Зимбабве больше, чем в Саудовской Аравии, возможно, самой богатой стране в мире. Мы не одни, в аналогичной ситуации находится Венесуэла. На протяжении всей истории есть множество примеров подобного разбазаривания возможностей.

Какой это для нас урок? Урок заключается в том, что наши проблемы разрешимы, и цель президента Эммерсона Мнангагвы - за 10 лет сделать Зимбабве государством со средним уровнем дохода - не является несбыточной мечтой. Этого можно достичь, но только если мы перестанем делать ошибки. Хаос в нашей топливной промышленности существует только потому, что мы думаем, что можем игнорировать рыночные силы. Это битва, которую мы проигрываем, никогда не сможем выиграть.

Если бы мы разобрались с золотодобывающей отраслью, у нас было бы больше твердой валюты, чем мы можем потратить, нам не понадобился бы Международный валютный фонд или не пришлось бы стоять с протянутой рукой, мы могли бы рассчитаться с нашими кредиторами и снова гордо встать на ноги. В то же время мы смогли бы сделать то, что сделали многие другие страны - вывести наш народ из нищеты и дать нашим детям будущее. Но это произойдет только в том случае, если мы перестанем совершать ошибки нашего прошлого, даже сейчас.

Кросс - экономист, промышленник и бывший член Национального собрания Зимбабве.

