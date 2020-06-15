Новая реальность бриллиантов

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Фото: mohamed Hassan (Pixabay)



Автор: Гэри Лакорт (Gary LaCourt), член Совета Forbes

Основатель и генеральный директор Forever Companies: бренды стиля жизни, которые меняют существующее положение вещей.

(forbes.com) - Глобальная алмазная отрасль с оборотом в $80 млрд до недавнего времени была бизнесом, не склонным к изменениям. Появление электронной торговли и прозрачность цен, а также внедрение новых продуктов, например, выращенных в лаборатории бриллиантов, помогают трансформировать отрасль.

Структура бизнеса алмазной отрасли, которая хорошо работала для алмазодобывающих компаний, посредников, оптовиков и ритейлеров, должна была неизбежно разрушиться.

Электронная торговля стала первым ударом по существующему положению вещей, по мере того как все больше потребителей, особенно молодых, начали покупать бриллианты через Интернет. Сегодня покупатели из поколения двухтысячных и поколения «Z» составляют основную часть онлайн-продаж, принося доход на новых платформах электронной торговли драгоценностями.

Покупатели могут сканировать тысячи бриллиантов в Интернете и сравнивать цены, прежде чем принимать беспристрастное решение о покупке. И среди постоянно расширяющегося выбора товаров находятся выращенные в лаборатории бриллианты, которые имеют идентичную структуру атома, химический состав и выглядят как бриллианты, добытые из недр. В зависимости от их размера, они продаются по ценам на 20-50% ниже, чем их природные аналоги.

Традиционные алмазодобывающие компании изначально отказывались признавать выращенные в лаборатории алмазы, полагая, что покупатели не будут покупать камни, которые не перекликаются с отраслевым маркетингом. Но, как выясняется, многие потребители в восторге от синтетических камней и даже считают, что они превосходят камни, добытые из недр Земли. Даже традиционный лидер отрасли De Beers запустил собственную линию выращенных в лаборатории бриллиантов.

Инновационный прорыв распространяется по всей отрасли. С точки зрения потребителей, никогда не было так много бриллиантов, или они не были столь доступными, потому что производственные затраты и цены на выращенные в лаборатории камни падают. По всей цепочке поставок традиционная отрасль обеспокоена избытком бриллиантов, а отраслевые изменения вытесняют посредников и местные реальные магазины.

Эта трансформация будет продолжаться и даже ускоряться по мере того, как все больше предпринимателей будут выходить на рынок. Сам являясь таким предпринимателем, я наблюдал драматический сдвиг в отношении того, что именно представляет собой бриллиант. Статус-кво состоял в том, чтобы думать о бриллианте просто как о кристалле, извлеченном из земли, ограненном и отполированном до такой узнаваемой формы, как, например, обручальное кольцо. Эти драгоценные камни, как всегда, прекрасны, но мы уже предвидим новое будущее отрасли.

Созданные алмазы представляют собой инженерный материал, и, как таковые, они в конечном итоге смогут достичь инновационных форм. Новейшие технологии и креативные применения открывают новые возможности.

Как будет выглядеть алмазная отрасль в ближайшем будущем? Алмазодобыча может стать слишком нерентабельной, чтобы ею заниматься. Потребители будут принимать непосредственное участие в дизайне своих бриллиантов с помощью передовых технологий выращивания алмазов. Это может привести к захватывающему интерактивному опыту, который сделает покупку бриллианта более привлекательной и интересной для потребителей.

Например, ваш бриллиант может содержать встроенную картинку, или любимое высказывание, или текст песни, или даже, возможно, вашу ДНК. Или у вас может быть большой кристалл алмаза, выращенный с учетом ваших требований, который затем становится наследием для получения ограненных бриллиантов для поколений обручальных колец и ювелирных украшений членов вашей семьи. Ваш бриллиант может быть достоверным представлением о том, кто вы и что вас волнует.

Цифровые инструменты еще больше повысят возможности совершения покупок онлайн, отображая выбранные кольца и камни на руке клиента в режиме реального времени на экране их смартфона. Персонализация, основанная на искусственном интеллекте, и реальное взаимодействие человека и цифровой технологии, например, магазины с виртуальным гидом, могут увести бόльшую часть человечества к транзакциям электронной торговли. Индивидуальный подход, который был утрачен с уходом маленькой местной ювелирной фирмы, может быть восстановлен, но в другом масштабе.

Потребитель будет контролировать процесс в еще большей степени. Будет создаваться стоимость за счет предоставления клиенту уникального и прозрачного обслуживания.

Компании, которые хотят стать частью этой развивающейся отрасли, помогут создать место для всех заинтересованных сторон, где бриллианты никогда не станут обычным явлением и не потеряют своего значения в жизни людей.

Как всегда, успех или провал любого предприятия розничной торговли будет зависеть от качества обслуживания клиентов. Тем не менее, это обслуживание будет становиться более виртуальным, персонализированным и основанным на фильтрации данных на основе искусственного интеллекта. В мире после пандемии эта трансформация ускорится. Это будущее будет принадлежать компаниям, которые придерживаются этой новой парадигмы и внедряют новый опыт такими способами, что способны удивлять и радовать клиентов.

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