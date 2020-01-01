Этические драгоценности с чистой совестью

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Фото: AnnaliseArt (Pixabay)





Автор: Цзин Чжан (Jing Zhang)

(prestigeonline.com) – Давайте посмотрим, как ювелирная отрасль движется к светлому будущему.

В течение десятилетий ювелирная отрасль боролась с проблемами, существующими в цепочке поставок и этической добычи. Но многие ведущие бренды класса «люкс» ответили повышением прозрачности и применением этических и экологически безопасных методов, поскольку потребительские настроения требовали явно бесконфликтных камней и высоких ценностей брендов. Однако настоящая прозрачность - трудная задача в этой глобализированной отрасли.

Компании, от крупных до бутиков, пытаются вдохновлять собственным примером, предлагая далеко и широко идущие инициативы. Некоторые делают пожертвования в благотворительные фонды на нужды, связанные с окружающей средой и дикой природой, другие работают с золотом и серебром повторного обращения, некоторые используют рудники, сертифицированные согласно требованиям справедливой торговли (Fairtrade), а многие вкладывают средства непосредственно на нужды местного населения и страны, в которых они ведут добычу и работают. Амбициозные цели, такие как стремление к полному отсутствию выбросов, которые ставит Tiffany and Co., также включают необходимость радикальных изменений во всем мире в области воздействия на климат.

Исторически De Beers Group является наиболее важным участником международной алмазной отрасли, осуществляя поставки большинству знакомых нам ювелирных и высококачественных брендов, а также для собственной линии ювелирных украшений De Beers. То, что эта группа делает или не делает, может задавать тон во всей отрасли в целом. Сегодня De Beers Group гарантирует, что все ее алмазы получены в соответствии с социальными, этическими и экологическими требованиями, предъявляемыми новым сознательным потребителем ювелирных украшений, это означает, что она может с уверенностью утверждать, что все бриллианты во всех ювелирных изделиях De Beers производятся с соблюдением этических норм и 100-процентно гарантировано, что они не связаны с конфликтами.

Работая на африканском континенте в течение 140 лет, эта группа на протяжении большей части этого времени фактически обладала монополией на мировую алмазную торговлю. Сейчас монополии больше не существует, но De Beers сохраняет свое положение одного из ключевых участников алмазной отрасли. Группа помогает охраняемым природным территориям в странах, где она ведет добычу и работает. «На каждый гектар земли, пострадавшей от добычи полезных ископаемых, шесть гектаров предназначено для природоохранных зон, что составляет примерно 200 000 гектаров», - заявляет группа.

De Beers также занимается защитой африканских носорогов, слонов, гепардов и жирафов. В природном заповеднике Venetia Limpopo компании De Beers в Южной Африке прирост популяции слонов такой большой, что центр сотрудничает с Фондом парков мира (Peace Parks Foundation, PPF), инвестировав $1,8 млн в самое дальнее переселение слонов из когда-либо предпринятых, и переместив около 200 животных на расстояние 1 700 км к их новому месту обитания в национальном парке Зинаве (Zinave National Park) в Мозамбике.

Компании Tiffany & Co. тоже близки проблемы слонов и других животных, находящихся под угрозой исчезновения, и окружающей среды. Этот бренд, знаменитый своей голубой коробочкой, перевязанной ленточкой, долгое время поддерживал мероприятия по сохранению окружающей среды в районах, где он работает. Коллекция ювелирных украшений Tiffany «Охраняйте дикую природу» (Save the Wildlife), запущенная в 2017 году, отдает 100 процентов прибыли Сети по охране дикой природы (Wildlife Conservation Network) и с момента своего создания собрала уже более $5 млн.

Приобретая алмазы из Ботсваны, Намибии, России и Канады, этот бренд гарантирует происхождение каждого вновь полученного, отдельно зарегистрированного бриллианта, который он использует в рамках своей «Инициативы источника бриллиантов» (Diamond Source Initiative). Прослеживаемость и прозрачность ведут к ответственности - это кредо Tiffany. И развитие местного населения в этих областях означает более прочные, более устойчивые отношения в плане источника поставок. С 2018 года компания наняла 99 процентов своих иностранных производственных рабочих (в общей сложности около 4 000 сотрудников) непосредственно из числа местного населения, проживающего вокруг ее предприятий.

Компания Van Cleef & Arpels, основанная в 1906 году, также занимает лидирующие позиции в качестве одного из ведущих брендов высокого ювелирного искусства. Продвигая модель безотходной экономики с многооборотным использованием продукции, она пытается, по возможности, избежать подхода «бери, делай и распоряжайся» (take, make and dispose). Несмотря на то, что этот европейский бренд одновременно вкладывает средства в развитие искусства, образования и в сохранение наследия в культурной сфере, он также продвигает повестку устойчивого и этичного развития местного населения и стран, из которых он получает свои драгоценные металлы и драгоценные камни. Компания Van Cleef & Arpels, известная своим более причудливым и ярким дизайном, по праву пользуется популярностью на рынке, на котором присутствуют более сознательное поколение двухтысячных и поколение Z, которые в ближайшие годы будут движущей силой предметов роскоши.

De Beers означает для алмазов то, что Gemfields может означать для цветных драгоценных камней. Огромная компания является ведущим в мире поставщиком цветных камней, поставляемых с ответственностью производителям ювелирных изделий по всему миру, большим и малым. Она соблюдает требования прозрачности и использует более современные способы работы в многоплановой и многоуровневой отрасли.

Компания заявляет, что стремится защитить и «оказать положительное влияние на местное население в зоне действия своих рудников в Африке», которые поставляют бόльшую часть мировых необработанных рубинов и изумрудов. Это сверкающие темно-красные рубины или мерцающие изумруды, которыми вы восхищаетесь в изысканных оправах в грандиозных витринах в центральном районе Гонконга или на Пятой авеню в Нью-Йорке. Скорее всего, они поступили с рудника компании Gemfields.

Эта компания также работает с дизайнерами-экспериментаторам. Недавнее сотрудничество с Марджери Хирши (Margery Hirschey), известной своими скульптурными искусными ювелирными изделиями, включало в себя броские серьги-подвески из коллекции Mobile Earrings с использованием 100-процентного золота повторно обращения и мозамбикских рубинов и замбийских изумрудов компании Gemfields.

Иногда это менее известные независимые дизайнеры с особым этическим видением, которые создают уникальные вещи, вкладывая сердце. В изделиях Шахти Элленвуд (Shakti Ellenwood), изготовленных вручную, используются сертифицированные бесконфликтные драгоценные камни, а также бриллианты и золото, приобретенные на принципах справедливой торговли, которые полностью отслеживаются и поставляются с соблюдением этических норм и устойчивого развития.

Коллекции дизайнеров ателье Swarovski «весна и лето» 2020 учитывают этот растущий интерес к ответственным и экологичным украшениям. Три новых вида сотрудничества по расширению прав и возможностей участия женщин в экономике пойдут на пользу благотворительным организациям, которые работают с целью сохранения того, что является чудом природы. Линия драгоценностей Botanical Jewels с участием испанской актрисы Пенелопы Крус (Penélope Cruz) представляет собой потрясающее предложение на рынке с использованием цветочных мотивов, точно ограненных кристаллов и замысловатых лепестков, украшенных камнями в виде «паве» (дорожки).

«Я очень горжусь своим постоянным сотрудничеством с Atelier Swarovski, - говорит Круз. - Моя коллекция Botanical Jewels сверкает красивыми кристаллами и оказывает большое положительное воздействие. Я надеюсь, что людям доставляет радость осознавать, что их украшения помогают сохранить наш прекрасный мир».

В то время как сотрудничество с кинематографистом и защитником природы Сьюзен Рокфеллер (Susan Rockefeller) является сильным и колоритным, дизайнерская линия Atelier Swarovski для бренда Catherine Prevost черпает вдохновение из морской жизни и разнообразия подводного мира. В этом подходе, ориентированном на женщин, участвуют все три коллективные продажи коллекций, которые приносят пользу благотворительным организациям, которые стремятся сохранить хрупкое состояние нашего мира природы. Ассортимент изделий Круз и Рокфеллер (Rockefeller) идут в фонд Охраны природы (Nature Conservancy), который финансирует и поддерживает биоразнообразие окружающей среды через глобальные проекты, такие как «Зеленые города» (Green Cities), направленные на озеленение городов и посадку деревьев, и кампанию «Посади миллиард деревьев» (Plant a Billion Trees), которая борется с чрезмерным сбором урожая и чрезмерным потреблением природных ресурсов с помощью проектов по посадке деревьев в Китае, Бразилии, США и Мексике.