Star Diamond и Rio Tinto борются за право собственности на проект

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Вид с воздуха с севера на алмазный проект Стар-Орион Саут Фото: Star Diamond

(northernminer.com) - Несмотря на правовой спор между партнерами Star Diamond (TSX: DIAM) и Rio Tinto (NYSE: RIO; LSE: RIO) по алмазному проекту Стар-Орион-Саут (Star-Orion South) в северно-центральной части Саскачевана, проект должен начать давать результаты в этом году от первой значительной работы, проведенной на нем за последние годы.

В апреле Rio Tinto начала обрабатывать валовую пробу общим весом в 8 271 тонну, которая была извлечена из кимберлита Star на 10 скважинах, пробуренных в прошлом году. Эта крупная компания построила завод по переработке валовых образцов на месте, при этом шлихи отправлялись на объекты вне площадки для окончательного извлечения алмазов. Star ожидает, что вся или бόльшая часть пробы будет обработана и представлена в течение 2020 года.

Речь идет о праве собственности на проект. В 2017 году Rio Tinto подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций проекта Стар-Орион, расположенного в 60 км к востоку от Принс-Альберта. Согласно опционному соглашению на 7,5 лет, Rio может прибрести до 60% проекта в четыре этапа, потратив в общей сложности $75 млн. Но в ноябре эта компания сообщила Star, что она использует все четыре опции сразу и с опережением графика.

Star, однако, оспаривает, что крупной компании действительно причитается 60% акций, и в марте подала в суд на Rio Tinto. Компания утверждает, что Rio Tinto нарушила соглашение, причинила чрезмерные расходы, не поделилась информацией с юниорской компанией и использовала «хищнические» методы. В судебных документах Star заявила, что Rio Tinto потратила $103 млн на этот проект в прошлом году, что почти вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Rio Tinto подала заявление о защите, в котором просила суд отклонить иск своего партнера, назвав его требования необоснованными, а также потребовала возмещения некоторых убытков.

Как только Rio Tinto приобретет 60% проекта, Star будет вынуждена оплачивать свою пропорциональную долю расходов, иначе ее доля в проекте Стар-Орион будет уменьшена. Стоимость предлагаемой программы 2020 года составила $106 млн.

Для юниорской компании с рыночной капитализацией в $122 млн и оборотным капиталом в $6,7 млн на конец первого квартала повышение ее доли финансирования стала бы непростой задачей.

В рамках судебного разбирательства Star обратилась в суд с просьбой о судебном запрете против Rio Tinto, чтобы помешать этой крупной компании созвать собрание управляющего комитета совместного предприятия или воспользоваться любым из своих прав по опциону. Слушание судебного запрета назначено на конец июня. Rio Tinto согласилась не использовать до тех пор никаких прав по опциону.

Стар-Орион - это крупный проект с низким содержанием, в котором содержатся дорогостоящие алмазы (как крупные, так и редкие камни типа IIa). Проект может принести 66 млн каратов в течение 34 лет, согласно последнему экономическому обоснованию проекта, по предварительной экономической оценке, проведенной в 2018 году, объем капитальных вложений составит $1,4 млрд.

Кимберлит К120

В мае Star объявила, что получила результаты исследования микроалмазов из скважины, пробуренной в рамках более широкой программы геологоразведочных работ, которую Rio Tinto проводит в рамках проекта за пределами этих двух основных кимберлитов.

Скважина диаметром 83 мм, пробуренная на кимберлите К120, дала 323 алмаза, два из которых были макроалмазами, полученными из пробы весом 231,5 кг. Крупный макроалмаз весил 0,552 карата и представлял собой осколок от камня большего размера.

«Появление алмаза весом 0,55 карата в образце микроалмаза является аномальным и говорит о потенциальном распределении вероятности крупных алмазов и подтверждает предыдущую работу по оценке, проведенную Star Diamond по кимберлиту Орион-Норт (Orion North)», - говорит Джордж Рид (George Read), старший вице-директор Star Diamond по геологоразведке и разработке, говорится в пресс-релизе.



