Центр производства бриллиантов начинает открываться

Сегодня



Фото: KGK Group



Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky), специально для The Northern Miner

(northernminer.com) - После закрытия в течение почти двух месяцев из-за пандемии коронавируса центр по производству бриллиантов в Сурате, Индия, где бόльшая часть мирового объема алмазов проходит огранку и полировку, 20 мая вновь открылся официально, но с ограничениями по мощности.

Тем не менее, нарастание объема бизнеса до уровня, предшествующего пандемии, может занять месяцы, поскольку многие работники отрасли покинули город, вернувшись в марте, апреле и мае домой в свои деревни из-за нехватки объемов работы ввиду режима самоизоляции. По состоянию на июнь крупные производители, которые возобновили бизнес, работают с привлечением примерно до 50% рабочей силы.

Бизнес также частично возобновился в Мумбаи, главном алмазном торгово-экспортном центре Индии. GJEPC, индийская группа по производству и торговле бриллиантами, недавно сообщил, что экспортируется 30-40% от «нормального» объема индийских бриллиантов.

Согласно отраслевым источникам, бόльшая часть всей нынешней экспортной деятельности направлена ​​на рынок Гонконга и Большого Китая, так как бόльшая часть бизнеса там сейчас вернулась к уровню, существовавшему до пандемии.

По состоянию на середину мая Richemont, конгломерат предметов роскоши и материнская компания фирм Cartier и Van Cleef & Arpels, заявила, что все 462 магазина компании в Китае снова открыты. В прошлом месяце Chow Tai Fook, крупнейшая ювелирная компания Большого Китая, заявила, что к середине апреля она вновь открыла более 90% своих магазинов.

Несмотря на возобновление работы средней части алмазопровода в Индии, GJEPC, наряду с четырьмя другими связанными с этим организациями, призвал к месячному добровольному запрету на импорт алмазов в июне с целью ограничения избыточных запасов, накопившихся в отрасли. Эти группы также надеются ограничить последующее негативное влияние, которое избыточные запасы окажут на доступность кредита для участников отрасли. В письме к торговле в конце апреля эти организации пояснили: «По оценкам, такое прекращение импорта поможет отрасли справиться с проблемой, возникшей из-за нарушения мирового рынка драгоценных камней и ювелирных изделий».

Нынешние обстоятельства, связанные с пандемией и вызванным ею режимом самоизоляции в мире, безусловно, могут привести к нарушению запасов в алмазопроводе, особенно до тех пор, пока конечные потребители не начнут снова покупать бриллианты, порождая рост спроса в цепочке поставок.

Тем не менее, если значительное число производителей не будут покупать алмазное сырье в течение еще одного или двух месяцев после уже более чем трехмесячного обязательного режима самоизоляции, это, скорее всего, еще больше ухудшит финансовые показатели алмазодобывающих компаний, особенно независимых алмазодобытчиков, ряд из которых уже сталкиваются с серьезными проблемами денежных потоков.

В открытом письме к торговле в начале мая, посвященном этому, De Beers заявила: «Сегодня мы сталкиваемся с проблемой не одной части (отрасли), а всей (отрасли)… Когда этот кризис в конечном счете отступит, как и будет, если верхняя часть алмазопровода не будет нарушена, но не будет работать нижняя или средняя часть алмазопровода, кроме значительно истощенной поставляющей верхней части алмазопровода, то у нас (отрасль) вообще не будет функционировать».

Лидеры отрасли, если взять только De Beers и АЛРОСА, уже сократили производственные планы на 2020 год более чем на 10 млн каратов, а с учетом всех производств, приостановивших, ограничивших и сокративших работу в отрасли в связи с пандемией, мировой объем производства, по оценкам, сократится до уровня ниже 110 млн каратов в этом году. Это почти на 25% ниже в годовом исчислении, и это будет самый низкий уровень мирового объема производства в период с середины до конца 1990-х годов.





Пол Зимниски является независимым аналитиком алмазной отрасли и консультантом, работающим в Нью-Йорке. Он регулярно проводит углубленный анализ алмазной отрасли в своем ежемесячном отраслевом отчете State of the Diamond Market (Состояние алмазного рынка). С ним можно связаться по адресу paul@paulzimnisky.com и в Twitter @paulzimnisky.

Пояснение: На момент написания Пол Зимниски имел длинные позиции по опциону в компаниях Lucara Diamond и North Arrow Minerals.