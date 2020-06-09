EHR заключает соглашение о партнерстве по разведке алмазов в Ботсване

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Фото: DES



Автор: Тасним Булбилиа (Tasneem Bulbulia), репортер Creamer Media

(miningweekly.com) - EHR Resources, зарегистрированная на ASX (Австралийской бирже ценных бумаг), заключила соглашение о партнерстве по разведке с Diamond Exploration Strategies (DES), частной компанией, занимающейся разведкой алмазов в Ботсване.

В соответствии с условиями соглашения, EHR предоставит $1,5 млн в течение трех лет для финансирования геологоразведочных работ и получения 50%-ной доли участия в любых сделанных открытиях.

Первоначально партнерство охватывает пять участков, которые имеют действующие лицензии на разведку, но распространяется на другие зоны поиска в Ботсване, которые могут быть определены.

Используя модель генератора проектов, DES выполнит все геологоразведочные работы, используя финансирование партнерства.

Если перспективное открытие будет сделано в результате этой деятельности и будет утверждено совместным техническим комитетом в качестве принятого и включенного в список проекта, первоначально этот проект на 50% будет принадлежать EHR и на 50% DES, в противном случае проект останется в собственности DES.

Кроме того, у EHR есть возможность самостоятельно финансировать предварительную технико-экономическую оценку проекта по принятому проекту, чтобы получить 70%-ную долю владения, с возможностью достижения 90%-ной доли участия путем единоличного финансирования разработки технико-экономического обоснования.

«Мы очень рады заключить это партнерство с DES, у которой есть отличная команда с проверенным опытом в разведке и открытиях алмазов в Ботсване.

«Партнерство предоставляет EHR возможность работы на условиях «под ключ» в одной из ведущих алмазных юрисдикций мира с опытным местным акционером. Акционеры EHR получают прямой доступ к любым потенциальным открытиям и имеют возможность участвовать в дальнейшем развитии любых новых алмазных проектов», - говорит управляющий директор EHR Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft).



